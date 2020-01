Rev ned kjøreledning - full togstans ut døgnet

Togene på strekningen Lysaker-Skøyen er stanset frem til fredag etter en uvanlig hendelse.

Like over klokken 15 torsdag melder Vy om at togtrafikken mellom Lysaker og Skøyen er stengt for togtrafikk.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, skriver Vy, og ber passasjerene regne med forsinkelser og innstillinger.

Like over klokken 18 melder Bane NOR om at strekningen blir stengt ut døgnet.

Sjelden feil

Pressesjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, er klar på at denne type strømstans ikke er hverdagskost.

– Jeg har vært med på dette i mange år, og det er ikke ofte slike feil som dette skjer.

For kunder som skal ta togene jobber Vy med å få på plass buss for tog, opplyser han om videre.

– Dette er midt i rushen, det er et betydelig antall tog som er stanset, uten at jeg greier å telle opp et nøyaktig antall.

For dem som skal ta bergenstogene vil de gå over Roa på Gjøviksbanen til Hønefoss, forklarer han.

– Utover det har vi buss for tog for dem som skal i retning Asker.

Litt før klokken 22 ser ikke Lundeby fortsatt ikke enden på problemene.

– Vi har hatt mellom 20 og 30 busser i sving i dag. Rushtrafikken er for lengst over, men så lenge det er stengt og dette er den mest trafikkerte strekningen i Norge er det stort behov for å ha buss gående.

For linje L1, L12, L13, L14, R10 og R11 gjelder buss for tog mellom Skøyen-Sandvika og Skøyen-Drammen.

For linje L2 og L21 er det buss for tog mellom Skøyen og Stabekk, mens øvrige regiontog erstattes med buss, skriver Bane NOR på sine nettsider.

KAOTISK: Mange personer blir stående på Oslo Sentralstasjon etter uhellet med kjøreledningen. Vy jobber med å sette opp buss for tog for de reisende på strekningen Lysaker Skøyen. Foto: Oda Leraan Skjetne, VG

Kom gnister fra toget før

– Det er rett og slett full strømstans. Vi har mannskap på vei for å undersøke feilen, sier pressevakt i Bane NOR, Liv Tone Otterholdt, til VG.

Det er ikke klart når strekningen åpnes igjen på nåværende tidspunkt.

– Grunnen til strømstansen er et tog som har revet ned en kjøreledning, forklarer hun.

Denis Napast var vitne til hendelsen og filmet da ulykken skjedde.

– Jeg så det kom gnister da toget før kjørte forbi, så jeg startet å filme. Da dette toget kom, så jeg at det hektet fast i kjøreledningen. Det kom et lokaltog etter, som ble stående på sporet, sier Napast.

