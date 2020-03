SMITTEBÆRER: En SAS-maskin av denne typen brakte de coronasmittede passasjerene til Oslo Lufthavn Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

To nye passasjerer på fly med smittede har testet positivt – hadde vært i Nord-Italia

Totalt 14 passasjerer som var på et fly fra Østerrike til Norge sier de har testet positivt for coronaviruset. De hadde alle vært i Nord-Italia, men ingen av dem var i området FHI regner som risikoområder.

Nå nettopp

VG kunne i går fortelle at minst åtte corona-smittede fra et reisefølge fra Drammen, i tillegg til fire andre passasjerer som forteller at de har testet positivt, var om bord på et SAS-fly som lørdag formiddag landet på Gardermoen fra Innsbruck i Østerrike.

Nå har enda en person fra dette reisefølget testet positivt, men personen ble testet utenfor Drammen. I tillegg forteller en person fra Stavanger som var på samme fly at hans eldste datteren testet positivt for viruset torsdag.

Satt du på dette flyet? Ta kontakt med VGs journalist her.

Testet etter fem dager

En mann bosatt i Stavanger er én av passasjerene som var om bord på det aktuelle flyet. Han og familien hadde vært på skiferie i den norditalienske byen Madonna di Campiglio, sammen med flere av passasjerene som i ettertid har fått påvist smitte. Han forteller at familien først ikke fikk bli testet, fordi de ikke hadde vært i et risikoområde.

Torsdag, fem dager etter at familien kom hjem til Norge, ble det klart at mannens eldste datter har testet positivt for viruset. Resten av familien har ikke testet positivt på første test, men er ikke endelig avklart.

les også Undersøkelse: Få nordmenn frykter smitte av coronaviruset

Madonna di Campiglio ligger i provinsen Trento i Italia – området står ikke på listen over risikoområder, også referert til som områder med vedvarende smitte, i Italia.

Alle de andre passasjerene VG har vært i kontakt med fra flyet som har fått påvist smitte, har også vært på reise i området Trento – som altså ikke regnes som et risikoområde.

Ikke alle passasjerene har vært på samme sted i Trento. Av de 90 som er smittet av det nye coronaviruset i Norge totalt, har 67 personer smitten fra Italia.

– Kontinuerlig vurdering

Line Vold, avdelingsleder for smitte og beredskap ved FHI, sier til VG at det foretas kontinuerlige vurderinger av hvilke områder som skal regnes som områder med vedvarende smitte.

– Vi samarbeider tett på det med WHO og med det europeiske smitteverninstituttet og også med våre naboland for å ha en omforent strategi på hvilke land og områder vi inkluderer i det vi regner som områder med utbredt smitte.

les også Høie om coronavirus: Derfor stenges ikke skoler og barnehager

– Burde man ikke gå litt bredere ut nå som det er så mange smittede fra Nord-Italia? Mange har blitt smittet i områder dere ikke har registrert som smitteområder

– Det er et godt spørsmål dette med hvor man setter grensen, og hvilke land man inkluderer. Hvis du ser på oversikten oversiktene fra WHO over hvilke land som har smitte og hvor mye de har, så er det klart at det er mange land nå etter hvert som har en del smitte. Så dette blir en kontinuerlig vurdering, sier Vold.

– Man kunne jo gjort mer inngripende tiltak og sagt at man skulle ha karantene på mange flere, men hvilken effekt ville det hatt på samfunnet og hvordan samfunnet fungerer? Ville det vært hensiktsmessig sett opp mot smittepresset? Man må veie effekten av tiltakene opp mot hvordan det påvirker resten av samfunnsstrukturene våre, sier hun.

FHI: Varsler ikke alle på fly

Line Vold understreker at hun ikke kan kommentere enkelttilfeller eller enkeltfly, men sier den største smitterisikoen om man sitter på et fly med andre smittede, er om man sitter i nærheten av hverandre.

– Det er klart at hvis du sitter med en smitteførende person ved siden av deg som hoter og harker, så er det potensielt en smittefare. Det er derfor man gjør smittesporing i etterkant av en flytur.

Hun sier at man for coronaviruset skal kartlegge inntil to seter i alle retninger fra den som er blitt smittet.

– Er det ikke andre muligheter til at et virus kan spre seg på fly? Man bruker jo samme do, og ting som kortterminaler.

– Jo, men det blir jo i grunn ganske likt som ellers i samfunnet med offentlige toaletter og kortterminaler ellers.

– Så man tenker ikke man må varsle alle på et fly der det har vært smittede?

– Nei, de som har størst risiko for å bli smittet er de som sitter nærmest. Vi har retningslinjer for hvordan vi skal gjøre det, og så vil det også avhenge av hvor raskt man kan gjennomføre prosessen.

Hun understreker at det ikke er sikkert at man må ha blitt smittet på flyet, selv om man har sittet på samme fly.

– Her kan det absolutt ha skjedd smitte andre steder enn om bord i flyet også, hvis de har vært på samme sted. Alle sånne sammenstimlinger av mennesker gir jo en noe hvis man har et pågående utbrudd noe økt risiko og at man overfører smitte

les også Coronaviruset: Advarer mot hamstring

– Men når det er såpass mange som har vært smittet på samme fly – burde man ha kontaktet alle på flyet?

– Nå vet ikke jeg detaljene i dette, men på noen flighter kan mange ha vært på samme sted, samme hotell, eller samme arrangement. Det kan være ulike måter man har blitt smittet på, så jeg vet ikke om det er lett å konkludere med at det var akkurat flyet man har blitt syke på eller ikke. Det kan jo selvfølgelig være mulighet, men da må man se på når de ble syke og på inkubasjonstiden.

Pressesjef John Eckhoff i SAS sier at det utelukkende er helsemyndighetenes ansvar å informere passasjerene om at andre om bord på flyet har testet positivt.

Publisert: 06.03.20 kl. 05:38

Les også

Mer om Coronaviruset sas Gardermoen Italia Østerrike Virus

Fra andre aviser