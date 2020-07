NORD-KYPROS: Den tyrkiske del av Kypros har siden 1983 fungert som en selvstendig stat. Det offisielle navnet er ”Den tyrkiske republikk Nord-Kypros”. Mange nordmenn bestilte tur akkurat hit, men så kom corona. Foto: Per Erik Knive

Forsikringsselskap mener reisebyrå bryter loven – holder igjen pengene etter avbestilte turer

Bedrifter som tilbyr pakkereiser opplevde å få svært mange avbestillinger og avlysninger som følge av coronapandemien. Mange venter fortsatt på å få igjen pengene sine.

Flere nordmenn fortviler over at reisebyråene fortsatt ikke har refundert pengene deres etter at utenlandsturene ble avlyst i mars grunnet coronapandemien.

Bente Fauskanger (63) og venninnen Laila Berge (69) fra Haugesund kjøpte en tur til Nord-Kypros via reisebyrået Royal Travel. Kjøpet, på nærmere 6600 kroner, ble utført før jul med avreisedato 27. mars i år.

Venninnene gledet seg stort til sol og varme på øya, men så kom corona og nedstengningen.

– Den 13. mars fikk vi SMS angående kansellering av tur, og et tilbud om ny tur i oktober. I og med at det er så usikkert, så visste ikke vi om vi kunne reise da heller, og derfor takket vi nei i en mail, sier Bente Fauskanger til VG.

Hun ba om refusjon, men å få igjen pengene viste seg å være en utfordring.

KANSELLERING: Royal Travel sendte ut to meldinger til sine kunder. 13. mars fikk kundene beskjed om at turen deres var avlyst, mens de 17. juni ble informert om at reisebyrået hadde søkt lån hos Innovasjon Norge. Foto: Skjermdump/ Privat

– Vi som kunder betyr lite når de allerede har pengene våre

Ifølge Regjeringen.no har alle pakkereisearrangørene tre måneders frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger. Bente Fauskanger og venninnen har ventet i over fire måneder.

Hun har tatt kontakt med selskapet flere ganger siden turen ble kansellert for å forhøre seg om status på behandlingen, uten å komme noen vei.

17. juni mottok hun en melding fra selskapet om at Royal Travel AS hadde lidt store tap. Det ble videre fortalt at de hadde søkt om lån gjennom Innovasjon Norge for tilbakebetaling av avlyste turer.

– Jeg ringte da og fikk beskjed om at det ville ta fjorten dager, så skulle de gi beskjed. Jeg tenkte at etter de to ukene så skulle det komme en mail eller informasjon på Facebook-siden deres, men ingenting kom, hevder Fauskanger.

Hun bestemte seg for å ringe igjen i midten av juli.

– Når jeg ringer for å høre om det er noe nytt, så opplever jeg en ganske aggressiv tone. Mannen som vi er i kontakt med, mener at jeg klager og har problemer med å forstå at det er en spesiell situasjon. Men jeg forstår, sier hun, og forteller at mannen så poengterte at dette ville ta tid. Han ønsket henne god sommer og la ifølge Fauskanger plutselig på røret.

– Vi som kunder betyr lite i denne situasjonen, for de har jo allerede fått pengene våre. Jeg er ikke vant til å bli overhøvlet på denne måten. Det er ikke pengene jeg er mest opptatt av, men det var den uakseptable kundebehandlingen. Jeg ønsket bedre informasjon, istedenfor total taushet, sier Fauskanger opprørt.

Daglig leder i Royal Travel AS, Selcuk Alatan, tilbakeviser Fauskangers påstander. Les hele hans tilsvar lenger ned i saken.

Mange nordmenn har tapt feriepengene

På Facebook-siden til reiseselskapet har flere nordmenn kommentert at de fortsatt venter på at Royal Travel skal utbetale pengene deres.

En av dem er Einar Harald Wold fra Sør-Troms. I slutten av 2019 kjøpte også han og kona en tur til Nord-Kypros med avreise i slutten av mars.

Wold mener det er uakseptabelt at de nå har ventet i fire måneder.

– Vi har blitt lovet 80 prosent refusjon dersom de får et lån fra Innovasjon Norge, hvilket jeg ikke synes er tilfredsstillende. Vi har betalt inn hundre prosent. Jeg går ut fra at de er en seriøs aktør som rydder opp etter seg, sier Einar Harald Wold.

Han har holdt kontakt med selskapet via mail og har ikke opplevde noen ubehagelige svar.

INGEN PENGER: «Ka gjør vi? Det har gått 3 md. siden innbetaling fra oss nå ... Får noen av dere svar fra dem?» skriver en kunde på Facebook – siden til Royal Travel. Foto: Skjermdump/Facebook Royal Travel

Wold sier det har vært veldig lite informasjon fra selskapets side, og at den informasjonen som har blitt kjent stort sett har kommet når de har mast.

– Jeg har skrevet at jeg synes det går for tregt å vente på pengene mine i retur. I vårt tilfelle er det snakk om cirka 6500 kroner. Det er klart at for en pensjonist så er 6500 kroner mye penger, legger han til.

Både Wold og Fauskanger sammenligner situasjonen med andre selskaper som har håndtert saken på en mer kundevennlig måte. Begge to har eksempelvis fått igjen penger for flybillettene fra Norwegian, til tross for at selskapet var i ferd med å gå konkurs i løpet av den samme perioden.

