Høyre: Ap-Raymond må love tilbakebetaling av eiendomsskatt

Høyre krever at Oslo-byrådet og Raymond Johansen (Ap) «innen solnedgang onsdag» lover at de som betalte eiendomsskatt i 2016 får tilbakebetalt pengene.

Bakgrunnen er at Høyesterett tirsdag konkluderte med at Oslo kommunes vedtak om å skrive ut eiendomsskatt for 2016 var ugyldig, fordi kommunen oversatt fristen.

Finansbyråd Robert Steen (Ap) rykket raskt ut og sa at kommunen har en plikt il betale tilbake til dem som har gått til søksmål. Men at man trengte litt tid til å gå i gjennom alle sider ved domsavsigelsen.

Det kjøper ikke en utålmodig Eirik Lae Solberg, som er Høyres gruppeleder i bystyret og en ihuga motstander av den omstridte eiendomsskatten.

– Bare å bla opp

– Her er det bare å bla opp og betale tilbake til samtlige av Oslo-borgerne som betalte eiendomsskatt i 2016. Jeg krever faktisk at den beskjeden må komme før onsdag kveld er omme, sier Lae Solberg til VG.

Han legger til at «byrådsleder Raymond Johansen kan ikke gjemme seg i et så viktig politisk spørsmål.»

Lae Solberg synes det vil være særdeles merkelig dersom det kun er de i hovedsak ressursterke 3400 skattebetalerne som gikk til sak - som får eiendomsskatten i retur.

Har satt av penger

– Det er 55.800 personer som har betalt dette i 2016. Det kan ikke herske noen tvil om at samtlige av disse skal ha tilbakebetalt eiendomsskatten de betalte inn i 2016, sier Lae Solberg til VG.

Byrådet har for å være på den sikre siden satt av en buffer på 250 millioner kroner for å kunne tilbakebetale eiendomsskatt ved en domsslutning som den Høyesterett kom til tirsdag.

Det ble senest kommunisert av leder Frode Jacobsen på NRKs Dagsnytt 18, tirsdag.

Raymond taus foreløbig

Ap-rådgiver Runar Nygård ved byrådslederens kontor skriver i en sms til VG sent tirsdag kveld at byrådet neppe får tatt en beslutning allerede onsdag, slik Lae Solberg krever.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er av VG gjort kjent med både Høyre-gruppelederens krav og påstand om at han ikke kan gjemme seg i en så prinsipiell og omstridt politisk sak.

Men Johansen har ikke besvart VGs henvendelse om dette.

