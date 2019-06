ET AV DE SISTE BILDENE: Dette bildet er det siste Laura Iris Haugen (16) lastet opp på Facebook før hun ble drept 31. oktober i fjor. Foto: Privat

Avdødes tante: – Hun var så vakker der hun lå

LILLEHAMMER (VG) Laura Iris Haugen (16) sin tante fortalte om sorgen familien går igjennom. – Det er et sorgens hus, sa tanten.

Tanten kom på åstedet kort tid etter drapet på Laura Iris Haugen. Hun ble oppringt av broren.

– Broren min ringte meg og sa en setning: «Laura er knivstukket»

Da tanten kom frem forsøkte ambulansepersonell å gjenopplive tantebarnet. Tanten sier det var fælt å se jenta ligge der.

– Likevel var hun så vakker der hun lå, sa tanten.

Storesøsteren (20) til Laura Iris fikk ikke se lillesøsteren med en gang hun kom hjem drapsdagen. Det var vanskelig for henne å akseptere.

– Dette er søsteren min, sa hun. Det er en setning jeg aldri kommer til å glemme.

Tanten var kalt inn av familiens bistandsadvokat Nina Hjortdal for å vitne om hvordan avdødes storesøster og familie har det.

– Fra å være et hus med glede og kreativitet så er det et sorgens hus.

BISTANDSADVOKAT: Nina Hjortdal er bistandsadvokat for Laura Iris Haugens familie. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Laura Iris’ storesøster har tidligere vitnet i retten. Hun fortalte da om det nære forholdet hun hadde til søsteren.

– Fra å være en glad og utadvendt jente. Flink på skolen, så er hun nå stille og innesluttet, sa tanten.

Laura Iris Haugen ble drept rett utenfor hjemmet sitt. Etter dette har det vært vanskelig for søsteren å være i huset, og at hun er redd for å være alene.

– Hun hater Vinstra! Hun gruer seg til å reise tilbake dit, sa tanten.

Søsteren har fortalt at alle fremtidsplanene hennes har stoppet opp. Hun har er ønske om å bli lege, men har ikke klart å påbegynne utdanning etter søsterens død.

– Hun har jobbet knallhardt på videregående. Dette året her er siste året hun får søkt med karakterene fra videregående, sa tanten.

Hun sa hun håpet at det fantes en mulighet for at tantebarnet kan få en utvidelse, slik at hun kan søke seg inn på medisinstudiet.

Publisert: 25.06.19 kl. 16:58