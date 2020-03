BER FOLK BLI HJEMME: Bent Høie ber folk bli hjemme fra hyttene til helgen. Foto: Berit Keilen

Helseministerens beskjed til hytteeierne: – Dette handler ikke om deg

Hyttekommunene forteller at mange fortsatt er på hyttene sine. Nå kommer helseministeren med en bønn til hytteeierne.

– Tilbakemeldingene vi får fra hyttekommunene over hele landet er at det fortsatt er mange på hyttene sine, og at det er mistanke om at mange har planer om å dra tilbake på hyttene sine til helgen. Det må man ikke gjøre, sier Høie.

Han kommer også med en klar beskjed til hytteeierne om å fokusere på fellesskapet.

– Det er ingen grunn til å belaste hyttekommunen din ved å søke om dispensasjon ved å ringe rådmannen eller kommunelegen for å spørre om akkurat du kan være på hytta. Det handler ikke om deg lenger, det handler om oss. Skal vi lykkes med dette, så må vi som har hytter nå ta dette på alvor og tenke på at disse kommunene har nok med å ta vare på egen innbyggere, sier Høie.

Søndag vedtok regjeringen en ny forskrift som forbyr folk å være på en hytte i en annen kommune enn der de bor. Høie vurderer nå om den forskriften skal tre i kraft.

– Å forby det har også noen negative sider – da kan vi ikke ha unntak, da må det gjelde alle. For noen enkeltfamilier og enkeltsituasjoner vil det være en ganske stor belastning. Jeg har fått noen av de henvendelsene, og det berører meg. Jeg må si det, jeg synes det er vanskelig, forteller Høie.

Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel, opplyste riksadvokaten i et rundskriv mandag.

VURDERER FORBUD: Helseminister Bent Høie. Foto: Ørn E. Borgen

Den nye forskriften sier at «Personer som har fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert, forbys å ta opphold på denne. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.»

Rådmannen i Vinje, som er en hyttekommune i Telemark, forteller at de har ventet på at forskriften skal tre i kraft fra norske myndigheter.

– Vi har hyret et vaktselskap som skal patruljere hytteområdene for ikke å gjøre det til et eldorado for tyvradder. Vi har også kontakt med politi, men ikke sivilforsvaret per nå, sier Jan Myrekrok til VG.

På tirsdagens pressekonferanse sa Høie at han vil komme tilbake til om forbudet trer i kraft eller ikke over de kommende dagene.

Publisert: 18.03.20 kl. 13:21

