Farevarsel: Venter svært høy vannstand flere steder

Meteorologisk institutt advarer om svært høy vannstand natt til onsdag og har sendt ut oransje farevarsel for en rekke fylker.

Det ene oransje farevarselet gjelder Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken.

Her er vannstanden estimert til å kunne bli 90–130 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene – høyest nær Oslo. Faren vil øke fra midnatt onsdag og varer til klokken 07.00.

De to andre oransje farevarslene gjelder Møre og Romsdal og Vestlandet sør for Stad.

Her blir det to runder med svært høy vannstand, opplyser vakthavende meteorolog Charalampos Sarchosidis ved Meteorologisk institutt.

– Den første runden blir natt til onsdag, mens runde nummer to blir på ettermiddagen, sier han til VG.

Her er det oransje farevarsel på onsdag Agder, Telemark og Telemark, Vestfold, Oslo og i gamle Buskerud i Viken: På strekningen Svenskegrensen til Åna Sira

Vestlandet sør for Stad: På strekningen Åna Sira til Stad

Møre og Romsdal: På strekningen fra Stad til Frøya.

Venter opp mot 223 centimeter

For Møre og Romsdal er vannstanden estimert til 65–75 centimeter over høyden oppgitt i tidevannstabellene, mens på Vestlandet sør for Stad er det snakk om 65–80 centimeter.

– Sist gang det var høy vannstand i Bergen, var i 2017. Da målte vannstandsmåleren 219 centimeter. På onsdag er det ventet å komme opp mot 223 centimeter, så da kommer vannet kanskje over bryggekanten, sier Sarchosidis.

BRYGGEN I BERGEN: Fra da det var høy vannstand i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Gult farevarsel

Det er ventet høy vannstand flere steder også de neste dagene.

Allerede fra mandag formiddag og frem til klokken 16.00 er det gult farevarsel for Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. For Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark er faren over klokken 18.00.

På tirsdag er det sendt ut gult farevarsel for Vestland, Trøndelag og Møre og Romsdal mellom klokken 12.00 og 15.00.

Meteorologen oppfordrer folk til å være føre var.

– Det kan være lurt å sikre løse gjenstander på eiendommen og sjekke fortøyningen til båten, sier han.

Flere snøskred

Mandag har det gått fire skred i området Lillefjellet/Holmbukt ved Honningsvåg i Finnmark. Ingen skal være tatt av rasene.

Politiet opplyser at E39 vil være stengt i en periode, og at ett hus har blitt evakuert etter det siste skredet.

– Vi ønsker å ha redningsskøyten i området for å bistå med eventuell evakuering, samt bistå helse med å frakte folk forbi det sperrede området, dersom det skulle være behov for det. Det har kommet mye snø i området og det er mye bratte fjell. Folk bør være forsiktig og på vakt, sier operasjonsleder Eirik Pedersen til VG.

