FRYKTER UTFLAGGING: Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Sylvi Listhaug var sammen i en NRK-debatt i januar. Nå ber begge om løsninger som sikrer nasjonalt eierskap. Foto: Helge Mikalsen

Sp og Frp: Krever kriseløsning for å sikre norske nøkkelbedrifter

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Sylvi Listhaug (Frp) krever nå hver for seg at regjeringen må sikre nasjonalt eierskap for å hindre at nøkkelbedrifter forsvinner ut av landet.

Nå nettopp

– Hvis eierskapet til viktige norske selskaper skulle komme i spill nå under corona-krisen, må regjeringen ha en plan for å sikre nasjonalt eierskap, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Han tar nå opp spørsmålet om en slik beredskap i Stortingets finanskomité, som nå behandler krisetiltakene som regjeringen har foreslått. Vedum vil forslå at regjeringen får særskilte fullmakter til å kjøpe aksjer i norske nøkkelbedrifter, om det skulle skje at eierne vil selge seg ut.

– Regjeringen må stå klar til å ta affære, sier Vedum.

les også Erna om økonomien: – Vi ser at dere sliter

Unikt omfang

Omtrent samme krav reises også fra Frp:

– Permitteringer og oppsigelser har allerede fått et omfang vi aldri har sett tidligere, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG.

Hun er i tillegg andre nestleder i Stortingets finanskomité.

– Vi sitter i komiteen og jobber videre med krisepakker for å redde bedrifter og arbeidsplasser. Og nå ser vi at viktige norske bedrifter som er motorer i lokalsamfunn, kan komme i trøbbel.

– Fremskrittspartiets melding til regjeringen er at nå er tiden inne for å sikre nasjonalt eierskap, og å hindre at viktige norske bedrifter ikke faller på utenlandske hender, sier Listhaug.

les også Regjeringen: Åpner for akutt sosialhjelp til frilansere og næringsdrivende

100 milliarder

Regjeringen har allerede etablert låneordninger med garantier for 100 milliarder kroner for å sikre at bedriftene har penger til å betale lønn og utgifter.

Sp-lederen mener at det er like viktig å sikre eierskapet.

Han viser til at Stoltenberg-regjeringen la planer for å kjøpe opp Moelven om selskapet kom i spill under treforedlings-krisen for ti år siden. På 90-tallet tok staten over eierskapet i bankene, under finanskrisen.

– Frankrike er et av landene som har sagt åpent ut at nasjonalisering av nøkkelbedrifter kan bli aktuelt nå, sier Vedum.

les også Torbjørn Røe Isaksen er corona-smittet – var på regjeringsmøte mandag

Ber NHD om beredskap

– Senterpartiet mener at statsministeren bør gi en tilsvarende melding, om at avdeling for statlig eierskap i Næringsdepartementet skal passe ekstra godt på og være klar til å handle om det blir nødvendig, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Også Listhaug peker på eierskapsavdelingen, som hun mener må sette beredskap for dette:

– Frp har aldri hatt noe ønske om at staten skal eie mer av norsk næringsliv. Men det viktigste nå er å hindre at virksomheter havner på utenlandske hender. Målet senere må være at man selger seg ut igjen, sier Frp-nestlederen.

VG har forelagt uttalelsene fra Sp og Frp om eventuelle kriseløsninger for næringsministeren, Iselin Nybø (V). Henvendelsen er foreløpig ikke besvart.

Publisert: 18.03.20 kl. 13:38

Fra andre aviser