SKEPTISK: Gunnveig Grødeland, forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo, stiller seg skeptisk til den svenske beregningen vedrørende coronaimmuniteten til innbyggerne i Stockholm. Foto: Håvard Rønning

Sverige: Mener Stockholm kan ha 40 prosent immunitet. – Konklusjonen trekkes for langt, sier norske forskere

Immuniteten mot covid-19 kan være så høy som 40 prosent i Stockholm, ifølge generaldirektør Johan Carlson i den svenske Folkhälsomyndigheten. De norske forskerne mener konklusjonen kan være trukket for langt.

Generaldirektøren Johan Carlson i den svenske Folkhälsomyndigheten har fredag formiddag kommet med en uttalelse om at immuniteten mot covid-19 kan være så høy som 40 prosent i Stockholm, skriver svenske Dagens Nyheter.

Avisen skriver at coronasituasjonen har forbedret seg, antallet alvorlige tilfeller av covid-19, antall dødsfall per dag og antall pasienter på intensivavdelingen fortsetter å synke.

– Jeg tror at de har dratt konklusjonen litt for langt. Det er mulig at det stemmer, men vi har ikke fullverdige data som kan underbygge dette enda i dag, sier Gunnveig Grødeland, forsker ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Antyder at 20 prosent kan ha T-celler

Ifølge Johan Carlson, kan andelen personer med antistoffer i Stockholm være mellom 17,5 og 20 prosent.

De resterende 20 prosentene av innbyggerne i hovedstaden antas å ha såkalt T-celleimmunitet, mener den svenske folkehelseetaten og viser til ny svensk studie, skriver Dagens Nyheter.

Forskerne ved Karolinska institutet og Karolinska University Hospital viser at flere med milde symptomer eller uten symptomer på coronaviruset kan være immune, til tross for at de ikke har antistoffer i kroppen. Dette på grunn av T-celler.

– Hva tenker du om regnestykket?

– Når det gjelder å ha dannet relevante immunresponser, så er det er realistisk. Carlson bruker et utgangspunkt i at han regner med at omtrent 20 prosent har antistoffer, som stemmer veldig bra overens med det man ser fra for eksempel New York og de mest rammet delene av Italia, sier Grødeland.

– På toppen av det, så legger han 20 prosent til som han regner med har T-celleimmunnitet. Det er et litt mer usikkert tall, legger hun til.

Mener T-celler ikke nødvendigvis gir beskyttende immunitet

Det dannes alltid immunresponser når man blir eksponert for virusinfeksjoner. De to hovedtypene av immunresponser som kan beskytte mot virus er antistoffer og såkalte T-celler.

Grødeland sier at den svenske folkehelseetaten forutsetter at T-cellene dannes etter at man har blitt eksponert for SARS-CoV-2 og at disse personene derfor vil være beskyttet.

– Det er premisset hans. Men så er det faktisk en del studier, stadig flere, som viser at når vi har vært eksponert for ulike forkjølelsesvirus blant annet, så vil vi og danne T-celleresponser mot Covid-19.

Likevel har man så langt ikke klart å bevise at T-cellene kan beskytte, enten de er dannet av forkjølelsesvirus eller SARS-CoV-2, ifølge Grødeland.

– Ingen av forskerne i den studien hevder at den sier noe om beskyttelse. Den viser at du har reaktivitet blant de relativt få studiedeltakerne, altså at du har T-celler som kan gjenkjenne coronaviruset.

– Man kan ikke trekke den konklusjonen så langt og blande sammen en relevant reaktivitet med beskyttende immunitet, fordi det ikke alltid er tilfelle, understreker hun.

OUS-forsker: Må være forsiktig i beregningen

– Å konkludere ut ifra det som er publisert fra Sverige, at utbredelsen skal være dobbelt så stor som man trodde, det synes jeg er en drastisk konklusjon som jeg ikke helt forstår.

Det sier OUS-forsker Fridtjof Lund-Johansen. Han mener likevel at den svenske studien er viktig, fordi den bringer frem en viktig observasjon.

Samtidig sier han at man bør være forsiktig med å trekke for sterke konklusjoner.

– Det er vanskelig å konkludere, fordi det er mye vanskeligere å måle T-celleimmunitet enn å måle antistoffer og resultatene av slike målinger spriker i publiserte artikler, sier Lund-Johansen.

IMMUNITET: Forsker Fridtjof Lund-Johansen ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet sier at det er vanskelig å beregne hvor mange som har immunitet mot viruset. Foto: Privat

Han viser til den nylig publiserte studien i Nature, som sier at man kan finne T-celler hos personer som ikke har hatt corona-sykdommen.

– Der kommer det frem at så mange som 30 prosent hadde T-celler uten å ha hatt corona. Konsekvensen er at det blir vanskelig å bruke resultatene fra de data vi har i da på T-celleimmunitet til å kunne beregne utbredelsen av viruset i befolkningen, kommenterer Fridtjof Lund-Johansen.

– Det er foreløpig så vanskelig at jeg ikke vil gjøre noe anslag på grunn av det.

Publisert: 18.07.20 kl. 04:48

