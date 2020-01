SLAVERI: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen vil ha slutt på utnyttelsen av arbeidere i Norge. Foto: Hallgeir Vågenes

Næringsministeren: Vil utrede norsk slaverilov

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier regjeringen utreder en moderne slaverilov. Han mener det bulgarske arbeidere var utsatt for i Norge før jul, kan kalles moderne slaveri.

Isaksen sier til VG at de jobber med en antislaveri-lov, etter modell av den nye britiske Modern Slavery Act fra 2015.

– Vi har startet arbeidet med å utrede en moderne norsk slaverilov, for å hindre at arbeidere blir utsatt for menneskehandel og det som kalles moderne slaveri, sier Isaksen.

VG skrev en rekke saker før jul, om det arbeiderne i selskapet Fagarbeideren AS ble utsatt for.

– Det kalles moderne slaveri

Han som drev selskapet har en lang fortid som arbeidskriminell og konkursgjenganger, hvor han er dømt til mange års fengsel og dømt til aldri mer å drive næringsvirksomhet. Mannen fikk det til blant annet fordi han skiftet navn.

– Jeg mener det de bulgarske arbeiderne i Fagarbeideren ble utsatt for, er menneskehandel, eller det vi kaller moderne slaveri, sier Isaksen:

Som VG har omtalt, ble arbeiderne lokket med gratis flybilletter. Da de kom til Norge fikk de noen tusen kroner i forskudd og kjørt frem og tilbake til jobb hver dag, til leiligheter hvor de bodde gratis.

Men lønnen uteble.

– Dette er en innelukking av arbeidere, hvor de er helt avhengige av arbeidsgiveren. Det kalles moderne slaveri, sier næringsministeren.

Regjeringen har i sin skisse til program mot internasjonalt moderne slaveri, definert moderne slaveri som en paraplybetegnelse; «som viser til ulike situasjoner hvor personer utsettes for grov utnyttelse, blir satt ufrivillig i arbeid kontrollert gjennom maktmisbruk, trusler og vold, og ikke er fri til å forlate situasjonen».

I denne faktaboksen kan du lese om britiske Modern Slavery Act:

Modern Slavery Act Den nye Modern Slavery Act i Storbritannia ble vedtatt av det britiske parlamentet 26. mars 2015 med bred politisk støtte. Loven

definerer straff for 17 former for moderne slaveri, blant annet tvangsarbeid, menneskehandel, seksuell utnyttelse,

organtyveri og barnearbeid. Loven krever at selskaper som opererer i Storbritannia, med en årlig omsetning på over 430 millioner kroner, rundt 12 000 selskaper, offentliggjør en «modern slavery statement». De britiske selskapene må ikke kunne garantere at hele leverandørkjeden er fri for slavearbeid, men de må redegjøre for eventuelle tiltak. En britisk evaluering i 2018 konkluderte med at den nye loven om rapporteringskravet har økt bevisstheten om slaveri og menneskehandel i leverandørkjeden. Men det er enighet også i næringslivet at manglende håndhevelse og sanksjoner, samt uklarheter i

rapporteringskravet, har gjort at bedriftenes erklæringer holder en lav standard. Evalueringen foreslår flere nye tiltak: Tydeliggjøre hvilke selskaper som omfattes av loven.

Forbedre kvaliteten på rapporteringen blant annet ved å gjøre kriteriene obligatoriske og ved å

tydeliggjøre at selskapene må vurdere hele leverandørkjeden.

Integrere rapportering om moderne slaveri i bedriftskulturen.

Styrke åpenhet om rapporteringen, blant annet ved å innføre et offisielt register for offentliggjøring av rapportene.

Styrke monitorering og håndhevelse.

Utvide lovens virkeområde til å gjelde for myndighetene og offentlig sektor. Kilde: Etikkinformasjonsutvalget.

Isaksen sier det er en utfordring at evalueringen av den britiske lovenviser at den har hatt liten virkning.

