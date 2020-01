Trailer veltet over personbiler på Bastøyfergen

En person er meldt skadet etter at en trailer veltet over flere personbiler på Bastøyfergen tirsdag morgen.

En trailer har veltet over flere personbiler på Bastøyfergen, som tirsdag morgen var på vei inn til Horten. I tillegg har en annen lastebil fått sleng om bord.

Hendelsen skjedde ute på sjøen, omtrent ti minutter fra Horten kai.

– Vi har akkurat kommet om bord og skaffer oss oversikt nå, sier operasjonsleder Trond Egil Groth til VG klokken 08.35.

Kort tid etter melder politiet at nødetatene har kontroll på situasjonen.

På Twitter opplyser vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven at de sikrer skadestedet.

– Det var heldigvis ingen i personbilen, som ble knust av vogntoget om bord, sier vakthavende brannsjef Hans-Otto Schjerven.

Ambulanse og brannvesen er også på stedet. Én person er meldt skadet, men det er ikke meldt om farlig gods.











TOTALSKADET: En bil er totalskadet etter hendelsen.

– Skadeomfanget er ikke klart ennå. Han blir kjørt til legevakt for nærmere undersøkelser, sier oppdragsleder Solveig Valderhaug.

Pressekontakt i redieriet, Øyvind Lund, forteler at det ikke skal være snakk om fysiske skader, men en person som er litt omtåket.

Det er dårlige værforhold på stedet og politiet antar at de høye bølgene er årsaken til velten. Men det er foreløpig ikke bekreftet.

Var redd for velt

Marianne Kjærni Fossum er dagpendler og var med fergen som gikk fra Horten klokken 07:15. Hun var overrasket over at fergen gikk tirsdag morgen.

– Jeg synes det ble riktig ubehagelig underveis, forteller hun til VG.

Fossum forteller at hun var redd for at lastebiler skulle velte på grunn av de høye bølgene.

Fergen med den veltede traileren dro ut fra Moss da hun kom i land.

Fergen har lagt til kai i Horten og politiet melder at nødetatene har kontroll på situasjonen.

– De fleste bilene om bord er kjørbare og kommer seg av. Det er mye folk og det har sikkert vært en skremmende opplevelse for dem som er der, sier Valderhaug.

Like før klokken 10:00 melder Brannvesenet på Twitter at fergen er tømt for alle andre biler. Brannmannskapene håndterer diesel som har lekket ut.

VELTET: En trailer har veltet over flere personbiler på Bastøyfergen. Foto: Aleksander Limkjær / Gjengangeren

Fergene går som normalt

– Vi fikk beskjed litt over åtte at en trailer hadde veltet på vei fra Moss til Horten. Den kom til kai i Horten litt før klokken 08:30, sier pressesjef i rederiet Øyvind Lund.

Viking og politi er på stedet for å fjerne bilen som har veltet, opplyser han.

– Det er for tidlig å si noe om hvorfor det kunne skje, men vi vil gjøre undersøkelser for å finne ut av hva som er årsaken, ifølge Lund.

– Var det forsvarlig å kjøre ut i morgentimene?

– Det er alltid opp til skipperen å vurdere om det er forsvarlige å kjøre ut, eller om vi må innstille. Vi har ikke fått noen melding om at det ikke var forsvarlig fra våre skipsførere, og vi stiller oss bak dem på det, sier han.

Det er for tidlig å si noe om hvor mange biler som er involvert. Lund opplyser at været har bedret seg og at de fire øvrige fergene går som normalt.

Publisert: 14.01.20 kl. 08:40 Oppdatert: 14.01.20 kl. 10:08

