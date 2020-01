STENGT: Riksvei 13 over Vikafjell vil iallfall være stengt fram til søndag. Dette bildet er tatt i Vossadalen lørdag ettermiddag. Foto: Statens vegvesen

Uværet ikke over - blåser opp igjen søndag

Uværet som herjer mange steder i Norge er ikke over, og utover dagen søndag ventes vinden å øke på igjen.

Nå nettopp

Det er særlig Nord-Norge, Vestlandet og Trøndelag som vil få merke den kraftige vinden.

– På Vestlandet ser det ut til at vinden øker utover dagen fra sør- og sørvestlig retning. Den kan komme opp i stiv, kanskje sterk kuling og ved Stad kan den komme helt opp i full storm, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til VG.

Mye nedbør i Vest

I denne landsdelen blir det ikke bare mye vind, det blir også veldig vått.

– I det nye fylket Vestland kan det komme ganske mye nedbør – 70 til 100 mm nedbør i løpet av en 24 timers periode, legger Gislefoss til.

Etter hvert som det blir mildere, vil snøgrensen heve seg fra 600–700 meter til tusen.

– Vi følger situasjonen nøye og har alt klart hvis det skulle skje noe. Vi håper jo at det skal holde seg, men tipset er vel at hvis du skal over fjellet, bør du kjøre nå. Eventuelt i morgen formiddag slik som værmeldingen er nå, sier Idar Sangolt, trafikkoperatør ved Vegrafikksentralen Vest til VG litt før klokken 18 lørdag.

Sjekk været der du er her.

Dette er status for veiene i Vest lørdag kveld:

Fv53 Tyin-Årdal: Åpent.

Rv52 Hemsedal: Åpent.

E16 Filefjell: Åpent

Rv15 Strynefjell: Åpent

Rv13 Vikafjell: Stengt, ny vurd. søndag kl. 11:00

Rv7 Hardangervidda: Kolonne fra kl. 17:50.

Fv50 Hol-Aurland: Åpent

E134 Haukeli: Åpent

Kilde: Statens vegvesen, vegtrafikksentral Vest

Også i Trøndelag vil vinden øke utover søndagen.

– Den vil først komme fra sørøstlig retning, senere sørvestlig og kan komme helt opp mot sterk kuling på kysten, sier Gislefoss.

Vinden blir sterkest i sør og nedbøren som trekker gjennom Møre og Romsdal kommer etter hvert også til Trøndelag.

Se hele tekstvarselet på Yr her.

I Nord-Norge vil det være sterkest vind på Helgeland.

– Her kan vinden periodevis komme opp i sterk kuling fra sørvestlig retning. Nedbøren som kommer i løpet av ettermiddagen begynner med sludd og snø, men går etter hvert over til regn på kysten. Så blir det bygevær utover søndag ettermiddag og kveld, sier statsmeteorolog Gislefoss.

I Troms og Finnmark, opplyser han, kan vindstyrken komme opp mot stiv kuling enkelte steder.

Ved 1830-tiden lørdag er E6 over Kvænangsfjellet i Troms stengt på grunn av fare for ras, mens samme vei ved Hatter i Finnmark er stengt på grunn av uvær.

E69 fra Skarsvåg til Nordkapp er også uværsstengt. Det er også Bekkafjord fylkesvei 888.

– Hele Nordkinn-halvøya er stengt på grunn av uvær, sier Lars Nordås, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Nord.

– Saltfjellet har lukket kolonnekjøring og på Bjørnefjell mener de at det ikke blir stengt de nærmeste timene, legger han til.

Østlandet slipper billigere unna.

– Østlandet ligger mer i le, men natt til søndag ventes vinden å øke på fra sørvest og i løpet av i morgen formiddag kan den komme opp i liten til stiv kuling på kysten, sier Gislefoss.

Det forventes å komme litt nedbør søndag formiddag, i lavereliggende områder kommer dette som regn.

– Foreløpig er det ingen skikkelig vinter å se, avslutter Gislefoss.

Publisert: 04.01.20 kl. 19:02

Mer om

Flere artikler