Fikk igjen pengene fra forsikringsselskapet

Tirsdag i forrige uke kunne Bente Fauskanger informere om at hun har fått dekket beløpet av Frende Forsikring. Også venninnen Laila Berge har fått refundert pengene, men fra Fremtind Forsikring.

– Jeg er fornøyd nå, sier Fauskanger til VG.

– Jeg tenker at når corona er over så har Royal Travel et behov for at vi kommer tilbake igjen som kunder, fordi vi har opplevd å ha fått god service, men det har ikke jeg. Jeg vil aldri anbefale noen å reise med dette byrået, avslutter hun.

Forsikringsselskap: – Bryter loven

Heidi Tofterå Slettemoen, kommunikasjonssjef i Frende Forsikring sier at de opplever at mange er oppgitt over at det tar så lang tid å få igjen pengene.

– Vi får stadig spørsmål om dette. De reisende vil jo gjerne kunne bruke feriepengene i sommer, istedenfor at pengene er låst hos andre. Foreløpig er de fleste fremdeles innenfor de tre månedene, og kundene venter så tålmodig de kan, sier Slettemoen.

UNDERSØK: Kommunikasjonssjef Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring sier at reiseforsikringen er ment å dekke det du ikke har krav på fra andre. Du må først få svar fra reiseselskap, byrå eller andre angående hva de kan dekke. Foto: Frende Forsikring

– De aller fleste reisebyråene refunderer til kundene, men noen av dem bruker lang tid. Byråene som ikke refunderer, setter kundene i en vanskelig situasjon, i tillegg til at de bryter loven, sier kommunikasjonssjefen i forsikringsselskapet.

Frende Forsikring har ikke brutt ned tallene på hvor mye de har utbetalt konkret for dem som ikke har fått refundert fra reisebyrå.

– Det gjelder foreløpig kun noen få tilfeller.

Slettemoen sier likevel at de ikke blir overrasket om det kommer flere slike saker fremover.

– Hvilke kriterier har forsikringsselskapet for å dekke slike økonomiske tap?

– Som utgangspunkt dekker ikke reiseforsikringen utgifter du har krav på dekket av reisebyrå eller andre. Vi har gjort det som en service i noen svært få tilfeller. I disse unntakene har vi tatt hensyn til spesielle omstendigheter i sakene, og vi har krevd regress i etterkant.

Frende Forsikring informerer om at de vil sende regress til reiseselskapet Royal Travel. De har sendt regress til andre reisebyråer allerede. Frende Forsikring informerer ikke om hvilke andre reisebyråer det gjelder.

Royal Travel sier alle midler er tapt

– Vi forstår at forsikringsselskapet vil være kreditor mot oss i denne saken og de vil bli stilt på lik linje med kundene.

Det sier daglig leder i Royal Travel AS, Selcuk Alatan, som forteller at alle midler har gått tapt.

– Vi har forhåndsbetalt for ti charteravganger som kostet 50.000 euro per stykk. Alle er avlyst og det har ikke vært mulig for oss å få penger tilbake, da flyselskapene og hotellene er like skadelidende som oss på grunn av denne pandemien. Men heldigvis har våre underleverandører lovet å støtte oss med nye avganger senere slik at våre kunder som allerede har betalt kan reise våren 2021, sier Selcuk Alatan.

Konfrontert med påstanden om dårlig kundebehandling svarer Alatan at kundene betyr mye for selskapet.

– Kundene betyr mye for oss, all mulig info er gitt og jeg skulle ønske det fantes midler til å betale tilbake slik denne kunden ønsker, sier han.

Han mener at utsettelsen, satt av regjeringen, ikke er til stor hjelp.

– Det dekker en periode vi ikke har omsetning. Vår omsetning vil tidligst starte i 2021.

– Kundene mener at reisebyrået har vært dårlig på å gi informasjon.

– Feil, vi har sendt ut SMS til samtlige med opplysninger om saken, dette gjelder over 1500 kunder hvor vi mottar forståelse fra de fleste, sier han og legger til at selskapet fortsatt venter på vurderingen av lånesøknaden hos Innovasjon Norge.

– Når kan kundene forvente å få igjen pengene?

– Nå jobber ledelsen på dugnad uten lønn og det siden mars i år. Ledelsen har også lånt private midler inn til selskapet, vi ønsker å unngå konkurs. Da regjeringens hjelpepakke for reiseoperatører som oss ble så svak som den ble og kom så sent, er det vanskelig å si, sier Alatan.

Finans Norge: For tidlig å si hvor mye det har kostet forsikringsselskapene

STREKKER SEG LANGT: Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge sier at forsikringsselskapene strekker seg langt for å hjelpe kundene sine. Foto: CF Wesenberg, CF Wesenberg

Kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge sier at skadetallene for første halvår foreløpig ikke er klare.

– Skadetallene fra første kvartal har vi offentliggjort i våre statistikker, men det er lenge siden og de sier ikke så mye. Da kun mars, av koronaperioden, er med der, sier Neverdal.

For første kvartal samlet er det 162 000 reiseforsikringssaker totalt og erstatninger på rundt 1,3 milliarder kroner. Cirka halvparten av dette er saker som kan falle inn under kategorien «avbestillinger», ifølge Neverdal.

– Vi er opptatt av at regelverket skal følges. Det er regulert hvem som har ansvar i ulike situasjoner, man kan for eksempel se oversikten fra Forbrukerrådet.

Publisert: 30.07.20 kl. 03:15

