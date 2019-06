Klikk for å aktivere kartet

Åtte skadet i frontkollisjon i Oppland

Ifølge politiet er minst tre av dem alvorlig skadet, og riksvei 15 over Strynefjellet er stengt.

Oppdatert nå nettopp







Like etter klokken 17 fikk politiet melding om at to biler hadde krasjet ved Grotlivatnet i Skjåk kommune i Oppland.

– Det har vært en frontkollisjon. Åtte personer er skadet, og minst tre av dem skal være alvorlig skadet. Store styrker fra alle nødetatene er på vei, sier oppdragsleder Stig Kolstad i Innlandet politidistrikt til VG.

Han sier at det er altfor tidlig å si noe om årsaken til ulykken, men politiet er på vei med flere patruljer. De får også bistand fra Møre og Romsdal politidistrikt, som har sendt en patrulje fra Geiranger.

Luftambulanse er på stedet, og riksvei 15 er stengt på ubestemt tid.

– Dette er en hovedfartsåre, så det vil påvirke trafikken. Det er for tidlig å si hvor lenge veien vil være stengt, sier Kolstad.

Publisert: 12.06.19 kl. 17:51 Oppdatert: 12.06.19 kl. 18:08