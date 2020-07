To barn funnet døde i Lørenskog – Mor er kritisk skadet

LØRENSKOG (VG) Politiet etterforsker dødsfallene som mistenkelige. Mor er kritisk skadet og fraktet til Ullevål sykehus.

Politiet skriver i en pressemelding klokken 15.00 at etterforskningen av de mistenkelige dødsfallene pågår for fullt.

– Vi jobber med å fremskaffe informasjon og fakta om saken. Det vil derfor gå noe tid før vi kan gi ytterligere informasjon om saken til publikum og media, sier politifaglig etterforskningsleder, Trond Andre Solvang i pressemeldingen.







Det er varslet pressekonferanse om hendelsen klokken 18:15.

Ble erklært død på stedet

Politiet mottok rundt klokken 08.30 søndag melding om mulig brann på en privat adresse på Lørenskog.

– Da nødetatene ankom stedet, ble det funnet to livløse, små, barn og en skadet mor. Barna ble erklært døde på stedet, og mor er fraktet til Ullevål sykehus hvor hun får behandling for sine skader. Vi er på stedet sammen med nødetatene, skriver politiet i en pressemelding.

– En kvinne er kritisk skadet, sier innsatsleder Marit Furuseth til VG på stedet.

Det ble gjort livreddende forsøk på de to barna på stedet, opplyser hun, men vil ikke oppgi alder på barna. Politiet vil etterforske dødsfallene som mistenkelige.

– Politiet har tatt hånd om faren til barna, opplyser innsatsleder cirka klokken 12.

Politiet informerer rundt klokken 15.10 om at etterforskningen pågår for fullt.

fullskjerm neste UNDERSØKELSER: Politiet foretar krimtekniske undersøkelser på stedet.

Politiet melder at de leter etter en person i Rælingen som de knytter til de mistenkelige dødsfallene i Lørenskog, skriver Romerikes Blad.

– Vi er midt i en større politiaksjon hvor vi leter etter en person i forbindelse med hendelsen i Lørenskog. Ingen er pågrepet, men søkene fortsetter, sier politiets innsatsleder Rolf Listrøm til avisen.

– Hva er årsaken til at disse søkene foregår i Rælingen?

– Det er i forbindelse med adressen til vedkommende vi søker etter, svarer Listrøm.

Klokken 13.17 melder politiet på Twitter at de har undersøkt en adresse på Rælingen.

Aksjonen i Rælingen er avsluttet.

– Det var i forhold til å sjekke ut en adresse hvor vi vi var interesserte i å snakke med noen som kunne ha interesse i saken. Det var ikke noe mer dramatisk enn som så, sier politiet rundt klokken 15.10.

Melding om vannlekkasje

– Vi fikk meldinger om en vannlekkasje som kunne være fra et sprinkleranlegg, det er bakgrunnen for at politiet rykket ut til stedet, sier innsatsleder Marit Furuseth.

Hun vil ikke si noe relasjoner mellom personene som er involvert.

Politiet på stedet opplyser i en pressebrifing at de rundt 11.40 foretar krimtekniske undersøkelser og vitneavhør på stedet. Politiet ber personer som har oppholdt seg i området fra midnatt til nitiden i morges om å melde seg, dersom de tror de har relevante opplysninger.

VG har forsøkt å få en kommentar fra operasjonsleder i Øst politidistrikt siden hendelsen ble kjent. De har foreløpig ikke svart.

Har blitt bedt om å holde seg inne

Beboerne i området har blitt bedt om å holde seg inne av politiet, opplyser tipser til VG.

– Det er et veldig rolig og trivelig sted å bo på. Det har aldri skjedd noe slikt før, sier en av naboene til VG på stedet.

– Det er veldig trist. Vi ser barn leke her ute hver dag, sier en annen.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Grøttum, bekrefter at de bistår Øst politidistrikt i saken.

– Vi ønsker ikke å gå i detalj på hva vi bistår med, sier han til VG klokken 11.22.

– Helt grusomt

Ordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim, sier til VG at kommunen fikk beskjed om hendelsen cirka klokken 09.30 søndag.

– Det er helt grusomt, og jeg tenker på alle de som er berørt av det som har skjedd. Det er klart det gjør inntrykk når det er unger involvert, sier hun.

Kommunens kriseteam ble varslet direkte av politiet.

– Vi vurderer å ha et krisemøte i ettermiddag for å se om det er ytterligere tiltak som kan iverksettes men vi må en oversikt først, sier ordføreren.

Saken oppdateres

Publisert: 19.07.20 kl. 10:48 Oppdatert: 19.07.20 kl. 15:33

