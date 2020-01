MØTESTED: 29. desember 2012 satt Young Bloods-lederen (29) seg ned rundt et bord på Peppes Pizza ved Solli plass i Oslo. Der satt også mannen (36) som politiet mener gjenglederen ønsket å drepe. Foto: HALLGEIR VÅGENES/POLITIET/PRIVAT

Gjengleder tiltalt for drapsforsøk: Deltok på «fredsmøte» med offeret

I 2012 ble en mann (36) forsøkt drept på Furuset i Oslo. Syv måneder senere satt 36-åringen ansikt til ansiktet med mannen som skal ha ønsket ham død: Lederen av Young Bloods (29).

Nå nettopp

Det aktuelle møtet fant sted ved Peppes pizza på Solli plass i Oslo noen dager før nyttårsaften i 2012.

Rundt bordet satt flere medlemmer fra to rivaliserende gjenger i hovedstadens kriminelle underverden: Furuset Bad Boys og Young Bloods.

I de kriminelle miljøene beskrives møtet som et «oppvaskmøte» og «fredsmøte».

I all hemmelighet ble samtalene rundt bordet tatt opp med video og lyd – et opptak som med årene har blitt en sentral brikke i politiets etterforskning av drapsforsøket.

VG kan nå offentliggjøre detaljer fra samtalene mellom de to gjengene, som blant annet tar for seg motivet for handlingen og plassering av ansvar, ifølge politiet.

Flere våpen brukt

Natt til 18. mai 2012: Flere personer med skytevåpen eller kniv oppsøkte leiligheten til den 36 år gamle mannen på Furuset. De ba ham komme ut.

– Jeg trodde de kom for å slåss, ikke skyte. Ingen normale folk oppsøker folk hjemme og skyter dem, har skuddofferet uttalt til VG.

Ifølge tiltalen, ble det avfyrt flere skudd fra minst to ulike våpen. En av gjerningspersonene skal ha skutt med hagle og truffet fornærmede i bekkenet.

Vitnene fortalte at minst fire unge gutter flyktet fra stedet til fots, mens offeret lå tilbake i sin egen blodpøl med livstruende skader.

VAKTHOLD: Politiet plasserte en patrulje utenfor Ullevål sykehus etter at 34-åringen ble forsøkt drept i 2012. Foto: Tipser.no / Daniel Laabak

Offeret: Jeg var ingen hvem som helst

Politiet har tidligere pekt på skuddofferet som en lederskikkelse i Furuset Bad Boys – en kriminell gjeng som drev med narkotikakriminalitet, utpressing og torpedooppdrag.

– Jeg var ikke noen hvem som helst, akkurat, sa 36-åringen til VG.

Etter drapsforsøket svirret ryktene i de kriminelle miljøene, og flere konkrete personer ble utsatt for mistanke og jakt.

– Alle i miljøet var på jakt etter dem som hadde skutt meg. Det var flere som holdt på å bli uskyldig drept, sa skuddofferet til VG.

Den tiltalte 29-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, forteller til VG at kameratgjengen fra Holmlia dro til Furuset for å konfrontere fornærmede og at de så for seg et masseslagsmål.

– Det som skjedde skulle aldri ha skjedd, men det har sammenheng med fornærmedes oppførsel på stedet. De oppfattet at også han hadde våpen og avfyrte varselskudd, sier Bratlien.

OFFERET: I 2007 pekte politiet ut skuddofferet som leder av den kriminelle gjengen Furuset Bad Boys. Foto: POLITIET

Offerets mistanke

Den daværende lederskikkelsen i Furuset Bad Boys hadde sin egen oppfatning av hvem som sto bak, på grunn av to episoder i dagene forut for drapsforsøket:

1. To dager før skyteepisoden skal en venninne av offeret ha blitt oppsøkt av to menn i Oslo sentrum. Hun fikk beskjed om å videreformidle en beskjed:

«Holmlia leter etter ham, si Holmliagjengen», har hun forklart i avhør.

2. Dagen før drapsforsøket kom 2–3 biler til offerets arbeidsplass i Gamlebyen. Offeret var ikke på jobb. Seks personer ble fanget opp på et overvåkningskamera. Ifølge politiet, var de seks personene kjernen i Young Bloods.

– Guttene forsøkte å løse konflikten på en fredelig måte først, men det var ikke fornærmede interessert i. De var derfor bekymret for at han skulle bruke sin makt og innflytelse til å ta de på Holmlia, sier Bratlien.

Under «fredsmøtet» etter drapsforsøket bekreftet Young Bloods-lederen at han var på arbeidsplassen denne dagen, ifølge lydopptaket. Han svarte ikke på spørsmål om det var for «å ta» 36-åringen.

– Han (tiltalt gjengleder) var ingen kjent person i Oslo kriminelle miljøer i 2012. Det var ikke Holmlia heller. Det var mer en kameratgjeng som likte å sloss og markere seg litt, uten at det var noe seriøst over det, sier Bratlien

Bakgrunn: Gjengen ingen klarte å stoppe

ETTERFORSKET: Dette bildet sikret VG få dager etter drapsforsøket i 2012. Trolig ble det tatt på 17. mai dette året. De to som er tiltalt for medvirkning til drapsforsøket er avbildet her. Foto: PRIVAT

Skjult lydopptak

29. desember 2012: Rundt bordet på serveringsstedet i Oslo var agendaen satt. Minst ni personer deltok. Tonen mellom de rivaliserende gjengene fremsto gemyttlig og tydelig, ifølge lydopptaket.

