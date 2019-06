HØYDEBASSENGET: Innenfor denne døren i fjellet på Øvre Kleppe på Askøy ligger høydebassenget der det er påvist E.coli-bakterier. Foto: Fredrik Solstad

Campylobacter kan ha vært medvirkende til Askøy-dødsfall

BERGEN (VG) Foreløpige medisinske undersøkelser viser at campylobacter-bakterien kan ha vært medvirkende årsak til at den 72 år gamle kvinnen på Askøy døde.







Det opplyser familiens bistandsadvokat, Kjetil Ottesen, til VG mandag ettermiddag.

– Jeg har hatt et møte med de pårørende i dag. De foreløpige medisinske undersøkelsene viser at campylobacter-bakteriene kan ha vært medvirkende til at døden inntraff. Men for å kunne si det i den grad av sikkerhet som man kan si må det foreligge en fullstendig obduksjonsrapport, forteller Ottesen.

Det var torsdag forrige uke at Haukeland sykehus meddelte at den 72 å gamle kvinnen var død.

– Pasienten ble innlagt med mage- og tarmsymptomer i helgen. Vedkommende har fått påvist Campylobacter. Pasienten hadde en veldig alvorlig bakenforliggende grunnlidelse. Den endelige dødsårsaken vet vi derfor ikke, sa kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen, Erik Vigander, til VG da.

Familien har det tøft

Advokat Ottesen sier spørsmålet nå blir å fastslå i hvilken grad hennes underliggende diagnose og campylobactor-smitte har vært samvirkende årsaker.

– Hva som blir veien videre er vanskelig å si før politiet er ferdig med etterforskningen. Det går nok en stund før vi har alle svar, sier han.

Ottesen forteller at 72-åringens familie har det vanskelig.

– Familien gjennomgår en tung tid, og dette er følelsesmessig tøft for de. De ønsker ro og fred fremover, sier han.

Ettåringen døde av blodforgiftning

Det har også blitt undersøkt om dødsfallet til en ett år gammel gutt kan ha sammenheng med vannskandalen på Askøy. Tidligere mandag kom obduksjonsrapporten.

Den konkluderer med at ettåringen døde av blodforgiftning.

Det er foreløpig påvist to bakterietyper; Streptokokker gruppe A og Campylobacter jejuni, opplyste politiet i en pressemelding.

Guttens campylobakter og tarminfeksjon kan trolig kobles til drikkevannet, men vannet må analyseres for å kunne slå fast om campylobaktene i drikkevannet er av samme DNA-type som campylobaktene som er påvist hos ettåringen. Streptokokkene har ingen kobling til drikkevannet.

Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig, kan ha hatt betydning for dødsfallet, ifølge pressemeldingen.

Den endelige obduksjonsrapporten vil ikke være klar før om flere måneder.

Publisert: 17.06.19 kl. 18:34 Oppdatert: 17.06.19 kl. 18:45