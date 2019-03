Gard Steiro til VGs lesere: – Fryktelig, fryktelig lei meg

– Vi beklager overfor alle som er rammet av denne saken, sier VGs sjefredaktør Gard Steiro.

Det var i et intervju med TV 2 at kvinnen (27) i den mye omtalte videoen med Trond Giske på Bar Vulkan rettet sterk kritikk mot VGs publisering og håndtering av den omdiskuterte artikkelen.

Kvinnen sier i den omfattende artikkelen at hun hele tiden har sagt at video-situasjonen med Giske var uproblematisk for henne, og at hun ble sitert mot sin egen vilje og direkte feilsitert i VGs sak.

Den 27. februar beklaget VG artikkelen fordi den ikke ga et riktig bilde av hendelsesforløpet på baren.

Til TV 2 sier kvinnen at sitatet «det ble litt mye», som hun ble sitert på i den første VG-artikkelen er direkte feil, og at hun ba om at denne delen av sitatet måtte strykes før hun etter hvert ville trekke hele sitatet.

Torsdag kveld svarer Steiro VGs lesere om avisens dekning og håndtering av artikkelen i et VGTV-intervju:

– VG har den siste tiden vært under massiv kritikk. Hva har dere funnet ut om denne feilen som er begått?

Vi sitter og prøver å gå gjennom det. Det vi vet, er at denne kvinnen har krav på en unnskyldning. Vi forstår allerede nå at det er skjedd en alvorlig feil. Det er jeg oppriktig lei meg for. Vi har beklaget saken tidligere, og det er det grunn til å gjøre igjen. Nøyaktig hva som har gått galt kan vi ikke svare på ennå.

– Kan du si noe om hvorfor det tar så lang tid å konkludere i denne saken?

Nei, det er en alvorlig feil. Når det skjer en så alvorlig feil må vi gå grundig gjennom den. Det har tatt tid. Det har vært mange involverte og vi prøver å danne oss et bilde av det som har skjedd. Jeg forstår at mange synes det tar lang tid, men for oss er det først og fremst viktig å gjøre det grundig.

– Vi har fått høre at journalisten som har jobbet med denne saken ikke jobber med egensaker i VG nå. Hva ligger i det?

Det ligger i at han nå bidrar i denne gjennomgangen. Det er det viktigste han kan gjøre akkurat nå. Det er en situasjon som er veldig, veldig tøff for han. Det sier seg nesten selv at akkurat nå er det veldig vanskelig for han å drive vanlig journalistikk. I likhet med oss andre må han konsentrere seg om det etterarbeidet vi har med denne saken.

– Enkelte har etterlyst at journalisten selv også skal uttale seg i denne saken. Hvorfor gjør han ikke det?

-Dette gjør han i samråd med oss. Vi står i en situasjon der vi først må finne ut nøyaktig hva som har skjedd. Dette er en feil som er gjort av VG, og det er jeg som har tatt beslutning om å publisere denne saken og det er jeg som skal beklage på vegne av avisen.

– Da denne saken skulle publiseres; hvor mye visste du?

Jeg var involvert i arbeidet med denne saken og hadde dialog med de involverte underveis, så jeg visste om saken. Det er viktig å få frem at da denne saken ble publisert var det min overbevisning at den var riktig, og ga uttrykk for kvinnens syn. Da var det en overraskelse da NRK kort tid etterpå publiserte en sak med andre sitater og en annen fremstilling. Da gikk det gradvis opp for oss etter hvert at vi hadde begått en feil. Det tok dager, og da måtte vi beklage. Det var riktig å gjøre.

– Beklager du også VGs håndtering av denne saken overfor Trond Giske?

Ja, vi beklager overfor alle som er blitt rammet av denne saken. Det er en kvinne her som har havnet i en situasjon hun ikke burde være i, saken har rammet Giske og jeg vil beklage overfor våre lesere. Dette er slike feil som ikke skal skje. Jeg opplever det er uvanlig at slike feil skjer, og det er ikke en slik standard vi skal i VG. Beklagelsen går til alle involverte.

GÅR GJENNOM SAKEN: Sjefredaktør i VG Gard Steiro beklager til alle involverte i saken. Foto: Hallgeir Vågenes

Er det grunn for leserne å betvile andre artikler i VG-universet?

– Nei i utgangspunktet ikke, men jeg tror vi forstår at når vi gjør en feil som denne så rammer det vår troverdighet. Vi må tåle kritikk, forstå at det blir debatt. Å gjenreise tilliten handler om journalistikken vi skal lage fremover. Dette er en alvorlig feil, som vi tar på alvor som ikke skjer ofte, heldigvis. I VG eller i andre medier.

Hvordan skal VG gjenreise tilliten til folk der ute?

Det første vi gjorde var å beklage. Det neste er å forstå hva som er gått galt og være transparente om våre fiel. Det neste er å gjenreise tilliten ved å lage journalistikk og ikke gjenta feil som denne.

– Hvilke steg tar man de neste dagene?

Vi sitter nå og gjennomgår alle sider av denne saken. Det tar tid. I tillegg prøver vi svare på de spørsmålene vi får fra andre medier. Det vil vi fortsette med de neste dagene.

– Er det noe du vil si til våre lesere, lyttere og seere?

Jeg er fryktelig, fryktelig lei meg. Det er en veldig vond sak. Det er en alvorlig sak. Jeg er lei meg og jeg oppfatter at ansatte i VG er veldig preget av det som er skjedd. Vi er stolte av å jobbe her, vi opplever at vi gjør en viktig jobb og når vi gjør feil, så går det inn på oss.

Rettelse i artikkelen

Torsdag ble kvinnens sitater fjernet fra den opprinnelige artikkelen, og lagt inn følgende tekst:

NB! Etter publisering av denne saken har kvinnen som ble filmet sagt til TV 2 at hun ikke har følt seg godt ivaretatt av VG. Hun sier situasjonen på Vulkan hele tiden var uproblematisk for henne, og hun ønsket ikke at videoen skulle bli spredd eller varslet om. VG har beklaget overfor kvinnen, og manuset er endret slik at sitatet fra henne ikke lenger er med. Denne endringen ble gjort 21. mars 2019.

Steiro beklager torsdag også overfor Trond Giske, som mistet tillitsverv i Arbeiderpartiet etter bråket som oppsto etter artikkelen om dansevideoen.

Les beklagelsen her!

21.03.19 22:30 Oppdatert: 21.03.19 22:45