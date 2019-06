REAGERER: Advokat Per Danielsen bistår Merete Hodne i saken mot Facebook. Danielsen mener utestengelsen er et ulovlig inngrep i ytringsfriheten hennes. Foto: SCANPIX

Saksøker Facebook for ti milliarder

Islam-kritikeren Merete Hodne saksøker Facebook etter at hun ble utestengt fra nettsamfunnet i én måned.

Nå nettopp







– Hun handler for å beskytte sin ytringsfrihet. Hun har fått begrenset sin ytringsfrihet på Facebook. Det vil hun ha opphevet, sier advokat Per Danielsen til NRK.

Advokaten bistår islamkritikeren Merete Hodne i søksmålet mot Facebook, og han hevder at det er første gang i historien at noen går til sak mot selskapet på grunn av sensur av ytringer.

Publiserte bilde av høyreekstrem aktivist

Ifølge NRK, har islam-kritikeren blitt utestengt i perioden fra 29. mai til 29. juni – uten at hun skal ha fått noen nærmere begrunnelse.

Hodne mener imidlertid selv at hun vet hva som er årsaken, nemlig et bilde som hun publiserte 28. mai.

Bildet var av den høyreekstreme aktivisten Tommy Robinson fra England, med teksten «FREE TOMMY».

I tillegg lenket hun til en artikkel på Buzzfeed.

les også Merete Hodne tapte mot Løgnaslaget i «nazifrisør»-rettssak

Advokat Per Danielsen gikk fredag til Oslo byfogdembete for å få opphevet utestengelsen. I tillegg kreves Facebook for ti milliarder kroner i oppreisning for «krenkende utestenging».

– Det er for å få en dom på at det er urettmessig å utestenge. Facebook kan ikke bryte sine egne regler og utestenge i vilden sky. Da blir det et alvorlig inngrep i ytringsfriheten, som alle demokratisk innstilte mennesker bør ta avstand fra, sier Danielsen til VG.

Ifølge advokaten, sletter nettsamfunnet mer enn en halv million posteringer og meldinger i måneden.

– De innrømmer at de ofte tar feil på sine egne sider. Her har de klart tatt feil, og det bør derfor statueres et eksempel, sier han.

Slik begrunnes gigantbeløpet

Advokaten begrunner gigantbeløpet i søksmålet med at det er et amerikansk selskap.

– I norsk rett er ikke beløpet mulig å oppnå, men beløpet er et relevant element i utmålingen ut fra praksis i USA. Der kan man få såkalt straffeerstatning, som skal være et beløp som sørger for at overgrep ikke gjentar seg. Det er poenget her, sier Danielsen.

– Og skal signalet fra domstolen merkes, for et av verdens største selskaper med best økonomi, så må det være i den størrelsesordenen.

Han påpeker at det ikke er beløpet som er viktig, men prinsippet om ytringsfrihet.

– Et prinsipp alle bør slutte opp om.

les også Retten pålegger Hodne Facebook-vennskap med Brynjar Meling

Facebook Norge: Ingen kommentar

Hodne saksøker Facebook i USA, Facebooks internasjonale kontor i Dublin og Facebook i Norge. I tillegg er søksmålet rettet mot toppsjefen selv, Mark Zuckerberg.

Facebook Norge vil ikke si noe om søksmålet.

– Det har jeg ingen kommentar til, skriver sjef for Facebook i Norge, Rune Paulseth, i en tekstmelding til NRK.

Publisert: 14.06.19 kl. 17:43