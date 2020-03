ITALIA: Kvinnen var på reise i Nord-Italia da hun ble smittet. Bildet viser Duomo di Milano. Foto: Privat

Kvinne (30) «sannsynligvis» friskmeldt for coronaviruset i Norge

En 30 år gammel kvinne i Oslo, som ble bekreftet smittet med coronaviruset for nær to uker siden, er nå «sannsynligvis friskmeldt» for viruset.

Kvinnen var en av de første som fikk påvist coronaviruset i Norge, etter hun kom hjem fra en jobbreise til Nord-Italia 24. februar. Hun forteller at hun hele tiden har hatt milde symptomer. Hun ønsker å være anonym.

– For meg har det vært som en veldig mild influensa. Jeg har vært sykere når jeg har vært skikkelig forkjølet før, sier hun og fortsetter:

– Den eneste forskjellen for meg har vært at jeg merker at det sitter skikkelig i brystet. Det kjennes litt som at noen sittet på brystet når du puster.

Tirsdag ettermiddag forteller kvinnen til VG at hun har fått beskjed av legen om at hun ikke har noen symptomer knyttet til coronaviruset nå.

Kvinnen har fått tillatelse til å videreformidle en melding fra legen muntlig:

«Sannsynligvis friskmeldt fra corona, men opprettholder karantene grunnet mulig videre smitte i henhold til retningslinjer fra FHI», lyder meldingen.

Legen jobber i Oslo kommunes beredskapsteam for coronaviruset og har fulgt opp kvinnen siden hun ble bekreftet smittet, men ønsker ikke å uttale seg til VG utover dette.

Under Folkehelseintituttets (FHI) pressekonferanse tirsdag, opplyser avdelingsleder Line Vold at FHI ikke har tall på hvor mange som er friskmeldt i Norge.

– De som har vært syke og i hjemmekarantene har ikke rapporteringsplikt til oss, sier hun.

– Hvis man har lette luftveissymptomer og i hjemmeisolasjon, blitt frisk og hjemme den tiden skal være hjemme, slipper man ut av isolasjon. Det følges opp lokalt, sier Vold.

Hun understreker at man skal ha vært frisk i en uke før man kan gå ut av hjemmeisolasjon. For dem som er lagt inn på sykehuset, gjelder andre regler.

Flere i karantene

Kvinnen forteller at hun i Italia fikk vanlige forkjølelsessymptomer, men at hun ikke tenkte nevneverdig over det. Da hun var i Italia var det rundt 200 smittede i landet.

Da hun kom hjem mandag, dro hun på jobb to dager.

– Vi spøkte med det på jobb, at jeg kunne være smittet, sier hun.

Det var det da ingen retningslinjer om karantene ved hjemkomst fra Italia. Selv om hun var litt forkjølet, tenkte hun at hun aldri kunne være smittet med viruset.

Etter en person i kvinnens reisefølge tok kontakt med legevakten torsdag, ble hun bedt om å dra rett hjem fra jobb.

– Klokken 04 på natten kom det en fra sykehuset hjem til meg i fullt smittevernutstyr for å ta prøver. Det var kjempesurrealistisk, helt merkelig, sier kvinnen.

Hun forteller at hun selv da ikke trodde at hun kunne være smittet med coronaviruset.

Dagen etter kom likevel telefonen: Hun hadde testet positivt.

– Legen som ringte roet meg veldig ned. Jeg ble ikke redd i det hele tatt, sier hun.

Alle som satt rundt kvinnen på flyet, kolleger og andre hun har vært i kontakt med, ble satt i 14 dagers karantene, ifølge kvinnen. Hun forteller at ingen av dem har testet positivt.

Etter kvinnen testet positivt, fikk hun flere symptomer som hodepine og vondt i kroppen.

– Jeg har en veldig positiv opplevelse av helsevesenet. Jeg har vært veldig godt ivaretatt, sier kvinnen.

Kvinnen bor alene og forteller at både familie og venner har kommet med mat og andre forsyninger daglig.

– Jeg sitter i leiligheten min og kan ikke ha kontakt med mennesker. Man får gjort ting man ellers ikke prioriterer. Vasket vinduer, gardiner og sofatrekk og strøket alt i klesskapet mitt, sier hun.

Hun forteller at hun har spilt Yatzee og «sett film» med venner i karantene gjennom FaceTime.

– Dagene går litt tregt, men det har likevel gått overraskende fort. Jeg har klart å kose meg litt og, sier hun.