– Vi har tatt utgangspunkt i den britiske loven, men utredningen tilsier at vi må tenke oss om. Hvis vi skal ha en lov, må den faktisk virke. Samtidig må vi balansere, slik at vi ikke innfører ordninger som gir unødvendig byråkrati for bedrifter som gjør ting på riktig måte, sier Isaksen.

Rystet

KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad har også engasjert seg i arbeidet med å hindre menneskehandel. Han er rystet over Fagarbeideren-saken.

– Vi snakker om arbeidere fra Øst-Europa, hvor de fleste ikke kan norsk og som blir helt avhengige av arbeidsgiveren. Når arbeidsgiveren så svikter, blir arbeiderne sittende tilbake i en felle, uten lønn. Det kan kalles moderne slaveri og er like ille om det skjer i Norge eller utlandet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Han har fått rapport og lovforslag fra Etikkinformasjonsutvalget, som også foreslår tiltak mot moderne slaveri, som skal hindre at arbeidstakere blir utsatt for dårlige arbeidsvilkår.

– Saken med de bulgarske arbeiderne viser hvorfor det var viktig for KrF å kjempe gjennom å utrede en antislaverilov i regjeringsplattformen. Selv om mange ikke tror det, er det altfor mange også i Norge som utnyttes i slaveri. Jeg er glad for at vi skal få på plass et regelverk som ansvarliggjør bedrifter slik at de i sine leverandørkjeder ikke kan komme unna med at mennesker utnyttes på groveste, sier Ropstad.

– Norge må gjøre det bedre enn britene

Han sier det er helt avgjørende med en koordinert innsats for å bekjempe denne kriminaliteten.

– Derfor må politiet prioritere å etterforskning av menneskehandel. Storbritannia, Australia og Frankrike har eksempler på lovgivning vi må lære av. Norge må være i front for å hjelpe sårbare mennesker ut av denne grove utnyttelsen, sier han.

Isaksen sier de vil skjele til etikkkrapporten til Ropstad.

– Mange av utfordringene er like, så vi kommer i vårt arbeid med en moderne slaverilov, til å samkjøre oss med arbeidet som Ropstad nå gjør, sier Isaksen.

Leder Sondre Høysæter i Hope for Justice Norge jobber mot menneskehandel.

– Vi ønsker oss at en moderne norsk slaverilov har en tydelig definisjon av hva som skal forstås som moderne slaveri. Britene innførte en moderne slaverilov i 2015, hvor store bedrifter må forplikte seg til å jobbe for å hindre moderne slaveri. Intensjonen var god og innføringen av loven har skapt bevegelse blant mange store aktører, men evalueringen påpeker flere svakheter som Norge har anledning til å gjøre bedre.

– Vet ikke hva vi skal se etter

Han sier det er to utfordringer som gjør det vanskelig for dem og bedriftene å sikre seg mot at arbeidere hos underleverandører havner i slavelignende tilstander.

– For det første vet vi ikke hva vi skal se etter, vi evner ikke å gjenkjenne tegn på moderne slaveri. For det andre vet vi ikke hva vi skal gjøre med det. Altså vi gjenkjenner kanskje at her er det noe muffens, men fordi man ikke vet hvordan det skal håndteres, velger man å ikke gå inn i problemet.

– Helt konkret: Hva bør man kreve at bedriftene begynner å undersøke?

– Bedrifter bør ha kontakt med arbeidere hos sine underleverandører. De bør spørre om hvordan de kom til Norge, hva slags jobb de er lovet til hvilken pris, om de blir transportert til og fra arbeid og om de har tilgang til egne id-papirer, sier han og legger til:

– Vi ønsker oss ikke en ny sjekkliste som en eller annen i HR-avdelingen får ansvar for å rapportere på, men at arbeid med å hindre menneskehandel skal bli en del av den daglige kulturen i bedriftene.

Politiet i Oslo sier de etterforsker Fagarbeideren AS, som gikk konkurs før jul. De ansatte fikk ikke lønn, men fikk økonomisk hjelp av LO.

Eier og leder i Fagarbeideren AS, Jan Ove Sævareid, sier han er veldig lei seg for det de ansatte har blitt utsatt for og at han selv er lurt av mannen som har hatt den daglige driften av selskapet.

