PST frykter angrep på norske moskeer: – Flere støtter høyreekstreme terroraksjoner

Politiets sikkerhetstjeneste har oppdatert sin vurdering på trusselen fra høyreekstreme.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) oppdaterte trusselvurderingen torsdag ettermiddag. De vurderer nå at et nytt høyreekstremt terrorangrep i 2020 er «mulig». Dette er samme vurdering som de har for ekstreme islamister.

TV 2 omtalte saken først.

Ifølge PST har antall personer i Norge som støtter høyreekstreme terroraksjoner økt. De mener det er fullt mulig at noen vil prøve å gjennomføre et terrorangrep mot moskeer og andre samlingssteder for ikke-vestlige innvandrere.

Dette betyr PSTs trusselnivåer Når PST skriver at det er «mulig» at høyreekstreme vil prøve å begå terror i Norge, betyr det at et angrep er like sannsynlig som usannsynlig.

Neste trusselnivå i PSTs ordbruk er «sannsynlig», som betyr at det er grunn til å forvente terrorhandlinger.

Høyeste nivå er «meget sannsynlig», som betyr at det er meget god grunn til å forvente et terrorangrep.

– Målet vil være å drepe og skade flest mulig

«I løpet av 2018 og 2019 har det vært et økt fokus på bruk av terror som et politisk virkemiddel i internasjonale, høyreekstreme nettverk. I 2018 ble det gjennomført syv høyreekstreme terrorangrep. Så langt i 2019, er antallet gjennomførte høyreekstreme terrorangrep mer enn doblet, til seksten gjennomførte angrep,» skriver PST i en pressemelding.

De skriver videre at de høyreekstreme terrorangrepene i år har vært rettet mot ikke-vestlige innvandrere, muslimer, politikere og jøder.

PST mener voldstrusselen fra høyreekstreme primært vil komme fra enkeltpersoner som er uten direkte tilknytning til etablerte ekstreme grupper, men som bruker høyreekstrem ideologi for å rettferdiggjøre angrep.

«Et eventuelt terrorangrep vil sannsynligvis rettes mot samlingssteder for muslimer eller ikke-vestlige innvandrere. Målet med slik terrorhandling, vil være å drepe og skade flest mulig. Høyreekstreme terrorhandlinger kan også rettes mot norske myndigheter, og politikere som oppfattes å legge til rette for innvandring og at norsk levesett og kultur ødelegges,» skriver de videre.

– Terrorister blir hyllet som helter

I februar i år var PSTs vurdering at det var «lite sannsynlig» at det ville bli begått høyreekstrem terror i Norge i år.

Sist PST oppdaterte trusselvurderingen var 6. september. Da het det at de «vurderer det nå som mulig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger det kommende året».

De skrev da at terrorangrepet mot to moskeer i New Zealand 15. mars vil inspirere til flere høyreekstreme angrep i Vesten. De skrev også at internasjonale nettsider, der også nordmenn er aktive, fremdeles vil bli brukt til å dele manifester, propaganda og terroroppfordringer av høyreekstrem karakter.

«Her blir høyreekstreme terrorister hyllet som helter og rangert etter hvor mange de klarer å ta livet av. Dette klimaet vil fortsette å inspirere til volds- og terrorhandlinger i vestlige land det kommende året».

Publisert: 19.12.19 kl. 13:00 Oppdatert: 19.12.19 kl. 13:21

