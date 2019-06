REKONSTRUKSJON: Dette bildet tok Kripos da de besøkte Skogbrukets hus i Andelv sammen med den fornærmede 25-åringen i mai 2018. Pilen viser en kran der det er mulig å fylle ferskvann. Foto: POLITIET

Fortalte om overgrep i dusj: Rekonstruksjon førte politiet hit

NORD-TROMS TINGRETT (VG) I avhør forklarte den fornærmede 25-åringen at Svein Ludvigsen kjørte til et sted ikke langt fra hytta der han forgrep seg på ham.

Fornærmede har forklart at han flere ganger var med Ludvigsen til et sted der de dusjet sammen og det skal ha skjedd en rekke overgrep. Han kunne imidlertid ikke gjøre rede for hvor dette stedet var da han ble avhørt av politiet.

– Han har forklart seg detaljert om hvordan det så ut, både innendørs og utendørs og ut ifra den informasjonen ønsket vi å forsøke å finne lokalet, sa Kripos-etterforsker Gunvor Eidsberget Løken da hun vitnet i retten mandag.

– Detaljert forklaring

Kripos besluttet derfor å gjennomføre en rekonstruksjon. Ludvigsen hadde på dette tidspunktet ikke forklart seg om at han skal ha vært sammen med fornærmede på noe slikt sted.

Løken forklarte at rekonstruksjonen tok utgangspunkt i Ludvigsens hytte. Fornærmede kjente seg ikke igjen da de kjørte derifra mot Bardufoss sentrum og derfor kjørte de innom flere bygninger som etterforskerne mente kunne være aktuelle.

Da de kom til Skogbrukets hus i Andelv, kjente fornærmede seg igjen, ifølge etterforskeren.

expand-left arrow-right REKONSTRUKSJON: Pilen viser stedet der det ble funnet en nøkkel til bygget. Fornærmede hadde i avhør forklart av den skulle henge under en liten trapp.

– Han kjente igjen den lille døren, den lille trappen og en traktor som sto utenfor. Han viste oss hvor nøkkel til døren skulle henge, forklarte Løken.

Ifølge henne hadde fornærmede forklart seg detaljer om hvordan det så ut på stedet i avhør.

Inne i bygget fikk etterforskerne bekreftet at interiøret lignet på det fornærmede hadde beskrevet.

– Han hadde forklart hvordan det så ut i garderoben. Han kjente igjen dusjforhenget, som han hadde forklart at var et gult plastforheng. Han husket også hvor de hadde hentet vann, sa etterforskeren.

Under sin forklaring i forrige uke fortalt Svein Ludvigsen at han noen ganger brukte dusjen på Skogbrukets hus da han besøkte hytta der det ikke var dusjmuligheter.

På spørsmål om fornærmede hadde vært med han dit svarte Ludvigsen at det hadde han.

– Jeg kan ikke huske at han har vært med å dusje der. Han har vært med på å slipe økser. Han hugget ved. Så han har nok vært der, sa Ludvigsen.

Han sa også at fornærmede kan ha vært med når de hentet vann.

Fornærmede har også forklart at de hentet vann i lokalene og redegjort før rekonstruksjonen ble gjort for at slangene der vannet ble hentet var plassert inne i dusjen.

TILTALT: Tidligere statsråd og fylkesmann i Troms, Svein Ludvigsen (72). Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Nekter straffskyld

Den fornærmede 25-åringen hevder at Svein Ludvigsen utsatte ham for gjentatte overgrep i periode på over seks år.

Ludvigsen har erkjent at de to hadde seksuell omgang ved tre tilfeller, men han hevder det skjedde frivillig og etter at han hadde gått av som fylkesmann i Troms.

Han nekter straffskyld.

Påtalemyndigheten mener Ludvigsen har misbrukt sin stilling som fylkesmann eller de fornærmedes sårbare stilling til å skaffe seg seksuell omgang med totalt tre fornærmede menn. Alle de tre kom til Norge som unge asylsøkere.

