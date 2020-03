FHI med nye råd: Snur om karanteneregler

Fredag går FHI tilbake på rådet om at familiemedlemmer til personer som har reist utenfor norden må holde seg hjemme.

Torsdag bestemte myndighetene at personer som sitter i hjemmekarantene ikke lenger skal testes for corona.

Fredag snur Folkehelseinstituttet: Nå opplyser FHI at husstandsmedlemmer til personer som har reist utenfor Norden, likevel ikke må sitte i karantene.

«Da nærkontakter ikke har symptomer, ansees de å utgjøre en lav risiko for videre smitte. Det er derfor ikke nødvendig for deg og husstandsmedlemmer å følge spesielle råd for beskyttelse ut over håndhygiene og andre grunnleggende smitteverntiltak. God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og

vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider,» skriver FHI på sine nettsider.

Det betyr: Dersom du bor sammen med noen som sitter i karantene på grunn av at de har reist utenfor Norden de siste 14 dagene, så slipper du å sitte i hjemmekarantene.

Tidligere råd om karantene etter reise gjelder:

Alle som har vært på reise i land utenfor Norden siden 27. februar 2020 skal være i hjemmekarantene i 14 dager etter hjemkomst.

Nærkontakter til personer som har fått påvist covid-19 skal også være i hjemmekarantene 14 dager.

Fem epidemi-faser

Torsdag kom Folkehelseinstituttet (FHI) med en oppdatert risikovurdering av corona-utbruddet. Her deles epidemien opp i fem faser.

Tirsdag beveget vi oss inn i fase 2. Flest smittede mener FHI at det vil komme i de neste fasene, utover våren og sommeren.

«Vi er nå i en fase med klynger av innenlands smitte noen steder i landet og noen tilfeller som vi ikke kan spore tilbake til utlandet eller kjente smittekilder i Norge. Vi tror dette vil vare noen dager eller få uker til før hovedbølgen begynner for alvor i noen deler av landet. Deretter vil epidemien treffe hele landet og i løpet av mange uker nå en topp og så gå tilbake, kanskje utpå høsten eller vinteren en gang. Da vil en stor del av befolkningen ha gjennomgått sykdommen», skriver FHI i rapporten.

FHI antar at omkring 2,2 millioner vil bli smittet. Mellom 22.000 - 30.000 antas å komme på sykehus, i løpet av det snaue året de antar at utbruddet vil vare.

Publisert: 13.03.20 kl. 13:11

