FRUSTRERT: Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen. Foto: NTB Scanpix

Raymond Johansen hardt ut mot elsparkesykler: – Nå er jeg lei

Oslos byrådsleder Raymond Johansen er lei av situasjonen i hovedstaden, og går hardt ut mot regjeringen og elsparkesykkelselskapene. – Regjeringen må slutte å overstyre gatene våre.

Oppdatert nå nettopp

– Nå er jeg lei. Vi må få orden på dette. Vi kan ikke akseptere at folk blir utestengt av byen fordi elsparkesykler flyter rundt i gatene, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen (Ap).

Byrådslederen er lei av situasjonen i Oslo, og synes det er vanvittig at byer ikke har full frihet til å bestemme over og regulere elsparkesyklene selv.

les også Bergen-byråd: En fallitterklæring om elsparkesykkelutleier vinner rettssak

– Vi ønsker å bestemme selv, og jeg opplever at vi ikke kan det. Nå må samferdselsminister Knut Arild Hareide og regjeringen slutte å overstyre gatene våre, sier han og legger til:

– Det virker som om regjeringen gjennom sommeren har latt byene få lov til å steke i regjeringens eget flesk.

Nå ønsker Oslo legevakt å sperre elsparkesyklene på natten. Hva synes folk om det?

– Blitt en aggresjon

Johansen ber om at regjeringen er krystallklare og forteller byene hva de har mulighet til å gjøre innenfor egne regelverk.

– Vi er nødt til å få vite om vi har mulighet til å stille krav til for eksempel hvor man kan kjøre, hvor fort og hvordan man kan parkere.

Johansen vil tilby regjeringen å komme med forslag om regelverk, om regjeringen selv ikke har kapasitet til dette, så snart samferdselsministeren får «ryddet opp i loven».

BEKYMRET FOR SKADER: Skadelegevakten i Oslo er bekymret over en stadig økning i skader etter bruk av elsparkesykler, og ber fredag aktørene ta ansvar og sperre for bruk på natten. Foto: Terje Bringedal

– Regjeringen møter dette med øredøvende taushet. Jeg håper jeg tar feil når jeg mistenker at de synes det er greit at vi får denne kjeften fra innbyggerne uten at vi har mulighet til å gjøre noe. Men vi får se hva som skjer.

Byrådslederen kritiserer også elsparkesykkelselskapene, som han ser på som ansiktsløse.

– Så fort vi får en anledning til å rydde opp i denne bransjen, og stille krav, så vil de som ikke følger dette ligge dårlig an. Elsparkesyklene har vært et kjærkomment supplement til byen, men det har gått over alle grenser og blitt til en aggresjon.

Fortviler over antallet elsykler som dumpes i havet:

les også «25 under 25» om el-sparkesykler: Et tidsspørsmål før en dødsulykke vil skje

Økning i skader

Blinde som føler at de ikke lenger har tilgang til det offentlige rom på grunn av elsparkesykler i gatene, bekymrer byrådsleder Johansen.

– Elsparkesyklene er i regelverket håndtert som en sykkel, men folk pleier ikke slenge fra seg sykler overalt. Om de skal være åpne eller ikke på natterstid er også noe man må se på.

Skadelegevakten i Oslo er bekymret over en stadig økning i skader etter bruk av elsparkesykler, og ber fredag aktørene ta ansvar og sperre for bruk på natten.

Mer enn halvparten av dem som skader seg på elsparkesykkel i hovedstaden, gjør det nemlig mellom klokken 22 og 7, opplyser skadelegevakten til NTB.

Det bugner over av el-sparkesykler i Oslo. Men kan du reglene?

les også 41 prosent av skadene på elsparkesykkel skjer under ruspåvirkning

I juli var det tolv personer som ble alvorlig skadd i elsparkesykkel-ulykker i Oslo – ti av dem var påvirket av alkohol.

– De alkoholpåvirkede skader seg mer alvorlig enn de som ikke er alkoholpåvirket. Eksempler på alvorlige skader er feilstilte brudd i armer og bein, bruddskader i ansiktet som krever operasjon og blødninger inne i hodet, sier overlege Henrik Siverts på Oslo Skadelegevakt.

Totalt ble det behandlet 194 personer for elsparkesykkel-skader i Oslo i juli, en økning fra 155 i samme måned i fjor. Økningen fra juni i år er på 15. Halvparten av dem som skader seg er mellom 23 og 33 år, og antallet skader er høyest på solfylte, varme kvelder og netter.

– Oslo skadelegevakt vil anbefale å stenge for bruk av elsparkesykler på natten. Vi håper de ansvarlige handler raskt, sier Siverts.

VG har fredag forsøkt å få et svar fra Samferdselsdepartementet, men har foreløpig ikke fått svar.

Publisert: 31.07.20 kl. 17:57 Oppdatert: 31.07.20 kl. 18:23

Fra andre aviser