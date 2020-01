Ekstremværet «Didrik» skaper togforsinkelser

Ekstremværet «Didrik» sørget for høy vannstand flere steder og rødt farenivå i Stavanger. I Halden skaper vannstanden trøbbel for togtrafikken.

Oppdatert nå nettopp

Ekstremværet som har fått navnet «Didrik» av meteorologene, traff land tirsdag kveld og fortsetter utover onsdagen. Det fører til høy vannstand langs kysten i store deler av Norge.

– Flom ved Halden stasjon skaper forsinkelser da togene må kjøre med redusert hastighet. Dette vil fortsette frem til vannet trekker seg tilbake, skriver Bane Nor på Twitter.

– Forsinkelsene kan variere fra tog til tog, så vi anbefaler å sjekke togselskapenes nettsider, sier pressevakt Liv Tone Otterholt i Bane Nor til VG. Hun sier at de ikke har fått meldinger om andre problemer på grunn av vannstanden.

Rødt farenivå

– Nå har det akkurat bikket rødt farenivå i Stavanger. Det betyr ekstremt høy vannstand. Grensen for rødt farenivå varierer litt, i Stavanger er den 166 cenitmeter over sjøkartnull, sa vakthavende meteorolog Magnus Haukeland til VG like etter klokken 01.

En drøy time senere hadde vannet begynt å trekke seg tilbake.

– Det har gått over all forventning. Nå ser det ut til at vannet trekker seg tilbake, så det er ganske stille i forhold til hva man kunne forvente. Det er også takket være gode forberedelser, sier vaktleder ved 110-sentralen, Stein Arild Egeland, til VG like etter klokken 02.











BEREDSKAP: Siri Kalvig og politiets innsatsleder i Stavanger, Stein Torjusen, ved bryggekanten natt til onsdag.

Meteorolog Magnus Haukeland sier toppen i Stavanger kom noe tidligere enn ventet.

– Det ser ut til at toppen kom noe tidligere enn varslet, og at det akkurat bikket rødt nivå. Nå ser det ut til at det kan være på vei ned, men det kan ta seg opp igjen, sier han like etter klokken 02.

«Didrik» har gjennom natten forflyttet seg østover, og har blant annet ført til noe oversvømmelser i Sandefjord og Porsgrunn, som du kan se i bildegalleriet under.











I VANN: Denne brannbilen, som ifølge brannvesenet var på stedet i forbindelse med en automatisk brannalarm, sto i vann i Sandefjord natt til onsdag.

– Gjort en fantastisk jobb

På telefon fra Stavanger klokken 01 sier også Siri Kalvig, som er leder for Nysnø Klimainvesteringer, at det verste ser ut til å være over.

– Jeg har sittet og fulgt med, men nå ser det ut til at vannet er på vei ned. Det var høyere vannstand for 30 minutter siden enn det er nå, så jeg skal hjem og legge meg.

Kalvig, også kjent som «Vær-Siri» har fulgt situasjonen tett – blant annet fordi hennes lokaler ligger få meter fra vannkanten.

– De har gjort en fantastisk jobb med flomvern her. Hadde de ikke hatt de store, hvite pølsene så hadde nok vannet seget ganske langt innover på restaurantene der.

Én bil i Haugesund og mellom to og tre biler i Stavanger har fått skader på understellet på grunn av vannstanden, melder politiet i Sør-Vest på Twitter tidlig onsdag morgen.

Nærmet seg gult i Bergen

Bryggen i Bergen ble stengt for trafikk for midnatt fordi brannvesenet jobbet med flomsikring der, opplyser Bergens Tidende.

Har du bilder av flommen? Send til 2200@vg.no eller SMS 2200.

– Det begynner å nærme seg gult farenivå i Bergen også, prognosene der ser ut til å stemme ganske bra, sa vakthavende meteorolog Haukeland til VG ved ett-tiden.

Like før 02.30-tiden hadde vannet begynt å trekke seg tilbake også her, skriver Bergens Tidende. Lenger sør i fylket er imidlertid vannstanden høyere, sier vaktkommandør Helge Lund i brannvesenet i Bergen til NTB.

I Bjørnefjorden kommune var fire til fem brannbiler på jobb. Blant annet gikk en elv over sine bredder, og en fritidsbåt gikk ned ved Katvik ferjekai.

– Og i Kvam har et hotell fått vann og kloakk i kjelleren, sier Lund.

BERGEN: Bryggen i Bergen like etter klokken 01. Klokken 02.21 er vannstanden på vei ned, melder Bergens Tidende. Foto: Marit Hommedal, NTB SCANPIX

I Mandal sentrum var plattingen som byens krigsmonument står på under vann allerede klokken 22.30. Det er bare noen få centimeter igjen før nivået til Bryggegata er nådd, rapporterte Fædrelandsvennen i sitt direktestudio.

Avisen skriver også at flere bolighus i Mandal i Agder er rammet av stormfloen. Det er så langt ukjent hvilke skader boligene kan ha fått.

Stormflo og rødt farevarsel

Meteorologisk institutt har sendt ut ekstremvarsel for en rekke steder. Grunnen til at havnivået øker så mye nå, er at alle forholdene ligger til rette for det:

Det har nettopp vært fullmåne

Månen er nærme

Det ligger et kraftig lavtrykk vest for landet

– Det er dette som kalles stormflo – at vi har en kombinert effekt av både månen, og et kraftig lavtrykk, uttalte vakthavende meteorolog Pernille Borander til VG tidligere i dag.









Fredrikstad rundt klokken 05.

Svært høy vannstand

På onsdag er det ventet svært høy vannstand i Møre og Romsdal, Vestland utenom Sunnhordland, Telemark, Vestfold, Østfold, Akershus og Buskerud.

I Møre og Romsdal vil vannstanden være høy fra onsdag klokken 12.00 til 16.00.

I Trøndelag vil farevarselet holde seg på gult nivå fra tirsdag og frem til onsdag, men det kan fortsatt ventes å være fra 45 til 55 cm høyere vannstand enn normalt på det verste.

PS: Meteorologisk institutt deler inn i områder som tilsvarer de gamle fylkene, men Norge har nå fått nye fylker. Slik ser det nye norgeskartet ut.

Man kan sjekke om man bor eller har hytte på utsatte steder på VGs interaktive kart eller på Kartverkets interaktive verktøy.

«DIDRIK»: Her har Meteorologisk institutt sendt ut farevarsel. Foto: Meteorologisk institutt

Sjekk flomvarselet der du bor

Farevarslene Meteorologisk institutt hittil har sendt ut tilsier at flommen er i en størrelsesordenen som i kartene er fremstilt som et 20-årsnivå. Det forklarte Erik Holmqvist, vakthavende hydrolog i Norges vassdrags- og energidirektorat, til VG tidligere tirsdag.

– Det innebærer at det er ganske mange bygninger allerede som vil bli berørt. Og det innebærer jo også at det er uvanlig høy vannstand, sånn at flytebrygger, båter og biler parkert nær vannet kan påvirkes.

I VGs interaktive kart kan du klikke deg inn og sjekke hvordan en 20-års stormflo slår ut, og hva det er som ligger innenfor flomsonen i nærheten av deg.

Søk på stedsnavn for å få opp hvordan det kan bli der du bor:

Publisert: 15.01.20 kl. 00:12 Oppdatert: 15.01.20 kl. 07:02

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser