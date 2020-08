På bildet testes en passasjer utenfor Asker og Bærum legevakt. Foto: GØRAN BOHLIN

Nye regler skal gjøre det mye lettere å få testet seg

Fra onsdag trenger du ikke lenger få en henvisning fra legen for å få testet deg.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forklarer den nye endringen i testkriteriene slik:

– Forskjellen er at vi nå sier at alle som selv mistenker at de smittet, bør få anledning til å teste seg uten en leges vurdering. Det går på at man ikke trenger å vurderes av legen i kommunen lenger, men det holder at man selv mistenker at man er smittet, sier Nakstad til VG.

– Du trenger ikke henvisning?

– Ikke noe henvisning eller vurdering av lege før du testes. Du må bare kontakte kommunen din og melde ditt ønske om å bli testet, sier Nakstad.

Beskjeden fra toppen og ned til kommunene er nå at disse bør anbefales å ta en test:

Alle med nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer.

Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten fordi de har hatt tett kontakt med en person som er bekreftet smittet eller de har vært på reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene. I VGs reiseråd-oversikt kan du se hvilke land som har høyest smittepress nå

FHI anbefaler at alle med covid-19-symptomer testes raskest mulig.

– Vi gjør denne endringen for å sikre lik praksis i hele landet. Og for å fange opp flest mulig med covid-19, sier Nakstad til VG.

Hvis du ikke faller under de to gruppene over her, må du fortsatt henvises av legen for å få en test.

Norge har nå en stigende smittetrend, med flere større utbrudd rundt om i landet.

Publisert: 10.08.20 kl. 11:26 Oppdatert: 10.08.20 kl. 11:55

