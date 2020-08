TAR DET MED GODT HUMØR: Jannike Nævdal er i karantene og kommer ikke hjem med det første. Foto: Ingun A. Mæhlum

På karantenehotell etter ferien: Roser Hurtigrutens behandling

TROMSØ (VG) Jannike Nævdal kommer seg ikke hjem til Bergen med det første etter coronautbruddet på MS «Roald Amundsen». Hun og flere med henne roser måten passasjerene har blitt tatt vare på etter den kaotiske starten på utbruddet.

– Vi ser fremover nå. De som har lært noe er de som driver Hurtigruten og andre virksomheter. Vi har blitt svært godt vare på, sier Jannike Nævdal fra Bergen.

VG møter henne søndag formiddag på vei ut fra hotellet St. Elisabeth i Tromsø. Der er mange av passasjerene som kom til Tromsø fredag innlosjert i et avskilt område i karantene.

Helsepersonell i fullt smittevernutstyr løper opp og ned trappene på hotellet, og gjennomfører tester av de gjenværende passasjerene som fikk en spesiell slutt på ferien.

Hurtigruten har fått mye kritikk den siste uken. Blant annet etter at de unnlot å varsle onsdag i forrige uke etter at en passasjer ble bekreftet smittet etter seilasen i uken før den Nævdal var med på. Hurtigruten har også latt ansatte i corona-karantene jobbe normalt med passasjerer ombord på båten under karantenetiden.

TESTER FOLK I KARANTENE: Helsepersonell fra Tromsø kommune inne på hotellet St. Elisabeth søndag ettermiddag. Foto: Ingun A. Mæhlum

Nævdal sier hun sov dårlig og var bekymret den første natten etter å ha havnet i karantene. Men fordi hun nå føler hun blir godt ivaretatt er hun mye roligere.

– Vi får det vi trenger, noen handler det vi trenger for oss. I dag var det tannstikkere og shampo. Når det først er blitt som det er blitt er det helt fint. Greie rom og okei mat.

– Hvordan har informasjonen fra Hurtigruten vært?

– Den har vært god. De snublet første dagen, de gjør det de kan for å rette opp i det nå.

Selv skulle hun ta Hurtigrute-skipet MS «Trollfjord» nedover, hoppe av i Trondheim og ta flyet hjem til Bergen. Det blir ikke noe av nå.

– Jeg kan ta Lofoten en annen gang. Det går fint. Jeg kom til skranken og ble møtt med et desinfeksjonsapparat, sier hun og ler.

ATSKILT: Passasjerene bor i en egen seksjon på hotellet St. Elisabeth. Foto: Ingun A. Mæhlum

– Det er faktisk ikke noe annet man kan gjøre enn å ta det med godt humør.

Hun ble testet i går og venter på svaret. Det tror hun er negativt.

– Og hvis jeg tester positivt er jeg ikke så redd som jeg hadde trodd jeg ville være. Jeg føler vi er såpass under oppsyn og såpass ivaretatt at stort mer ivaretatt kan man ikke bli.

Hun sier hun også følte seg veldig trygg på båten med smittevern.

–Jeg spurte til og med om vaskene ved inngangen til spisesalene var noe som var installert etter coronaviruset, men det var installert da skipet var nytt. Det ble målt feber på alle som gikk inn. Båten var heller ikke full med gjester. Vi var cirka 170 og båten tar vel 500.

– Hva har du fått vite om hjemtransport?

– De jobber med ulike alternativer med hjemtransport for alle. Men det blir ikke noe hjemtransport før den er godkjent av FHI. Det er betryggende.

VG treffer også flere på vei ut på tur fra St. Elisabeth. De vil ikke stille opp på intervju, men gjennomgangstonen er positiv fra samtlige.

– Vi har det supert, stemningen er meget god, sier en sørlending som tar seg en røyk i skyggen.

To par fra Osloområdet har også tatt på seg solbrillene og skal nyte solen på behørig avstand fra andre i Tromsø by.

– Hurtigruten gjør en fantastisk jobb, alle involverte. Det var litt svikt i starten, men de hentet seg godt inn, sier en av dem som også har blitt testet og fått svaret.

– Jeg var mer negativ enn Trump! Det er leit for Hurtigruten dette her, det har de ikke fortjent.

