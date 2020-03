Tom Hagen har vært uten kona, Anne-Elisabeth Hagen siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Slik var politiets første møte med Tom Hagen

31. oktober 2018 ringte Tom Hagen politiet og fortalte at kona Anne-Elisabeth Hagen var kidnappet. Politiet møtte ham i uniformert kjøretøy. Nå forklarer de hvorfor.

Etterforskningsleder Tommy Brøske bekrefter for første gang hvordan møtet med Tom Hagen foregikk den dagen hans kone angivelig ble kidnappet.

– Det er riktig at politiet møtte Tom Hagen på den lokale bensinstasjonen med en uniformert patrulje. Utover at dette var en vurdering som ble tatt på bakgrunn av informasjonen som var tilgjengelig, har vi ingen ytterligere kommentarer til dette nå, sier Brøske til VG.

Tom Hagen sender e-poster til politiet: Prøver å finne svar

DET FØRSTE MØTET: Ved denne bensinstasjonen møtte Tom Hagen uniformert politi, like etter at han selv hadde varslet dem om kidnappingen på telefon. Foto: Tore Kristiansen

VG får opplyst fra uavhengige kilder at Tom Hagen selv har gitt uttrykk for at han reagerte med forundring på at politiet dukket opp i uniformert kjøretøy.

Brøske ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om dette.

Kort tid før møtet med politiet hadde Hagen varslet dem om den angivelige kidnappingen. Politiet opplyser til VG at det allerede fra starten ble referert fra brevet som lå igjen i boligen.

I brevet sto det tydelig at det ville være en dårlig idé å ta kontakt med politiet. Motparten skrev at politiet ikke klarte å være diskret nok, og at de ville bli oppdaget.

Det første møtet mellom politiet og Tom Hagen fant sted på den lokale bensinstasjonen på Knatten, bare noen få kilometer unna Tom Hagens hjem.

VG har tidligere skrevet at Tom Hagen møtte sivile politifolk på bensinstasjonen denne dagen. Dette er ikke riktig, og vil bli rettet i de artiklene hvor det har stått.

Tiltakskort for kidnapping

Politiet har tidligere bekreftet at de den 31. oktober straks begynte å jobbe etter politiets tiltakskort for kidnapping. Dette tiltakskortet er basert på et rundskriv fra 2017, hvor det fremgår hvordan politiet skal opptre under en kidnapping.

I rundskrivet står det at politiet ikke skal dra til åstedet i uniformerte biler, med mindre kidnappingssituasjonen er pågående.

– Hvordan vurderer politiet denne avgjørelsen med å møte Tom Hagen i uniformert kjøretøy opp mot rundskrivet for kidnapping fra 2017, der det spesifikt skrives at man ikke bør sende uniformerte kjøretøy til åstedet?

– I det nevnte rundskrivet er det uttalt at man bør unngå å sende uniformerte kjøretøy til åstedet. Det presiseres at det i dette tilfellet ikke ble sendt noe uniformert kjøretøy til åstedet, sier Brøske og legger vekt på at møtet var på den lokale bensinstasjonen.

– Hvordan vurderer dere dette svaret når den aktuelle bensinstasjonen bare er 400 meter unna Sloraveien 4 i luftlinje? Og kjøreavstand kun er litt over to kilometer?

– Utover at dette var en vurdering som ble tatt på bakgrunn av den informasjonen som var tilgjengelig, har vi ingen ytterligere kommentarer til dette nå, sier Brøske.

Refererte fra innholdet i brevet

Etterforskningsleder Brøske har tidligere bekreftet overfor VG at de tok situasjonen og det gjenlagte brevet på fullt alvor. Saken ble behandlet som en mulig kidnappingssak fra første stund.

– Hvilken informasjon hadde politiet om innholdet i brevet på dette tidspunktet da dere møtte Tom Hagen?

– Allerede fra den første meldingen til politiet ble det referert til innholdet i brevet, men på bakgrunn av etterforskningen som pågår, kan jeg ikke kommentere dette spørsmålet noe ytterligere.

– Var det noen som allerede da de møtte Tom Hagen på bensinstasjonen i Knattenkrysset som stilte seg tvilende til om de de sto overfor en reell kidnapping?

– Jeg kan ikke kommentere våre interne vurderinger i mediene.

Gjør små evalueringer

Etterforskningsleder Tommy Brøske sier til VG at hele Lørenskog-saken trolig vil bli gjenstand for evaluering på et senere tidspunkt. Han svarer følgende på om oppmøtet i uniformert bil på den lokale bensinstasjonen vil bli evaluert:

– Vi har få slike saker i Norge, og i et læringsperspektiv er det ikke unaturlig at vi vil kunne evaluere saken fra oppstart og frem til offentliggjøring, som et av flere mulige tema. Dette får vi komme nærmere tilbake til, sier Brøske.

– Ser du andre ting politiet kunne gjort annerledes i den innledende fasen?

– Selvfølgelig vil det kunne være det, men hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes, må vi komme tilbake til. Når det er sagt så mener vi klart at vi har håndtert mye bra den første hektiske tiden, sier Brøske til VG.

– Når begynner evalueringen?

– Det er ikke tatt en avgjørelse om evaluering eller ikke. Nå skal vi først og fremst sluttføre etterforskningen. Det jeg imidlertid har sagt, er at jeg ikke utelukker at saken kan være egnet for evaluering for å lære mer om hva som har vært bra og hva vi eventuelt kunne gjort på en annen måte, sier Brøske.

Han sier politiet nå først og fremst er opptatt av det som ligger foran, og vurderinger de står i nå.

– Vi gjør samtidig noen tilbakeblikk, og kall det gjerne enkle evalueringer av det vi har gjort frem til nå, sier Brøske.

VG har vært i kontakt med Tom Hagens bistandsadvokat, Svein Holden, og lagt frem skriftlige utdrag fra saken om Hagens første møte med politiet på den lokale politistasjonen. Holden ønsker ikke å kommentere saken.

