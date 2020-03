STENGER GRENSER: Danmark Foto: Jan Johannessen / VG

Danmark stenger grensene lørdag: – Forbud mot å reise inn

Turister og reisende blir avvist i Danmark fra i morgen klokken 12. Landet stenger grensene.

Det opplyser Danmarks statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse fredag kveld. Grensene vil være stengt frem til 13. april opplyser statsministeren.

– Fra i morgen kl. 12.00 stenger de danske grenser midlertidig. Det vil være mulig å transportere medisiner og mat. Men alle turister og alle reiser og ferier og utlendinger vil bli avvist på den danske grensen, sier Frederiksen.

Danske statsborgere kan imidlertid komme tilbake til Danmark.

– Vi har en felles oppgave som handler om at for mange dansker ikke blir smittet på samme tid. 801 er smittet 23 er innlagt, fire er innlagt på intensiv. Vi må forvente at tallene stiger, selv om vi handler. Vi kommer til å se effekten av det vi gjør nå, men det kommer til å skje på et senere tidspunkt, sier Frederiksen på pressekonferansen.

Forbudet gjelder altså alle turister og reisende uten formål. De vil bli avvist.

– Hvis man ikke har et aktverdig formål med å reise inn til Danmark vil man bli sendt ut av landet igjen. Dette er et forbud mot å reise inn, understreker Frederiksen.

Stoppen ved grensen betyr en stenging av all passasjertrafikk.

– Vi kommer også til å se stengingav flytrafikk, tog og fergeruter, sier landets justisminister Nick Hækkerup.

Det blir påpekt at godstrafikk ikke vil bli berørt. Militæret settes nå inn i grensebevoktningen.

Den danske statsministeren fraråder nå alle dansker å reise ut av landet.

Frederiksen opplyser at det vil ta tid, og at full grensekontroll vil være på plass om noen dager.

– Hvis man vil inn i Danmark, vil det ta betydelig lenger tid. Vi kommer til å se bilkøer ved grensene og køer på lufthavnene, sier justisminister Nick Hækkerup.

Utenriksminister Jeppe Kofod opplyser at regjeringen er i tett dialog med reisebransjen for å kunne hente hjem dansker i utlandet.

Publisert: 13.03.20 kl. 19:13 Oppdatert: 13.03.20 kl. 19:33

