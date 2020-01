Ekstremværet «Didrik»: Vannet stiger

Ekstremværet «Didrik» stenger bryggen i Bergen og kryper opp mot Mandals krigsmonument.

Ekstremværet som har fått navnet «Didrik» av meteorologene, begynner i kveld og fortsetter utover onsdag. Det fører til høy vannstand langs kysten i store deler av Norge. Og nå begynner «Didrik» virkelig å vise krefter.

Brynild godterifabrikk i Fredrikstad klokken 22:15. Foto: Gisle Oddstad, VG

I Mandal sentrum er plattingen som byens krigsmonument står på under vann klokken 22.30. Det er bare noen få centimeter igjen før nivået til Bryggegata er nådd, rapporterer Fædrelandsvennen i sitt direktestudio om «Didrik».

Bryggen i Bergen stenges for trafikk ved midnatt fordi brannvesenet jobber med flomsikring der, opplyser Bergens Tidende.

I Stavanger har utestedet Beverly Hills Fun Pub på Skagenkaien bestemt seg for å gjøre det beste utav flomvarselet. Gummibåter og oppblåsbare flamingoer ligger klare, sier daglig leder Tobias Tostrup til Stavanger Aftenblad.

Stormflo og rødt farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremvarsel for en rekke steder. Grunnen vil at havnivået øker så mye nå, er at alle forholdene ligger til rette for det:

Det har nettopp vært fullmåne

Månen er nærme

Det ligger et kraftig lavtrykk vest for landet

FREDRIKSTADOMRÅDET: Fjeldberg Marina klokken 22:30 tirsdag. Foto: Gisle Oddstad

– Det er dette som kalles stormflo – at vi har en kombinert effekt av både månen, og et kraftig lavtrykk, uttalte vakthavende meteorolog Pernille Borander til VG tidligere i dag.

Oransje farevarsel flere steder

Aller verst blir det i Sunnhordland, Rogaland og Agder, der det er ventet ekstremt høy vannstand, og det er sendt ut rødt farevarsel.

I Agder kan vannstanden stige med hele 90 – 105 cm over høyden oppgitt i tidevanns-tabellen. Mens i Sunnhordland, Rogaland og Hardanger er vannstanden estimert til å ligge 80–90 cm høyere, opplyser Meteorologisk institutt.

«DIDRIK»: Her har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel. Foto: Meteorologisk institutt

Men det er i Oslo at sjøen kan stige mest – der kan man forvente 100 til 130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Oslo har likevel oransje farevarsel, ikke rødt. Det har å gjøre med hvor mye bebyggelse som er i strandsonen.

Svært høy vannstand

Det er også ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud på onsdag.

I Møre og Romsdal vil vannstanden være høy fra onsdag klokken 12.00 til 16.00.

I Trøndelag vil farevarselet holde seg på gult nivå fra tirsdag og frem til onsdag, men det kan fortsatt ventes å være fra 45 til 55 cm høyre vannstand enn normalt på det verste.

PS: Meteorologisk institutt deler inn i områder som tilsvarer de gamle fylkene, men Norge har nå fått nye fylker. Slik ser det nye norgeskartet ut.

Man kan sjekke om man bor eller har hytte på utsatte steder på VGs interaktive kart eller på Kartverkets interaktive verktøy.

Sjekk flomvarselet der du bor

Farevarslene Meteorologisk institutt hittil har sendt ut tilsier at flommen er i en størrelsesordenen som i kartene er fremstilt som et 20-årsnivå. Det forklarte Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, til VG tidligere tirsdag.

– Det innebærer at det er ganske mange bygninger allerede som vil bli berørt. Og det innebærer jo også at det er uvanlig høy vannstand, sånn at flytebrygger, båter og biler parkert nær vannet kan påvirkes.

I VGs interaktive kart kan du klikke deg inn og sjekke hvordan en 20-års stormflo slår ut, og hva det er som ligger innenfor flomsonen i nærheten av deg.

Søk på stedsnavn for å få opp hvordan det kan bli der du bor:

Publisert: 15.01.20 kl. 00:12

