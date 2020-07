ANGREP: Bombegruppa og teknikere på stedet i etterkant av skytingen i Al-Noor-Islamic Centre i Bærum i 2019. Foto: Tore Kristiansen

PSTs trusselvurdering for Id al-adha: – Et symbolmål for høyreekstreme

Det foreligger ingen spesifikk trussel mot id-feiringen, slår PSTs trusselvurdering fast. Men to forhold kan påvirke trusselbildet rundt feiringen.

I en vurdering av trusselbildet for den muslimske høytiden Id al-Adha, skriver PST at det ikke foreligger noen spesifikk trussel mot feiringen.

De understreker at det likevel er to forhold som kan påvirke trusselbildet.

«For det første vurderes høytiden å kunne være et symbolmål for høyreekstreme. For det andre vil et stort antall muslimer, som inngår i det høyreekstreme fiendebildet, være samlet i moskeer og tilknyttede arrangementer,» heter det i trusselvurderingen.

«Disse forholdene kan påvirke en potensiell terroraktør til å planlegge for angrepsutførelse i løpet av disse høytidsdagene da både symbolaspektet og muligheten for å oppnå masseskade er tilstede.»

Høytiden foregår fra 30. juli til 3. august.

Flere støtteytringer til høyreekstreme terrorister det siste året

11. august i fjor slo draps- og terrordømte Philip Manshaus til mot Al-Noor Islamic Center i Bærum. Det var en av datoene for markeringen av fjorårets Id al-adha.

PST skriver i trusselvurderingen at Manshaus var inspirert av den høyreekstreme Brenton Tarrant som angrep to moskeer på New Zealand i mars samme år.

PST skriver videre at Tarrant i sitt manifest uttrykte «(...) at han valgte muslimer som mål blant annet fordi han mente at et angrep mot dem ville generere høy grad av støtte blant likesinnede.»

Ifølge trusselvurderingen har PST det siste året registrert flere støtteytringer til angrep utført av høyreekstreme terrorister.

PST vurderer det som at et eventuelt angrep vil ta form av et masseskadeangrep utført av én person, med mål om å skade og drepe flest mulig. De mener derfor at mulige mål under høytiden er samlingssteder som moskeer.

Publisert: 29.07.20 kl. 12:01 Oppdatert: 29.07.20 kl. 12:12

