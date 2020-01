POPULÆR APP: De siste årene har flere saker som omhandler meldinger sendt i ulike chatteapper havnet i retten.

«Ikke kom på skolen i morgen»: Frifunnet for skoleskyting-trussel på Snapchat

Lagmannsretten mener meldingen ikke kan ansees som straffbar fordi den for mottagerne ikke fremsto som en trussel.

To 17 år gamle klassekamerater ble høsten 2018 tiltalt for grove trusler etter at den ene av dem delte et bilde i en lukket Snapchat-gruppe bestående av 15–20 personer som skulle være russ sammen.

Bildet var en sammenstilling av et bilde av flere håndvåpen som lå strødd utover et bord og et bilde av ansiktet til den ene av guttene med teksten «Ikke kom på skolen på mandag».







Da saken ble behandlet i Drammen tingrett ble gutten på bildet frifunnet mens han som delte bildet ble dømt til 30 dagers betinget fengsel.

Nå har Borgarting lagmannsrett frifunnet også ham:

Rettens flertall konkluderte med at to bildene som ble sendt kunne oppfattes som en trussel når de ble satt sammen.

«Dårlig humor»

«Sett i lys av de senere års tilfeller av skoleskyting – særlig i USA – og den oppmerksomhet disse har fått, er det nærliggende for mottageren av en slik melding å oppfatte den som en trussel om en forestående skyting på skolen», heter det i dommen.

Domstolen mener imidlertid at det er av betydning at meldingen ble sendt til et begrenset antall personer, altså den lukkede Facebook-gruppen. Flertallet konkluderer med at meldingen i den konkrete sammenhengen ikke fremsto som en trussel for mottagerne.

Retten legger til grunn at det i gruppen ble sendt meldinger som ble oppfattet som fleip og humor, og omtaler noe av det som «svart humor». Ifølge dommen er det ikke holdepunkter for at noen av mottagerne oppfattet meldingen som noe annet en «fleip og humor, om enn som dårlig humor».

Skapte rykte

En av gruppens medlemmer svarte på meldingen med spørsmålet «Er dette seriøst?», og det avkreftet den nå frifunne mannen umiddelbart.

– Vi er selvsagt fornøyd med resultatet i lagmannsretten og har hele tiden ment at tiltalen og dommen i tingretten bygget på uriktig grunnlag, sier mannens forsvarer Daniel Storrvik til VG.

I RETTEN: Advokat Daniel Storrvik (t.h.) forsvarer den unge mannen som nå er frikjent. Her er han sammen med kollega Alexander Greaker under en annen rettssak. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Av Borgarting lagmannsretts dom går det frem at det samme dag som bildet ble sendt oppsto et rykte om skoleskyting på den videregående skolen. Ryktene ble brakt videre til lærer og skolens ledelse som kontaktet politiet, og gutten på bildet ble pågrepet.

Da den nå frifunnet mannen leste om pågripelsen i lokalavisen ringte han politiet og fortalte at han hadde opplysninger om saken.

190 trusler på to uker

Tirsdag denne uken ble det kjent at det siden 14. januar har kommet 190 trusler om skoleskyting mot norske skoler.

Mange av truslene er fremsatt gjennom sosiale medier, og det pågår etterretning, både lokalt og nasjonalt, for å finne ut hvem som står bak.

– Politiet ser svært alvorlig på disse truslene. Vi har en formening om hvilken gruppering som står bak truslene, og hva motivet deres er, og vi ser at mange av truslene følger det samme mønsteret, sa stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt som koordinerer etterforskningen.

