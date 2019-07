Stadig flere skader seg når de suser rundt på El-sparkesykkel. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Omtrent fire skader i døgnet på elsparkesykkel

El-sparkesyklene har for alvor inntatt bybildet i hovedstaden, og antall skader har fordoblet seg på en måned.

Mina Haugli

Totalt 107 skadet seg ved bruk av elsparkesykkel i juni, det er over dobbelt så mange som i mai, viser tall fra skadelegevakten i Oslo.

I mai var antallet skadde 46.

Skadelegevakten har fra 1. april til og med 30. juni 2019 registrert 181 skader etter fall med elektrisk sparkesykkel. Det vil si to skader per døgn.

Dette gjelder alle elsparkesykler, også de i privat eie.

12 alvorlig skadet

I juni ble 12 personer hardt skadet. Av disse skadene var en hodeskade, seks brudd i håndledd/underarm, et brudd i hofte, et brudd i lår, to brudd i legg og et brudd i ankel.

Og det er stor forskjell i om det menn eller kvinner som skader seg.

– Av dem som skadet seg i juni var 66 prosent menn, og 34 prosent kvinner, opplyser Vibeke Kaasi, kommunikasjonsrådgiver ved Oslo universitetssykehus.

Gjennomsnittsalderen på de skadede var 30 år.

I april, mai og juni registrerte Oslo skadelegevakt totalt 17 388 skader hvorav 167 skader med sparkesykkel uten elmotor.

