Foto: Halvard Alvik / NTB scanpix

Hyttefolket forlater ikke fjellet: – Fryktelig skuffende

Hallingdal opplever liten endring i antall hytteturister, men ordførerne i fjellkommunene opplever at flere har tatt situasjonen på alvor.

Nå nettopp

I hallingsdalskommunene bor det 21.000 personer til vanlig. En fersk måling viser at 54.000 mennesker oppholder seg i fjellet lørdag ettermiddag, kun 1000 færre enn fredag.

Dette etter at hyttekommunene har oppfordret folk til å bli hjemme og helsedirektøren har bedt folk om å ikke dra på hytta.

– Det er fryktelig skuffende og dramatisk, sier Espen Bille-Larsen, beredskapsrådgiver i kommunene Hol og Ål, som står bak målingen.

– Utlendingene reiser hjem, men det reiser dessverre flere nordmenn opp på fjellet enn vi hadde håpet og trodd, fortsetter han.

Tellingen baserer seg på et beredskapssystem som blant annet viser hvor mange mobiltelefoner som er i bruk i området.

SKUFFET: Espen Bille-Larsen, beredskapsrådgiver i kommunene Hol og Ål, er skuffet over hytteturistene som ikke lytter til rådene fra hyttekommuner og myndigheter.

Advarer mot å dra på påskeferie

Billie-Larsen forklarer at det ikke er flere personer enn normalt i fjellet en vinterhelg.

– Men situasjonen er jo ikke normal. Hvis folk dropper alle anbefalinger, og likevel reiser opp på påskeferie, da kommer vi til å kollapse helt. Da er vi plutselig inne i en helt ny fase, og vi vil rett og slett miste beredskapsevnen vår. Det er en ekstrem situasjon for hele landet, og for oss som har så knapt med ressurser, er dette dramatisk, sier han.

Måtte bli streng

Anne Kristine Norman (Sp), ordfører i Sigdal i Viken, har sett stor aktivitet i hyttefeltene i helgen, og så seg nødt til å sende en ny og strammere anbefaling lørdag.

– Vi registrerte at mange ignorerte vår første anmodning torsdag kveld, og det var en bekymring. Men nå ser det ut til at folk tar det til etterretning. Det er en kontinuerlig strøm av biler på veien, så tallene vil gå drastisk ned i løpet av kvelden, sier hun til VG lørdag ettermiddag.

FRYKTER KOLLAPS: – I løpet av helgen er det ikke folk igjen i fjellet, tror og håper ordfører Anne Kristine Norman i Sigdal.

Bedre enn fryktet

Hemsedal-ordfører Pål Rørby er også en av de bekymrede. Han gleder seg likevel over alle som snur.

– Jeg ser biler forbi kontoret nå som reiser nedover – med skiboks på taket, sier han.

Rørby fryktet påsketilstander i helgen, med opptil 25.000 hyttegjester i en kommune med 2500 innbyggere.

– Vi ser at det har hatt en effekt å gå hardt ut. Nå har vi 7400 mennesker som oppholder seg i Hemsedal, og jeg vil anta at 4000 av dem er norske hytteturister.

Men ikke alle er like lydige, ifølge Rørby.

– Noen er forbanna over at de må betale eiendomsskatt og ikke får bruke hytta si. De mener vi er turistfiendtlige. Men «haters gonna hate».

ALVORLIG SITUASJON: – Vi må forberede oss på det verste, sier ordfører i Hemsedal, Pål Rørby. Han er takknemlig for alle hyttefolk som tar rådene på alvor.

Ikke tiden for måking

Hemsedal-ordføreren ber flere om å forlate hyttene sine, slik at kommunen kommer ned på et mer håndterbart antall hytteturister. Han nevner tallet 3000.

– Nå har vi kapasitet til å håndtere 25.000 mennesker, hvis det bare er snakk om forkjølelser og beinbrudd og sånn. Men dette er noe annet, og vi har ikke vært borti det før. Dette er ikke tiden for å komme og måke taket på hytta, for å si det sånn. Faller du ned og brekker beinet, kan ikke vi bruke vår helsestab på det, sier Rørby.

Nå forbereder han og kommunen seg på en mer alvorlig situasjon, og oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme.

– Vi kan ikke vente på at myndighetene kommer med pålegg. Hvis folk begynner å dø i storbyene, søker folk seg til sitt andre hjem, og det er hytta. Vi har stadig flere smittede i Hallingdal generelt, og nå ikke bare turister, men også fastboende. Smitten sprer seg fryktelig raskt, sier Rørby.

Bekymret for kapasiteten

I Ål har hyttefolket lyttet, ifølge ordfører Solveig Vestenfor.

– Jeg opplever at en god del tar den tunge beslutningen det sikkert er å snu, og det setter vi pris på i den unntakstilstanden vi er i nå, sier hun.

Før helgen opplevde Hallingdal økt trafikk, og fredag kveld oppholdt i underkant av 9000 mennesker seg i Ål, som har rundt 5000 innbyggere.

Nå håper Vestenfor at tallet går ned, noe stengte skianlegg og skiløyper også skal bidra til.

TAKKER: – Vi ser at det er flere som har tatt hintet og reist hjem. Det må vi takke dem veldig for. Vi håper flere gjør det samme, sier Ål-ordfører Solveig Vestenfor, som er redd kommunen ikke skal klare å ta vare på alle som potensielt blir syke.

Ordføreren ber folk fortsette å ta situasjonen på alvor, også i tiden fremover.

– Noen føler at de er så friske, at de ikke er noen «fare» for helsevesenet. Problemet er at man ikke vet. Og det er dette som er redselen vår, at vi ikke kan ta vare på alle. Vi må ruste oss for neste skritt, og vi er i en situasjon der det kan eksplodere, sier hun.

Positiv etter befaring

Også i Nesbyen er ordfører Tore Haraldset betraktelig mer positiv til situasjonen lørdag.

– Vi kjørte en tur til fjells fredag kveld, bare for å se hvordan det sto til, og jeg er positivt overrasket over hvor få som var på hyttene. Folk har forlatt hyttene sine og. Jeg gjorde et overslag, og på Natten – vårt største hyttefelt – var det folk på kanskje én av fem hytter, sier han.

Lørdag ettermiddag oppholdt 7400 personer seg i kommunen, som til vanlig har 3300 innbyggere.

BER FOLK HOLDE SEG HJEMME: – Vi setter pris på alle som tar dette innover seg, de som ikke kommer, sier ordfører Tore Haraldset i Nesbyen kommune.

Per lørdag formiddag har kommunen to bekreftede coronasmittede, som begge er hyttegjester.

Haraldset fortsetter å advare folk mot å dra til fjells, da det går ut over kapasiteten til det lokale helsepersonellet.

– Når vi har høysesong, rigger vi oss for flere i en kort periode. Men vi har ikke på langt nær kapasitet til å gjøre det over lengre tid, sier ordføreren, som presiserer at han ikke vil skape en «bygda mot hyttefolket»-situasjon.

Publisert: 14.03.20 kl. 16:51

