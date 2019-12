REDNINGSFLÅTE: Mannskapet på 12 evakuerte fiskebåten «Fay» og gikk i redningsflåter. «Fay» kan sees liggende med sterk slagside i bakgrunnen av bildet. Foto: privat

12 reddet av Sea King-helikopter nord for Honningsvåg

Fiskebåten «Fay» med 12 personer ombord fikk kraftig slagside 45 km nordøst for Honningsvåg. Mannskapet er heist opp av et Sea King-helikopter.

SISTE: Kommunen har gjort klart et mottaksapparat i Honningsvåg slik at mannskapet blir tatt hånd om når helikopteret lander, opplyser HRS Nord-Norge til VG.

HRS Nord-Norge fikk ca. klokken 11 et mayday fra et fiskefartøy med 13 mann om bord. Det er en norsk båt det er snakk om. Under redningsaksjonen ble det klart at det bare var 12 personer ombord.

– Det pågår en aksjon for fullt, sa Jan Eskil Severinsen, pressevakt på Hovedredningssentralen i Nord-Norge til VG ca. klokken 12.

– Båten var da i ferd med å gå ned. Mannskapet på båten informerte oss om at de gikk i redningsflåter, opplyste Severinsen.

Heiste folk

Et Sea King-helikopter fra Banak var fremme ved havaristen ved 12-tiden og et Bristow-helikopter var på vei fra Hammerfest. Dette ble sendt tilbake da det ble klart at Sea Kingen hadden kontroll på situasjonen.

– Sea Kingen fra Banak har nettopp kommet fram. De har observert to flåter i vannet. De ser også et fartøy med kraftig slagside. De er i gang med å heise folk opp, sa Severinsen til VG like over klokken 12.

Sea King-helikopteret har kapasitet til å heise opp alle 12.

Det var dårlig vær i området der havaristen befant seg. Det var en vindstyrke på opptil 20 m/s og høye bølger ifølge Hovedredningssentralen.

Et russisk tankskip lå også i beredskap i området og var klare til å bistå om det skulle være nødvendig.

Kl. 12.25 var samtlige heist opp i helikopteret.

Publisert: 28.12.19 kl. 12:07 Oppdatert: 28.12.19 kl. 13:23

