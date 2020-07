GJENSYN: Kåre Johansen treffer igjen Siri Zanelli og sønnen hennes Odin Zanelli. Foto: Frode Hansen

Passasjerer om dramaet på Ryanair-flyet: – Skummelt da de kom inn med maskingevær

OSLO LUFTHAVN (VG) Fredag rykket store politistyrker til Oslo Lufthavn etter meldinger om en bombetrussel mot et Ryanair-fly. Flere av passasjerene som var om bord på flyet, sier hendelsen var skremmende. Politiet har fredag kveld løslatt mannen som er mistenkte for å ha fremsatt bombetrusselen.

Det var fredag ettermiddag klokken 12.36 at politiet meldte om bombetrusselen mot Ryanair-flyet med 142 passasjerer om bord.

Trusselen ble oppdaget av mannskapet på flyet mens flyet fremdeles var i luften. På en lapp der trusselen var skrevet, sto det at det var en mulig sikkerhetstrussel om bord.

En 51 år gammel mann er mistenkte for å ha fremsatt trusselen, men politiet er usikre på om de har rett gjerningsperson, opplyser de fredag kveld til VG.

Flyet landet så på Oslo Lufthavn og takset bort fra hovedterminalene ved lufthavnen.

– Alt var kaos. Jeg er glad for at alt gikk bra til slutt, sier Storm Zanelli (9) som var på flyet med moren og broren Odin (7).

Ifølge moren, Siri Zanelli (42), visste de ikke at det var en trusselsituasjon før de landet.

– Etter vi landet fikk vi beskjed om at det var et nødstilfelle og at vi måtte takse litt lenger.

POLITI: Politistyrker ved Ryanair-flyet det var fremsatt en bombetrussel mot fredag. Foto: KRISTER SORBO

– Skummelt

Hun forteller til VG at taksingen tok litt tid. Derfor tok hun opp telefonen og gikk inn på nyhetene.

– Det var da jeg så at det sto det var en bombetrussel mot et Ryanair-fly på Gardermoen, og da jeg skjønte at det var vårt fly, sier Zanelli.

Hun tror det bare var de som sjekket egne telefoner, som var klar over at det var en bombetrussel mot flyet.

– Da døren åpnet seg etter flyet hadde stanset, kom militærpolitiet inn. Det var selvfølgelig skummelt da de kom inn med maskingevær og full ammunisjon, sier hun.

– De sa at «dette er et nødstilfelle, hold opp hendene, ha hendene synlige og sitt rolig.» Vi satt med hendene over hodet en god stund. Det var den skumleste perioden, sier Zanelli.

Flere passasjerer har i ettertid av hendelsen sagt at de skulle ønske de fikk mer informasjon fra politiet. Det er Zanelli enig i.

– Informasjonen kunne vært bedre, slik at vi kunne vite litt mer om hva som skjedde. Vi skulle gjerne hatt litt mer informasjon. Mest informasjon om hva som faktisk skjedde, fikk vi utenfra eller via andre i rommet. Det var lenge å vente, men politiet måtte vel gjøre det de måtte gjøre, sier Siri Zanelli.

Har løslatt den mistenkte gjerningspersonen

Politiet forteller fredag kveld at de er usikre på om de har anholdt riktig person etter bombetrusselen mot Ryanair-flyet på vei til Oslo tidligere på dagen.

– Vi er ikke helt sikre på at vi har rett gjerningsperson. Derfor leter vi etter en mulig gjerningsperson også blant de andre passasjerene. Det betyr ikke at vi tror det står flere bak, sier Nicolas Simon i Øst politidistrikt til VG klokken 21.

Mannen har fredag kveld sittet i avhør. Fredag klokken 23.16 skriver politiet i en pressemelding at de har løslatt den mistenkte mannen.

Bombegruppen til politiet gjennomsøkte flyet etter at det var tømt for passasjerer, men fant ingen bombe.

– Politiet er nå ferdig med de kriminaltekniske undersøkelsene og siktede er avhørt. Det er etter dette ikke grunnlag for videre varetekt av den pågrepne mannen, sier Simon.

Politiet vil ikke kommentere om det er gjort andre relevante funn om bord i flyet. I pressemeldingen skriver de videre at de har fått vitneforklaringer fra passasjerer om bord på flyet.

– Vi utelukker ikke at det kan finnes en gjerningsperson blant de 142 passasjerene. Vi er ikke sikre på at vi har riktig mann, men mener at det er overveiende sannsynlig. Etterforskningen er fortsatt i en tidlig fase og vi må først se hva undersøkelsene våre viser før vi kan være sikre, sier Simon.

– Forferdelig

– Det var forferdelig da politiet kom inn. De fortalte oss at vi måtte holde hendene i været, uten å forklare hvorfor. Vi hørte på dem. Da vi fikk lov til å gå ut av flyet, ble vi satt rett i et lite rom uten å få noe informasjon, sier Deka Farah (34) som var på flyet sammen med datteren Maysa Ali (7).

Flere VG har snakket med har sagt at de opplevde bombetrusselen som skremmende.

les også Sam (19) var passasjer på Ryanair-flyet: – Det var intenst

PASSASJERER: Passasjerene på flyet Maysa Ali med moren Deka Farah til høyre, i midten Deborah Willemen. Foto: Frode Hansen

– Det var skremmende da politiet kom om bord på flyet. De åpnet dørene først, tok ut bagasjen og så arresterte politiet den mistenkte, sier passasjer Tom Foreman (24).

Også Foreman sier at passasjerene fikk lite informasjon. Samtidig sier han at det er forståelig i en slik situasjon.

– Virket normal

På spørsmål fra VG om hvordan den mistenkte ble oppfattet av passasjerene, svarer Nate Rich (27):

– For meg virket han veldig normal. Jeg ble overrasket over at han ble arrestert, sier Rich som var på vei til Norge for å møte kjæresten for første gang etter coronapandemien brøt ut.

Etter mange timer på flyplassen der de ventet på å få lov til å dra fra politiet, var han glad for at det hele var over sent fredag kveld.

– Jeg er veldig glad for å komme meg bort herfra. Jeg skal dra til kjæresten min nå.

Publisert: 17.07.20 kl. 23:17 Oppdatert: 17.07.20 kl. 23:27

