Vanskeligere å bli sykepleie-student

Sykepleierutdanningen er et av de mest populære studiene i år, men det er blitt vanskeligere å få studieplass.

Ved flere universiteter og høyskoler har nemlig poenggrensen økt betrakelig sammenlignet med i fjor.

De som søkte om høyere utdanning har over helgen fått svar på sine søknader. De offentlige tallene presenteres av Samordna Opptak fredag, men VG har sett flere opptaksbrev sendt til vordende studenter.

Der oppgis poenggrensen til linjene ved utdanningsinstitusjonene de har søkt på.

I et år med rekordmange søkere til høyere utdanning, søkte én av ti seg til sykepleierutdanningen. Det har gitt vesentlig høyere poenggrense fra i fjor.

- Den endelige oversikten over poenggrensene får vi på fredag, men det er klart at snittet går opp når mange søker. Det er stor konkurranse på mange populære studier med langt flere søkere enn studieplasser, og da vil det være en del som ikke får plass på førstevalget sitt. Slik er det hvert år, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim til VG.

På sykepleierlinjen ved Lovisenberg Diakonale Høyskole i Oslo har poenggrensen gått opp fra 53,6 i fjor til 55,7 i år. Rektor ved skolen, Lars Mathisen, vil ikke uttale seg om saken før tallene legges frem fredag.

Ved OsloMet har også poenggrensen gått opp. I 2019 var det 47,9. I år er det 50,0 viser opptaksbrev som er sendt ut.

– Forventet

Prorektor ved OsloMet, Nina Waaler, vil ikke bekrefte poenggrensen før tallene offentliggjøres fredag. Men hun sier at de har forventet en økning ettersom det har vært rekordmange søkere i år.

– Erfaringen vi har er at når antallet søkere øker, da øker også poenggrensen. Så at poenggrensen øker i år er noe vi kan forvente, sier Waaler.

Av alle søkere til høyere utdanning i år har en av ti søkt seg til en sykepleierutdanning. Ved OsloMet er studiet det mest populære studiet på universitetet, opplyser Waaler.

Også ved Høgskulen i Vestlandet har det gått opp. I Bergen er det gått opp med 2,6 poeng. I 2019 var det 50,8, mens det i år er 53,4 poeng.

I Førde er det gått opp med 1,5 poeng. Det var 43,6 i fjor, men i år må du ha 45,1 i poengsnitt. Rektor ved Høgskulen på Vestlandet, Berit Rokne, har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke prorektor for utdanning, Bjørg Kristin Selvik.

– Naturlig

Nicoline Frølich er forskningsleder for høyere utdanning ved NIFU. Hun er ikke overrasket over at poenggrensen for sykepleierutdanningen øker.

– Det er naturlig at det øker når konkurransen øker. Sykepleierutdanningen er tradisjonelt et populært studie og er et yrke det er lett å få jobb med, sier hun.

Hun gleder seg til å se de offisielle tallene fredag for å kunne se nærmere på hvordan corona har påvirket søkingen til høyere utdanning.

– Da tallene kom tidligere i vår, var det litt overraskende. Det var ikke så høy søkning som en kanskje kunne forventet til profesjonsfagene, sier hun og viser blant annet til at søkingen til for eksempel lærerutdanningen gikk ned.

På spørsmål om hun vurderer økningen på poenggrensene ved linjene som stor, svarer hun følgende:

– Uten at jeg har sett på hvordan opptakskrav har svingt tidligere er det vanskelig å kommentere økningen mer detaljert, den bør også sees i sammenheng med andre fags økning.

– Men det er klart at store endringer i opptakskrav kan oppleves som urettferdig for dem som har anstrengt seg for å komme inn på et bestemt studium.

Hun legger til:

– Å ta høyere utdanning er fornuftig også i krisetider og godt motiverte studenter er bra for utdanningskvaliteten. Derfor kan man diskutere på mer generelt grunnlag om det er gode grunner til å øke utdanningskapasiteten i fag med god søkning og udekket kapasitet i arbeidsmarkedet, sier Frølich.

Publisert: 20.07.20 kl. 15:51 Oppdatert: 20.07.20 kl. 16:04

