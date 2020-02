SLAPP VINTER: Gir slappere snømann. I januar ble det satt rekord på 88 norske målestasjoner – for høy gjennomsnittsvarme. Denne snømannen i Oslo fikk kjørt seg i varmen i slutten av januar. Foto: Lise Åserud

149 historiske værrekorder i januar

Værrekordene har ikke latt vente på seg i årets første måned. På 88 steder er gjennomsnittstemperaturen historisk høy.

I januar sa Meteorologisk institutt at det lå an til å bli 100 nye varmerekorder i løpet av måneden.

Nå er tallene klare. Det er 149 rekorder på landets målestasjoner i januar:

88 målestasjoner satte rekord i gjennomsnittstemperatur, 23 satte rekord for maksimumstemperatur, 30 satte rekord for månedsnedbør, syv stasjoner satte rekord for døgnnedbør og én stasjon hadde rekordlite nedbør.

I tillegg kommer rekorder på fylkesnivå og nasjonale rekorder.

Med de 88 nye rekordene for gjennomsnittstemperatur, tikker måneden inn som den nest varmeste januar i Norge siden 1900, 6,1 grader varmere enn normalen.

Kun året 1989 kan skilte med varmere januar. Og den var 6,2 grader over normalen, viser månedsrapporten fra Meteorologisk institutt.

Blant de 23 stedene som har satt ny rekord for maksimumstemperatur, er Sunndalsøra som også satte ny norgesrekord med 19 grader allerede 2. januar.

SJEKK VINTEREN: Dette bildet tatt på Huk på Bygdøy i januar ser til forveksling ut som en skikkelig vårdag Men Oslo er bare ett av de 88 stedene det er satt rekord. Foto: Gøran Bohlin

En annen norgesrekord er også tatt: Det har vært den våteste januarmåneden som er målt her til lands siden 1900. 30 målestasjoner har satt ny rekord for månedsnedbør.

I Nærøysund kom det aller mest: 592,7 millimeter i løpet av måneden. I Tynset ble det til sammenligning rekordlite nedbør, kun 13,3 millimeter. Syv målestasjoner har dessuten satt ny rekord for nedbør som har kommet i løpet av ett døgn i januar – også her troner Nærøysund på toppen.

– Det er spenning

– Jeg vet ikke om jeg har sett så mange rekorder før, sier klimavakt og geograf Elin Lundstad, som jobber med statistikk ved Meteorologisk institutt.

– Det er en spenning rundt rekorder for oss som jobber med dette. Men jeg må si at det var mer gøy før, sier Lundstad.

Sist det ble slått en hel haug av rekorder er ikke spesielt lenge siden: Det var sommeren 2018, da det blant annet var 40 tropedager på rad – rekordmange.

– Nå blir disse rekordene også en slags påminnelse om de menneskeskapte klimaendringene. Det ligger et alvor over det hele, sier hun.

INGEN REKORD: Alta hadde derimot ingen varmerekord i januar. Her var det snø som vanlig. Faktisk er den nordligste stasjonen som opplevde varmerekord i Bodø. Foto: Lise Åserud

Kysten skiller seg ut

På listen skiller særlig veldig gamle målestasjoner ved havet seg ut.

Totalt elleve fyr har slått rekorden for gjennomsnittstemperatur i januar.

På Færder fyr i Viken har temperaturen blitt målt siden 1887. Den forrige rekorden ble slått i 1989 – og nå er den slått igjen, med en snittemperatur på 5,8 grader.

– Det betyr rett og slett at det er varmere i havet, sier Lundby.

På rekordlista over dem som har slått gjennomsnittstemperaturen, finner vi blant annet skistedet Hemsedal – som har slått den gamle rekorden med 3,4 grader.

DET SPIRER: Disse vekstene trodde kanskje våren hadde kommet til Oslo, men faktisk var det fortsatt vinter. I alle fall ifølge kalenderen. Foto: Terje Bendiksby

Derfor er det varmere

Den ene delen av forklaringen i den rekordvarme måneden, ligger i at kraftige lavtrykk i nordlige deler av Nord-Atlanteren og inn i Norskehavet har skapt luftstrøm fra sørvest, har meteorolog Martin Granerød tidligere fortalt til VG.

CICERO-forsker Bjørn Samset har kalt den ene delen av forklaringen for skremmende, og har følgende begrunnelse:

– Denne januaren ville vært varm uansett, men i tillegg er Norge opp mot halvannen grad varmere enn for hundre år siden. Det er også andre sammenhenger vi nå må se på, som at den globale oppvarmingen kan ha endret hav- og vindstrømmene som gir oss det været vi har.

I januar var det uvanlig vær også i Spania – se video her:

