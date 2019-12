VARSLER KAMP: Jørn Eggum leder LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet. Han møtte VG i Oslo i helgen. Han var sint. Foto: Mattis Sandblad, VG

LO-lønnsgeneral i strupen på Stordalen

Fellesforbund-leder Jørn Eggum tar et generaloppgjør med de store, statlige selskapenes lederlønnsgalopp. Og han sier Petter Stordalen skal få betale – og støtter fullt ut at det kan bli storstreik til våren.

– Hvis styrene og lederne i de store statlige selskapene tror at de kan leve uforstyrret i deres egen boble, og gi hverandre lønnsøkninger hinsides enhver fornuft, da skal de vite at det ikke er riktig, tordner Eggum:

– Fordi de ikke lever i en egen boble. De leder våre største selskaper og våre medlemmer blir altså så forbanna når de ser hvordan sjefenes lønninger pumpes opp. Så mitt budskap er enkelt: Dette aksepterer vi ikke. Det er ikke bare en hån mot vanlige arbeidsfolk, det er en hån mot hele den norske lønnsmodellen, sier han og oppsummerer:

– Denne lønnsgalskapen vil utløse en storstreik. Den kan komme til våren, det er absolutt sannsynlig, eller den kan komme senere. Hvis topplederne våre ikke skjønner at de ikke kan få mer i lønnstillegg på ett år, enn det vanlige folk får i lønn et helt arbeidsår, da kommer de til å få som fortjent – da får de et oppgjør fra gølvet som kommer til å treffe dem hardt, sier Eggum.

16 prosent lønnsøkning

Han viser til en oversikt over hva lederne i de største statlige selskapene fikk i lønnsøkning.

Det er Børsen som har hentet ut tallene fra statens eierberetning for 2018.

Her er «verstingene» i egen faktaboks:

Statlige topper med lønnshopp Yaras toppsjef Svein Tore Holsether fikk en lønnsøkning på 16 prosent, opp til 13,1 millioner kroner. Yaras kommunikasjonssjef Kristin Nordal sier selskapet er globalt og at deres mål er å ha konkurransedyktige betingelser, uten å være lønnsledende. Equinor-sjef Eldar Sætre tjener mest blant statsgigantene. Etter en lønnsøkning på 12 prosent, endte samlet godtgjørelse på 16,8 millioner kroner. Informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor sier til Børsen at Sætre gikk ned i lønn med over 20 prosent i under oljekrisen i 2015 og 2016. Telenor-sjef Sigve Brekke fikk økt lønnen med 11 prosent, til 15,6 millioner. Informasjonssjef Tormod Sandstø i Telenor sier Brekke grunnlønnen økt med på 2,9 prosent, samt skattepliktige bonusaksjer «basert på aksjer han selv hadde kjøpt i forbindelse med aksjespareprogrammet, som tilbys alle ansatte». Til sammenligning fikk vanlige folk i gjennomsnitt en lønnsøkning på 2,8 prosent.

Eggum sier disse økningen utfordrer hele lønnsdannelsen i Norge.

– Den såkalte frontfagsmodellen, hvor rammene for norske lønnsoppgjør bestemmes av hvordan det går i industrisektorer som konkurrerer mot utenlandske selskaper, er basert på en enighet mellom arbeidsgiverne og arbeidstagerorganisasjonene om at vi ikke kan øke lønningene på en måte som svekker vår konkurranseevne, sier Eggum.

– I denne enigheten, legges det også til grunn at lederne ikke skal være noe unntak. Det vi nå ser, bryter fundamentalt med denne enigheten. Da kan ikke bedriftseierne og lederne tro at de ansatte vil sitte i ro og se på. Vi har etter oljekrisen traff oss, vist stor vilje til moderasjon, for å bidra til den felles dugnaden det er å hegne om og å skape arbeidsplasser i vanskelige tider. Det ansvaret, det skal jeg love dere at våre medlemmer ikke skal ta alene, sier Eggum.

