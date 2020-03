OSLO-PROTEST: Forslaget til ny ledelse i Venstre med Trine Skei Grande på topp førte til at flere har meldt seg ut fra partiet i protest. Foto: Tore Kristiansen

17 utmeldt fra Oslo Venstre etter omstridt lederinnstilling

Oslo Venstre har fått flere utmeldelser i direkte protest mot valgkomiteens innstilling der Trine Skei Grande gis ny tillit som partileder.

– Flesteparten av de som nå har meldt seg ut begrunner det med motstand mot valgkomiteens innstilling, men noen peker også på bråket rundt partiet i sin begrunnelse, sier nestleder i Oslo Venstre, Haakon Riekeles.

– Ja, det er i hovedsak det misnøyen går på, sier Riekeles til VG.

Reaksjonene i Oslo Venstre har vært sterke etter at Venstres valgkomité la frem sin innstilling til ny partiledelse torsdag forrige uke. Valgkomiteen vil beholde Trine Skei Grande som partileder, med Sveinung Rotevatn som første nestleder og Abid Raja som andre nestleder.

Spesielt forslaget om at Trine Skei Grande skal fortsette som leder for Venstre faller mange i Grandes eget fylkeslag i Oslo tungt for brystet.

Vurderer benkeforslag

SKJEBNEVALG: Hallstein Bjercke leder nominasjonskomiteen i Oslo Venstre som holder Trine Skei Grandes stortingsskjebne i sine hender. Foto: Terje Pedersen

Valgkomiteens innstilling til ny ledelse i Venstre var enstemmig da den ble lagt frem torsdag kveld. Allerede fredag kunne VG derimot melde at nåværende første nestleder i Venstre, Ola Elvestuen, vurderer å utfordre Trine Skei Grande i en åpen kamp på landsmøtet.

Grande gjorde store endringer i Venstres regjeringslag etter Fremskrittspartiets exit. En av dem som måtte gå var klima- og miljøminister Elvestuen. Nestlederen sier at han ikke ble rådført før han fikk beskjed om Grandes valg.

Elvestuen har vært nestleder i ti år. Han har lenge vært regnet som en lojal støttespiller for Trine Skei Grande, og representerer Oslo Venstre på Stortinget sammen med Grande.

Oslo-protest

Trine Skei Grande er i dag valgt inn på Stortinget for nettopp Venstre i Oslo. Torsdag ettermiddag i forrige uke ba Hallstein Bjercke Venstre-leder Trine Skei Grande om å trekke seg. Senere samme kveld ble han valgt til leder av nominasjonskomiteen i Oslo Venstre.

Denne komiteen holder Trine Skei Grandes fremtid på Stortinget i sine hender.

– Dette synes jeg er tungt og vanskelig å si. Jeg har vært Trines støttespiller i 20 år og jobbet tett sammen med henne i mange år, men i går fortalte jeg valgkomiteens leder at jeg mener det er riktig at Venstre velger en ny partileder på landsmøtet i år, sa Hallstein Bjercke til Dagbladet før innstillingen var klar torsdag ettermiddag i forrige uke.

Bjercke er leder i Venstres bystyregruppe i Oslo, og toppet partiets liste i ved høstens valg.

Sterke reaksjoner

Nestleder Haakon Riekeles i Oslo Venstre synes det er trist å miste så mange medlemmer.

– Det er alltid trist med utmeldinger, og det betyr at vi må jobbe hardere for å fremme politikk som får disse personene og andre til å ville melde seg inn igjen, sier nestlederen i Oslo Venstre til VG.

– Bør disse reaksjonene fra medlemsmassen få konsekvenser?

– Hvordan vi håndterer denne misnøyen er noe vi må diskutere internt i partiets organer, og er derfor ikke noe jeg kan svare på nå, sier Riekeles.

VRAKET: Nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen ble torsdag foreslått vraket fra partiledelsen til Venstre av partiets valgkomité. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Venstre sentralt vil ikke opplyse om de har fått utmeldelser etter at valgkomiteen innstilte på Trine Skei Grande som fortsatt leder for partiet.

– Vi henter ikke ut daglige tall på dette. Vi behandler eventuelle tilbakemeldinger på årsaker konfidensielt. Det er naturlig at Oslo Venstre kommenterer egne opplysninger, sier kommunikasjonsjef Steinar Haugsvær i Venstre.

Publisert: 09.03.20 kl. 15:30

