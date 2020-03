Foto: NTB Scanpix

Siv Jensen med corona-kritikk: – Det er altfor mange eksempler på ulik håndtering

I Stortingets debatt om coronasituasjonen var Siv Jensen (Frp) klar på det er behov for entydige helseråd.

– Vi skjønner at rådene må være løpende og kan endres fortløpende, men da er det enda viktigere at de er entydige og like over hele landet, slik at ikke medieoppslag der man ser ulik praksis skaper usikkerhet hos myndighetene, sier Frp-leder Siv Jensen i debatten etter redegjørelsen.

Hun gir støtte til helsemyndighetenes arbeid med coronasituasjonen, men sier Fremskrittspartiets hovedbekymring er fraværet av helhetlig ledelse.

– Det er altfor mange eksempler på ulik håndtering fra kommune til kommune, sier hun, og viser til at enkelte kommuner har bestemt seg for å avlyse arrangementer, mens andre ikke har gjort det.

I sin redegjørelse til Stortinget sa helseministeren at helsemyndighetene egne nettsider, og prøver å nå ut til befolkningen med oppdaterte råd og retningslinjer - og at ettersom situasjonen er i stadig utvikling, må rådene oppdateres fortløpende.

Også SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes peker på behovet for tydelig nasjonale råd i slike situasjoner, der mange av beslutningene som skal fattes, fattes lokalt.

– Når mye av beslutninger skal tas av fagfolk lokalt, da er det spesielt å vite at de ikke har ekstraordinære midler til disposisjon, sier han.

– Tynnslitt kapasitet

Ap-leder Jonas Gahr støre sier han er bekymret for mangelen på test- og beskyttelsesutstyr som det har vært mye oppmerksomhet rundt.

– Det er på tide at det kommer sterkere nasjonale føringer. Vi må forvente en ny fase der det blir vanskeligere å kontrollere utbredelsen. Det er svært krevende situasjon for våre sykehus. De trenger klare føringer og eventuelt bedre økonomi, sier han.

Også SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes trekker frem mangelen på utstyr.

– Vi kan slå fast at vi mangler utstyr og medisiner. Kapasiteten er også svært tynnslitt på sykehus og primærhelse. Da svekkes beredskapen til å håndtere denne typen hendelser, sier han.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes trekker frem at det produseres lite smittevernstyr i Norge, kritiserer regjeringen for ikke å ha gjort nok med dette tidligere.

– Det er et åpent spørsmål om vi har kapasitet i helsevesenet hvis smitten sprer seg, sier han.

– Ulike situasjoner i ulike deler av landet

I debatten ble det også uttrykt støtte til helsemyndighetene. Bent Høie sier han opplever at det er bred politisk støtte til helsemyndighetenes håndtering av saken fra et samlet politisk Norge .

– Det er jeg glad for å høre, det gir Norge styrke i en krevende situasjon, sier han og fortsetter med å adressere kritikken:

– Det jeg opplever er et gjennomgangstema, ikke bare her i salen, er uroen knyttet til at ting praktiseres ulikt i ulike deler av landet. Noe av det skyldes at ting ikke gjøres som det skal gjøres, men i all hovedsak skyldes den ulikheten først og fremst at det er ulike situasjoner i ulike deler av landet.

Han sier at det er avhengig av smittesituasjonen hvilke tiltak som settes inn.

– Vi må ha befolkningens tillit til at de tiltakene som iverksettes faktisk er i samsvar med situasjonen.

Under redegjørelsen viste han til at man lenge har vært klar over at tilgang på verneutstyr er en utfordring - både på grunn av etterspørsel, og at mye slikt utstyr produseres i Kina - og at det er vedtatt en egen plan for å rasjonere på smittevernutstyr.

– Vi har jobbet med dette nasjonalt og internasjonalt, sa han.

Han sa også at det er mellom 400 og 450 intensivplasser i daglig bruk ved norske sykehus, og at 200 ekstraplasser kan fremskaffes i en beredskapssituasjon.

