ISKANT: Ap-leder Jonas Gahr Støre trekker i dag for første gang opp en grense han mener bør gjelde for norsk oljevirksomhet i nord. Foto: Tore Kristiansen

Iskanten: Støre skeptisk til oljeplattformer lenger nord

KØBENHAVN (VG) Ap-leder Jonas Gahr Støre sier at Sylvi Listhaug ikke må tro at det er automatikk i at hun får med seg oljeplattformer nordover når isen smelter og iskanten flyttes lenger nord.

Nå nettopp

Kampen om den såkalte iskanten i Barentshavet ligger an til å bli en av de store kampsaken i vår, da Stortinget skal behandle saken.

Avtroppet olje- og energiminister Sylvi Listhaug sa til VG i helgen at Fremskrittspartiet vil oppleve det som en krigserklæring hvis regjeringen foreslår å flytte iskanten – hvor langt nord man kan bore etter olje – så mye som en meter sørover. Hun vil at den skal flyttes nordover, altså at oljeplattformer i fremtiden kan pumpe opp olje og gass lenger nord enn der iskanten går i dag, etterhvert som iskanten trekker seg nordover.

Støre konkretiserer

Ap-leder Jonas Gahr Støre har holdt kortene tett inntil brystet, men tirsdag gikk han langt i å antyde en kursendring er på trappene.

– Arbeiderpartiet vil i arbeidet med denne saken legge større vekt på sårbarhet, miljø og artsmangfold enn vi har gjort tidligere, sa han til NTB.

– Rett og slett fordi dette området opplever større klimaendringer enn andre steder i verden, la han til.

Overfor VG konkretiserer han konsekvensene av at partiet vil legge vekt på klimahensynene når økt temperatur fører til at isen i smelter og iskanten trekker seg lenger nordover: Han avviser Listhaugs og Frps krav.

– Basert på at vi har et ansvar for å ta hensyn til sårbarhet, miljø og artsmangfold, så må vi foreta valg ut i fra det. Jeg ønsker i dag ikke å si hva vi ender på når det gjelder definisjon av fremtidig iskant. Men jeg kan avvise Listhaugs krav.

– Du ser ikke for deg at dere blir med på at oljeleting og oljeplattformer skal følge etter i de områdene som smelter når iskanten trekker seg lenger nord, de områdene du kaller sårbare?

– Nei, 50 års erfaring med Frps prinsipper for hvordan man skal lete, drive og forvalte vår petroleumsvirksomhet viser at de ikke har fått rett. Det vil de ikke få i årene fremover heller: Vi blir ikke med på Frps linje om at oljeleting og oljeplattformer automatisk skal følge etter i de områdene som smelter når iskanten trekker seg lenger nord. En seriøs forvaltningsplan skal ligge til grunn for beslutninger om hvor næringsaktivitet skal finne sted i fremtiden.

Han legger til:

– Når endringene i klimaet fører til endringer av iskanten, da må vi legge til grunn stor aktsomhet i vår tilnærming. Det er ikke lett å ta Listhaug helt seriøst. Frp satt i regjering i over seks år og hun avsluttet som olje og energiminister uten at de la fram en forvaltningsplan. Dagen etter hun er ute av «fengselet» som hun kaller regjering, så vil hun avgjøre slike spørsmål etter utspills-metoden. Det er useriøst, også i forhold til alle de som jobber i energi-næringen. De fortjener bedre, sier han.

Støre sier at innholdet og rådene i forvaltningsplanen, som skal behandles senere i år, er det viktige faglige grunnlaget.

– Vi trenger en forvaltningsplan som er faglig solid og som har oppdatert kunnskap i klimaet. Så skal vi senere avgjøre hvilke følger det får for næringsvirksomhet - fra fiskerier til energi-industrien.

Støre er på årsmøtet i Nordisk Samak i København onsdag, hvor de nordiske toppene i Ap og LO samles.

Fornøyd industrileder i LO

I LO ønsker man ikke noe strengere regime som legger fremtidige begrensninger på lete- og utvinningsvirksomhet, men leder Jørn Eggum i LOs industriforbund, Fellesforbundet, er fornøyd med de nye signalene fra Støre.

– Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker begrensninger i de rammevilkårene vi har i dag. Jeg oppfatter ikke at det Støre sier bidrar til det og at det han sier godt balanserer forholdet mellom industri og klima.

Frp: - Skremmende kursendring

Jon Georg Dale, Frps nye talsperson på energi og miljø, mener det Støre sier er et uttrykk for at Ap holder på å springe fra sin gamle linje om at man skal ivareta industriarbeiderne gjennom en ansvarlig oljepolitikk.

– Støre blir dratt etter Moxnes og Lysbakken i en retning mot det som handler om å trygge arbeidsplasser og finansiere norsk velferd i årene fremover. Det er en skremmende kursendring fra Støre, sier han.

– Tidligere har Ap sagt at vi skal basere dette på best tilgjengelig kunnskap. Gjennom 15 års forvaltning i Barentshavet har vi funnet ut og har kunnskap om at hvis vi forvalter på samme måte som vi har gjort, vil oljeaktiviteten kunne flyttes lenger nord.

Han sier det setter arbeidsplasser og velferdssamfunet i fare om iskanten flyttes sørover.

– Men Støre har ikke sagt at den skal flyttes sørover?

– Nei, ikke i det han har sagt i dag. Men han sier han skal vektlegge de miljømessige dimensjonene i dette mye tyngre enn det som tidligere er gjort. Det betyr at Ap flytter pendelen fra den avveiningen politikerne i de tre største partiene i Norge har vært enige om i mange år: Nemlig en fornuftig balanse mellom miljø og å bygge opp olje- og gassindustrien, sier Dale.

– Støre vet at hvis Ap mente det de har ment i mange tiår, så skulle det tilsi å flytte iskanten nordover. Når han varsler en annen vektlegging der, så setter han norske arbeidsplasser i fare.

Han sier han skulle ønske at LO-lederen satte Støre på plass, selv om LOs Jørn Eggum i denne saken uttaler at han er fornøyd.

– LO har jo vært enige med Frp om at dette er en dynamisk grense. Jeg opplever at Ap ikke klarer å ta et tydelig standpunkt til om linja bør flyttes sørover eller ei, og det er et uttrykk for at det er sterke interne interesser i Ap for å gjøre det.

Omstridt iskant

Hva iskanten er, er omstridt. NTB har oppsummert det slik:

I dag er iskanten definert som områder der det i gjennomsnitt er is 30 prosent av dagene i april, basert på målinger gjort fra 1967 til 1989.

Men kloden er varmere i dag enn da disse målingene ble gjort. En oppdatering av tidsserien vil dermed føre til at iskanten flyttes lenger nord. En slik oppdatering ble foreslått av regjeringen i 2017, men ble avvist i Stortinget.

Et annet alternativ er å innføre en såkalt dynamisk iskant, det vil si at man setter grensen der isen til enhver tid er. En slik definisjon støttes av Frp og vil åpne for leting etter olje og gass vesentlig lenger nord enn i dag.

Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet går stikk motsatt vei. De foreslår en ny definisjon av iskanten der man tar utgangpunkt i en isutbredelse på 0,5 prosent i stedet for 30 prosent. Iskanten vil da trekkes lenger sør enn i dag.

Blant partiene på Stortinget har både Venstre og SV allerede gått inn for en strengere definisjon av iskanten enn den som gjelder i dag.

Publisert: 29.01.20 kl. 18:53

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser