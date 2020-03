FOLKETOMT: Det var nesten ingen biler på den store parkeringsplassen ved Skistadion på Sjusjøen tirsdag. Foto: Jørn Pettersen/VG

Ordfører sjokkert over hyttefolks oppførsel: Krever tilbakebetalt vannavgift hvis de ikke får bli på hytta

SJUSJØEN (VG) Samtidig som de aller fleste har forlatt hytta, strømmer det inn med søknader fra hytteeiere som ber om lov til å komme tilbake. Ordførerne er klare på at søknadene vil få avslag.

Ordfører Petter Rukke i Hol kommune i Hallingdal er både sjokkert og oppgitt over enkelte hytteeieres oppførsel etter at de fikk beskjed om å reise hjem.

– Vi har fått krav fra noen om delvis tilbakebetaling av eiendomsskatt og avgifter som vann og avløp. Som om vi skulle ha tid til å forholde oss til dette akkurat nå.

Andre begrunner sin søknad om å få bli med helsemessige årsaker, forteller han.

– Noen sier de er smittet og må sitte i karantene. Andre igjen mener at vi burde takke dem for at de har lyst til å oppholde seg i vårt område nå. Men så langt har vi ikke innvilget noen søknader. Det er vi ikke i stand til å gjøre i den situasjonen vi er i nå, sier Rukke til VG.

FOLKETOMT: Det var ikke et menneske å se i hyttefeltene på Sjusjøen tirsdag. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Vi har fått et hundretalls henvendelser, enten på mail, telefon – ja til og med på messenger fra folk som vil bli værende på hytta, sier ordfører i Vinje kommune, Jon Rikard Kleven (sp) til VG.

Han forteller at begrunnelsene er mange.

– Sykdom går igjen. Pasienter som heller vil være her og som frykter at de vil dø dersom de blir smittet av coronaviruset. Det er det dessverre mange av. Vi har søknader fra folk hvis nærmeste har status som kritisk personell i andre kommuner og som heller vil være på hytta her hos oss, sier Kleven videre.

Hans kollega i Hemsedal kommune, ordfører Pål Terje Rørby, har også fått mange søknader om dispensasjon til å bli på hytta. Han sier dette til VG om hvilke begrunnelser som blir gitt.

– Alt fra måking av tak, tømming av kjøleskap og justering av gulvvarme til alvorlige helsemessige utfordringer.

Rådmann Ådne Bakke i Øyer kommune, som blant annet har store hyttefelt i Hafjell,forteller at det tirsdag var kommet inn 40–45 søknader fra hytteeiere.

– De er begrunnet med alt fra sykdom til bygging. Men vi kommer ikke til å innvilge noen slike søknader, sier Bakke til VG.

Litt lenger nord i Gudbrandsdalen i Ringebu hadde ordfører Arne Fossmo fått inn i underkant av 30 søknader.

– De er begrunnet med alt fra folk ikke har noe annet sted å bo enn på hytta, de har solgt huset sitt, familien hjemme sitter i karantene. De bor i tettbygd strøk og vil heller være på fjellet, sier Arne Fossmo til VG.

FLERE SØKNADER: Daglig leder i Visit Sjusjøen, Tone Alterskjær har mottatt flere søknader direkte fra hytteeiere på Sjusjøen som vil bli på hytta. – Men de har jeg naturligvis sendt videre til kommunen, sier Alterskjær til VG. Foto: Jørn Pettersen/VG

– Vi har fått inn rundt 30 søknader fra hytteeierne og de aller fleste er begrunnet med at folk har behov for å måke snø av hyttetaket, opplyser ordfører Anita Ihle Steen i Norges største hyttekommune, Ringsaker til VG.

– I utgangspunktet skal ingen være på fjellet nå, men vi har gjort unntak for noen utenlandske turister som sitter i karantene på utleiehytter på Sjusjøen. Men i det store bildet er ikke det mange, sier Ihle Steen videre.

Mandag ble det besluttet at løypene på Sjusjøen ikke skulle kjøres opp på nytt etter helgens snøfall. Ordføreren er ikke uten videre positiv til at det skal skje med det første heller.

– Vi synes ikke det er riktig å legge til rette for store ansamlinger av folk på fjellet akkurat nå, sier Ihle Steen.

LOVLIG PÅ HYTTA: Den tidligere langrennsstjernen Hilde Gjermundshaug Pedersen var en av de få som var på Sjusjøen tirsdag. Men hun bor i kommunen og har lov til å være der. Foto: Jørn Pettersen/VG

Det er ikke den tidligere langrennsdronningen Hilde Gjermundshaug Pedersen (55) enig i.

– Det er viktig å være ute i friskluft. Ikke minst disse tider – og jeg synes det er synd at skiløypene ikke blir kjørt opp. Når har jo de aller fleste som ikke har lov til å være her reist hjem, sier Gjermundshaug Pedersen.

VG treffer henne på truger på vei inn på dagligvareforretningen på Sjusjøen.

– Vi har vinterferie nå og vi er på hytta vår her på Sjusjøen. Men vi bor i Ringsaker kommune og har lov til å være her, legger hun hastig til.