Til stede var også en flere ganger narkodømt mann i 60-årene, som påtalemyndigheten tidligere har omtalt som en «gudfar» i jugoslavermafiaen i Norge. Den godt voksne mannen skal ha hatt en slags meglerrolle under møtet.

– Vi kommenterer ikke bevisførselen før hovedforhandlingen, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen til VG.

I det drøyt time lange møtet var det i hovedsak skuddofferet og Young Bloods-lederen som snakket, viser opptaket.

Young Bloods-lederen hevdet at han ikke visste hvem offeret var før drapsforsøket, ifølge lydopptaket. 29-åringen forklarte videre at bakgrunnen for hendelsen skyldtes en ung gutt med gjeld til et kriminelt miljø.

Da han skulle hjelpe gutten med å rydde opp i problemene, så ble gutten slått ned – til tross for garantier om null vold, ifølge gjenglederen.

Volden ble knyttet til Furuset Bad Boys og skuddofferet, viser opptaket.

NEKTER STRAFFSKYLD: Her er Young Bloods-lederen avbildet på ferie i Marokko. Det var også i Marokko at han ble pågrepet av politiet – og senere utlevert til Norge, blant annet på grunn av denne straffesaken. Foto: PRIVAT

Lydopptaket: B-gjengen skaffet våpen

I dagene etter skal de to rivaliserende gjengene ha vært i kontakt med hverandre på telefon. Samtalene ble omtalt som aggressive og truende i «fredsmøtet».

I løpet av møtet fortalte Young Bloods-lederen at en konkret person i B-gjengen skaffet våpen. Politiet har etterforsket denne personen, men henla saken i fjor høst.

Young Bloods-lederen uttalte også at han og én til «tar ansvaret» for det som hadde skjedd, ifølge lydopptaket. Denne delen av samtalen er viktig for politiet, siden de mener 29-åringen bekreftet at han tok initiativ til drapsforsøket.

I fjor høst ble Young Bloods-lederen og et gjengmedlem (32) tiltalt for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

– Hva mener din klient om uttalelsen om at han og en til «tar ansvaret»?

– Det viktigste for han var å løse situasjonen og han tenkte større på det enn straffansvaret. Målet for møtet var å skape fred, og det ble fred, svarer Bratlien.

Forsvareren opplyser at klienten har erkjent straffskyld for legemsbeskadigelse, men ikke for drapsforsøk, som tiltalen lyder.

FORSVARER: Advokat Øystein Storrvik. Foto: SCANPIX

Advokat Øystein Storrvik er forsvarer for det 32 år gamle gjengmedlemmet.

– Min klient var ikke på Furuset, og dialogen understøtter at han ikke har noe med saken å gjøre. Det samsvarer også med at han nekter enhver befatning med saken, sier Storrvik til VG.

Fakta: De tiltalte Norsk-albaner (29): Politiet mener 29-åringen har vært leder av den kriminelle gjengen Young Bloods-leder i flere år. Tall fra politiets straffesaksregister viser at 28-åringen har vært registrert som mistenkt eller siktet i 20 saker. Han har aldri blitt domfelt for alvorlig kriminalitet. 29-åringen er også tiltalt for kidnapping av en familiefar på Holmlia i 2015 sammen med to andre medlemmer av Young Bloods. Denne saken behandles samtidig med drapsforsøket.

Norsk-albaner (32): Politiet mener 32-åringen er en sentral skikkelse i gjengen på Holmlia. Han er registrert med minst 101 forhold hos politiet.

I lydopptaket fremsto offeret delvis fornøyd med svarene han fikk. Young Bloods-lederen ville nemlig ikke fortelle hvem som oppsøkte ham og skjøt, og han nektet for å ha vært på åstedet selv.

Offeret uttalte på et tidspunkt at det var viktig informasjon, så uskyldige ikke ble rammet, ifølge lydopptaket.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien. Foto: Frode Hansen

– Ønsket fred

Young Bloods-lederen sa at han deltok i møtet for å beklage og slutte fred, ifølge opptaket. I tillegg var han tydelig på at det var første og siste gang at et slikt møte ble holdt.

Skuddofferet ville ikke love fred, men ba om tid til å tenke seg om. Han ville ikke at saken skulle ende opp med at miljøene fikk en oppfatning av at det var greit å skyte ham, ifølge opptaket.

Young Bloods-lederen ønsket til slutt en forsikring om at ingenting ville skje med ham selv etter møtet, men fikk da beskjed om at alle måtte ta sine forholdsregler, viser lydopptaket.

Skuddofferets bistandsadvokat, Hilde Marie Ims, ønsker ikke å kommentere innholdet i dialogen fra møtet.

Tirsdag starter straffesaken i Oslo tingrett. Det er satt av syv uker til forhandlingene.

Publisert: 20.01.20 kl. 07:45

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser