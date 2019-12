Roser kongens nyttårstale

Kong Harald roses for åpenhet om sorgen. – Det var en klok og varm tale, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

– Jeg synes at talen gjør det som en nyttårstale til en konge skal gjøre, den samler folket, sier retoriker Jens Elmelund Kjeldsen til VG.

Kong Harald holdt tirsdag kveld nyttårstalen, mindre enn en uke etter Ari Behn gikk bort 1. juledag, 47 år gammel.

Retoriker Kjeldsen roser kongens valg om å snakke om Behns dødsfall tidlig i talen.

– Det synes jeg at han gjør riktig, han sa det umiddelbart. Det er det alle tenker på, og da må han ta det opp med en gang. Han vekslet også mellom det personlige og noe mer generelt om sorg og håp, et tema som går igjen i hele talen.

– Klok og varm tale

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse, mener kong Harald holdt en klok tale.

– Jeg hadde en positiv forventning til at han skulle være så tydelig, og er veldig glad for at han var det, sier Gundersen til VG.

Hun synes kongen virket tydelig preget da han omtalte Ari Behns bortgang.

– Det var fint at han var så direkte og det at han snakket om deres barnebarn, gjør det nært. Samtidig brukte han mesteparten av talen til å snakke om livet fremover, og det tenker jeg er klokt, sier Gundersen.

– Når det skjer en tragedie, er det viktig at man er åpen om det. Her var det trøst, åpenhet, samhold og muligheter. Det var en klok og varm tale, mener Gundersen og påpeker at den er viktig for andre familier i lignende situasjoner og for hvordan vi som samfunn tør å sette ord på vanskelige følelser og snakke om problemer.

Blant de bedre talene

Kongen brukte også nyttårstalen til å snakke om engasjementet til den voksende ungdomsgenerasjonen til å påvirke fremtiden.

Blant annet trekker han frem utfordringene med den pågående klimakrisen.

– Jakt på kortsiktig gevinst kan stå i veien for gode valg som tjener til det beste for enkeltmennesker, samfunn og planeten. Og forskningen viser oss med stadig større tydelighet at vi lenge har utnyttet klodens rike ressurser hardere enn den tåler, sa kongen i sin tale.

Historiker Trond Norén Isaksen har skrevet seks bøker om kongehusets historie. Han sier til VG at årets nyttårstale på mange måter er lik mange av talene kongen har holdt tidligere.

– Men årets tale er blant de bedre talene han har holdt. Kongen har ikke lov til å mene så mye, og det gjør at han ofte må formulere seg litt ullent. Noen ganger kan talene berøre mange temaer og dermed bli litt springende, men i årets tale har han lyktes i å finne noen gjennomgående temaer som han vevde sammen til en helhet, samtidig som han oppfordret til samhold og til å være lyttende overfor hverandre.

Behns familie: – Enormt takknemlige for støtten

Kunne ikke unngå å nevne Behn

– Han kunne ikke unngå å nevne Ari Behn etter de overveldende reaksjonene etter hans dødsfall. Likevel unngikk han å bli altfor innadvendt ved at han knyttet det opp mot andre mennesker som har mistet noen og trakk tråder til at både freden, tilliten og livet er skjørt, sier Isaksen.

– Han har også et par temaer som han snakker en del om, som han kommer tilbake til og vever inn i hverandre, som fellesskap og dette med at et samfunn er bygd på tillit og alle menneskers likeverd og verdi. Blant annet sier han at vi må søke sammen om store spørsmål, for først da kan de løses.

Isaksen understreker at kong Haralds nyttårstaler ofte har en ganske fri form.

– Dronning Margrethe sender i sin nyttårstale alltid hilsener til Grønland, til Færøyene og det danske mindretall i Tyskland. Kong Olav pleide også å ha med hilsener til de som var på vakt for fedrelandet og de som var ute på sjøen, mens kong Harald vanligvis dropper slike standardformuleringer.

