PÅ OSLOSKOLE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la nylig frem nye læreplaner på Smestad skole i Oslo. Oslo-skolen har ennå litt igjen før lærernormen er oppnådd. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix

1100 flere lærer-årsverk - men flere kommuner ikke i mål

Siden skoleåret 2018/19 er det 1100 flere årsverk til ordinær undervisning i norske offentlige grunnskoler. Det er færre elever pr. lærer enn på 11 år, men ikke alle er i mål med lærernormen.

Nå nettopp

Det går frem av den siste oversikten fra Kunnskapsdepartementet som legges frem torsdag.

Mens det var 16,2 elever pr. lærer på de fire laveste årstrinnene i 2013/14, er det 14,0 elever pr. lærer i ordinær undervisning dette skoleåret (2019/2020).

Totalt er det kommet til 3175 flere lærerårsverk enn i 2014–15, viser tallene fra skolemyndighetene.

Lærernormen Den nye lærernormen gjaldt fra skolestart i 2018. Det første året skulle det være maksimalt 16 elever per lærer på 1.-4. trinn, og 21 på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

Fra og med skolestart 2019 er kravet skjerpet. Nå skal det maksimalt være 15 elever for hver lærer på 1.–4. trinn, og 20 elever per lærer på 5.–10. trinn.

Normen gjelder offentlige grunnskoler, og den gjelder for hovedtrinnene 1.- 4, 5.-7 og 8.-10. (Kilde: Kunnskapsdepartementet)

Men kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) underslår ikke at det fortsatt er kommuner som ikke har fulgt opp normen der det skal være maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn, og 20 på 5.-10. trinn i ordinær undervisning.

– Det blir stadig færre kommuner som ikke følger opp. Det mangler totalt 700 årsverk med lærere før alle er i mål. Men dette går i riktig retning, sier Jan Tore Sanner (H) VG.

Høyre var motstander

Hans eget parti, Høyre, har vært motstandere av lærernormen, men ga etter for et kompromiss med KrF i Stortinget i 2017.

ELEVER PR. LÆRER: Tabellen viser antall elever pr. lærer på de ulike trinnene i de ti største kommunene i Norge. Tabellen viser med rød skrift at Oslo, Bærum og Stavanger ennå ikke er i mål på de laveste årstrinnene. Foto: Kunnskapsdepartementet

– Hvordan er det å følge opp noe som du og Høyre egentlig er mot?

– Både Høyre og regjeringen er for flere lærere. Det er noe vi har fulgt opp i flere år. Nå ser vi at det blir færre elever pr. lærer som kan gi bedre tid til elevene. Samtidig er det vel kjent at Høyre ikke var for en lovpålagt norm. Men kompromisset som også innebærer kompetansekrav til lærere, står vi opp for, svarer Sanner.

IKKE I MÅL: Gunn Cecilie Ringdal (H) er ordfører i Lier kommune i Buskerud (snart Viken). Kommunen er en av skoleeierne som ikke er kommet i mål med lærernormen ennå. Foto: Lier kommune

Deler ikke ut skjenn

– Din egen partifelle og ordfører Gunn Cecilie Ringdal i Lier kommune, er en av flere som ikke har klart å oppnå lærernormen. Får hun skjenn av deg?

– Nei, da. Jeg tror at alle kommuner vil jobbe hardt for å få enda flere lærere i klasserommene. Dette står nok høyt oppe på alle ordføreres prioriteringslister. Vi ser også at økningen i lærertetthet ikke har tappet distriktene og de mindre skolene for lærere, sier Sanner.

Ringdal selv skriver i en sms til VG at kommunen er på vei til å nå normen.

– Vi når lærernormen fra høsten 2020, etter at vi satte av ytterligere midler i budsjettet vi vedtok tirsdag. Rekrutteringen av lærere igangsettes på nyåret, skriver Lier-ordføreren.

FYLKESVIS: Akershus og Oslo er de to elevrike fylkens som ennå ikke er i mål med lærernormen på de laveste årstrinnene. Foto: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsministerens eget hjemfylke, Akershus (snart Viken) utmerker seg sammen med Oslo som de eneste fylkene som ikke er helt i mål med normtallet for de minste elevene.

Sanner velger likevel å fokusere mest på det positive.

– De nye tallene viser også at det er blitt færrre ukvalifiserte i skolen. Det viktigste er at elevene oftere møter en kvalifisert lærer enn tidligere, sier skolestatsråden.

Tallene viser at nedgangen i ukvalifiserte lærere er fra 4,2 prosent i forrige skoleår til 3,9 prosent i år.

Publisert: 19.12.19 kl. 07:14

Mer om

Flere artikler