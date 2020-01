SAMLING: Søndag kveld arrangerte Bergen kommune, her representert ved Tommy Johansen, vakthavende kommunaldirektør og leder av kommunens krisestab, en samling på Scandic Kokstad. Foto: Frode Hansen

Brannen i Bergen: – Mange vil oppleve det å miste en medelev

BERGEN (VG) Mange har uttrykt medfølelse med familien som er rammet av brannen i Bergen og kommunen arrangerer søndag kveld en samling for de som har behov for å snakke om det som har skjedd.

Kommunens krisestab har opprettet en samling for pårørende, venner og bekjente av familien på Scandic Kokstad.

De har laget en fin ramme rundt arrangementet hvor folk kan snakke og spise litt sammen.

– Det er for at naboer, medelever andre skal komme sammen for å snakke om det som er forferdelig trist. Det skal gi samhold i en vanskelig tid, sier Linn Kristin Engø, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

BYRÅD: Linn Kristin Engø, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen. Foto: Frode Hansen

Engø, som denne helgen er vakthavende byråd i Bergen sier kommunen har opprettet et kriseteam som følger opp den rammede familien og deres nærmeste pårørende.

– Hva har dere forberedt i forbindelse med at elevene kommer på skolen i morgen?

– Vi vil ha fagpersoner tilstede ved skolene i morgen. De vil kunne svare på spørsmål og ivareta barna, sier hun.

De skolene dette gjelder er forberedt på at dette ikke vil bli en normal skoledag, mener Engø.

– Mange hundre elever vil oppleve det å miste en medelev i morgen, sier hun.

En ni år gammel jente er bekreftet død sent lørdag kveld, etter en brann som startet i en tomannsbolig i Ytrebygda bydel i Bergen lørdag morgen.

Fire personer, tre barn og én voksen, hadde livstruende skader og var bevisstløse da brannvesenet hentet dem ut av huset.

To andre, én voksen og ett barn, kom seg ut selv.

PRESSEBRIEF: Marius Arnason Bøe, direktør for etat for skole t.v. og Tommy Johansen, vakthavende kommunaldirektør og leder av kommunens krisestab, på pressemøtet søndag kveld. Foto: Frode Hansen

– Det har vært mange som har opplevd denne dramatiske brannen som var der oppe og vi har fått en god del signaler på at det er personer som vi gjerne ellers ikke tenker primært på i krisesituasjoner som kan trenge noe oppfølging og bistand, sa Tommy Johansen, vakthavende kommunaldirektør og leder av kommunens krisestab, på en pressebriefing tidligere søndag kveld.

Kommunens primære innsats vil være overfor familien og de som hjelper familien.

– Det å sikre at de blir ivaretatt på en god måte og at det er god samhandling mellom helseforetaket og Bergen kommune er viktig for oss, sier Johansen.

FAMILIEBOLIG: Boligen i Bergen huset en familie på syv personer, som opprinnelig var fra Syria. Seks av dem var i boligen da brannen startet. Foto: Frode Hansen

Familien som bodde i huset er opprinnelig fra Syria. Barna er i alderen 7 til 18 år. Et syvende familiemedlem befant seg ikke i boligen da brannen startet.

Marius Arnason Bøe, direktør for etat for skole sa på pressemøtet at de berørte skolene i Bergen er i beredskap for morgendagen når elevene kommer. Det er ikke kjent hvilke skoler det er snakk om, men alle de fire barna som er involvert i brannen er i grunnskolealder, ifølge Arnason.

– Skolen arbeider nå aktivt for å legge til rette for en best mulig dag i morgen for elevene, sier Arnason Bøe og legger til at de følger lokale og kommunale beredskapsplaner ved alvorlige hendelser.

– Det er mange elever, mange ansatte, mange foresatte, mange naboer som er sterkt berørt av denne hendelsen og de skal ivaretas i dagene fremover, sier Arnason Bøe.

– Veldig trist

Tara Shwani, tidligere leder og talsperson for Kurdisk Kulturforum i Hordaland, sier til VG at dette er en veldig trist sak for det kurdiske miljøet og for Bergen.

Hun er på Haukeland sykehus sammen mange andre venner og familie som har møtt opp.

- Det er veldig trist det som har skjedd. Det er mange mennesker som har kommet hit for å vise sin respekt og støtte i denne tragedien, sier hun.

Shwani beskriver en svært trist og spent stemning i inngangsområdet til sykehuset hvor folk har samlet seg. Familien er en del av det store kurdiske miljøet i Bergensområdet, bekrefter hun.

- Dette er også en fryktelig opplevelse for det kurdiske miljøet her i Hordaland.