Problemer i egen bakgård

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa i samme artikkel i Børsen at disse lønnsøkningene var «totalt uakseptable».

Men torsdag skrev Aftenposten at tenketanken Agenda, hvor LO sitter i styret, har gitt daglig leder Trygve Svensson en lønnsøkning på 15,9 prosent, opp til 1,2 millioner kroner.

– Dere sliter i egen bakgård, Eggum?

– Jeg reagerte også med vantro da jeg leste det. Jeg ringte rett til Wegard Harsvik som representerer LO i styret og spurte hva dette var. Liv og lære, vet du.

– Svaret jeg fikk, gjorde meg roligere. Det viste seg at lederen i sin kontrakt fikk en dekning til leie av leilighet i Oslo. Da det ikke lenger var behov for den, ble det gjort om til ordinær lønn.

Varsler gedigen hotellstreik

Hans Fellesforbund organiserer også hotellansatte, og det har vakt oppsikt at de ansatte i hotellkjedene har fått null eller småpenger i lokale tillegg.

– I streiken kjempet vi gjennom retten til å forhandle lønn lokalt. Petter Stordalen og Choice svarte med å gi 15 øre i lokale tillegg i år, samtidig som det kommer frem at han fra 2014 til 2018 har tatt ut 585 millioner kroner i utbytte, sier Eggum.

– Og da har jeg en klar melding til Stordalen:

– Vi skal i vårens hovedoppgjør slåss for å gi de hotellansatte et skikkelig løft i lønningene. Når de de store kjedene i realiteten boikotter de lokale forhandlingene, så skal Stordalen og andre kjeder få betale i hovedoppgjøret. Hvis ikke blir det en gedigen hotellstreik, sier Eggum.

Han legger til:

NHO-topp maner til ro

– Jeg synes synd på de mindre hotellkjedene, fordi de ofte ikke har økonomi til å betale ut lokale tillegg. Men det har kjedene. Hotellene i byene og på Gardermoen går så det griner, og det er en fornærmelse mot de ansatte å tilby dem null eller 15 øre i lokale tillegg.

På andre siden av bordet i hovedoppgjøret, vil han trolig møte Stein Lier-Hansen i Norsk Industri (NHO).

MANER TIL RO: Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, den største foreningen i arbeidsgivergiganten Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Foto: Frode Hansen

– Jeg registrerer at det skaper harme og oppfattes som en provokasjon når visse lederlønninger vokser langt ut over det folk flest er vant med. Men når Fellesforbundets leder truer med storstreik i frontfaget, da vil jeg mane til ro i rekkene, sier Lier-Hansen:

– Ja, det er noen ledere i internasjonale selskaper som tjener svært godt og år om annet øker lønnen sin betydelig mer enn folk flest. Men det store bildet i norske bedrifter er at lederlønningene øker omtrent på linje med folk flest.

Stordalen henviser til kommunikasjonsdirektør Bettina Flatland i Nordic Choice Hotels.

VIL IKKE KOMMENTERE SELV: Petter Stordalen ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Janne Møller-Hansen

– Det blir ikke riktig å sette Stordalens utbytte fra sitt investeringskonsern Strawberry opp mot de lokale lønnsforhandlingene, slik Eggum gjør her, sier hun:

– Strawberry-konsernet har en stor og diversifisert portefølje, som inkluderer blant annet eiendom, kunst, forlagsdrift og ikke minst kapitalforvaltning. Det er herfra Stordalen henter majoriteten av utbyttet, ikke fra hotelldriften.

Hun legger til:

– Hotellkonsernet Nordic Choice konkurrerer ikke bare med andre hoteller om gjester, men også om ansatte, og dersom vi ikke skulle fulgt bransjen som helhet, ville det lagt et ytterligere press på mindre kjeder og enkeltstående hoteller.

