HØRING: Sentralbanksjef Øystein Olsen er kalt inn til høring om prosessen rundt ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef. Foto: Krister Sørbø

Kritiserer Norges Banks regelendring: – Kan se ut som de tilpasser regelverket

SVs Kari Elisabeth Kaski mener at det kan se ut som Norges Bank tilpasser sitt etiske regelverk før Tangen-høringen. Banken har avvist en slik kobling og sier til VG at den fulgte vanlig fremgangsmåte.

VG meldte onsdag at Norges Bank endret sitt etiske regelverk før Tangen-høringen.

Endringene, som ble vedtatt 24. juni, lar sentralbanksjef Øystein Olsen forhåndsgodkjenne «verv, eierinteresser mv. og yrkesmessig virksomhet» som i utgangspunktet ville vært i strid med hovedregelen om forbud mot interessekonflikter for lederen av Oljefondet.

– Jeg synes ikke det her ser bra ut. Endringene av regelverket kommer på toppen av en ansettelsesprosess som er håndtert dårlig. Det kan se ut til at de tilpasser regelverket til en situasjon der det mest alvorlige og viktige punktet i finanskomiteens behandling handler om Nicolai Tangens mulige interessekonflikter som ny oljefondssjef, sier SVs Kari Elisabeth Kaski i Stortingets finanskomité.

Norges Bank offentliggjorde regelendringene torsdag. De avviser overfor VG at endringen er knyttet til ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet.

KRITISK: SVs Kari Elisabeth Kaski er kritisk til Norges Banks fremgangsmåte. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Finanskomiteen på Stortinget skal 10. august ha åpen høring om ansettelsesprosessen. Både sentralbanksjef Øystein Olsen og Julie Brodtkorb som leder Representantskapet, Stortingets tilsynsorgan, deltar på høringen.

Regelendringene trer i kraft fem dager senere den 15. august.

– Jeg synes fremgangsmåten til Norges Bank er kritikkverdig. Det er heller ikke egnet til å bygge tillit i en sak der tillitsforholdet mellom Norges Bank og Representantskapet allerede er tynnslitt. Dette må bli et viktig tema på høringen. Både hvorfor disse endringene skjer akkurat nå, hva som er de helt konkrete endringene, og hva som ville vært situasjonen for Tangen-saken dersom reglene ikke ble endret nå, sier Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik i finanskomiteen.

STORTINGET: Sps Sigbjørn Gjelsvik sitter i finanskomiteen på Stortinget. Foto: Vidar Ruud

– Måtte oversettes

Norges Bank sier at de har fulgt normal fremgangsmåte.

– Vedtak fattet av Norges Banks hovedstyre er som hovedregel ikke offentlige før protokollen er godkjent av styret. Det skjer normalt i påfølgende hovedstyremøte. På grunn av den store offentlige interessen rundt denne saken, samt den forestående stortingshøringen 10. august, fant vi det naturlig å publisere de oppdaterte etiske prinsippene nå. Publiseringer på våre norsk- og engelskspråklige nettsider skjer samtidig, skriver presseansvarlig Bård Ove Molberg i Norges Bank i en e-post til VG.

Banken sier til VG at endringene i de etiske reglene måtte oversettes til engelsk før offentliggjøring. Den norske og engelske versjonen av det oppdaterte regelverket ble offentliggjort torsdag.

– Norges Bank har dessuten mange ansatte som ikke snakker norsk. De må få anledning til å gjøre seg kjent med de oppdaterte etiske prinsippene samtidig som sine norske kolleger og offentligheten for øvrig. Det var derfor nødvendig å vente på den engelske oversettelsen før de oppdaterte prinsippene kunne publiseres, skriver han.

SENTRALBANKSJEF: Øystein Olsen skal delta på høringen 10. august. Foto: Fredrik Hagen

På spørsmål fra VG avviser banken at det er en sammenheng mellom datoen for høringen i Stortinget, den 10. august, og at regelverket trer i kraft den 15. august.

Banken ser det ikke som naturlig å gi ytterlige kommentarer i en sak som ligger til behandling i Stortinget.

– Sentralbanksjef Øystein Olsen vil gjøre rede for hovedstyrets syn i finanskomiteens høring 10. august, og vil da svare etter beste evne på spørsmål som komiteens medlemmer måtte ha, skriver banken.

HØRING: Leder Julie Brodtkorb i Norges Banks representantskap skal også delta på høringen. Foto: Tore Kristiansen

– Svært spesielt

Sigbjørn Gjelsvik er kritisk til Norges Banks forklaring om engelsk-oversettelsen.

– Endringene burde vært offentliggjort umiddelbart på norsk. Helt uhørt at norsk offentlighet skal måtte vente på oversettelse til engelsk i en stor, pågående sak som har så stor offentlig interesse i Norge. At oversettelse av mindre endringer til engelsk skulle ta så lang tid, virker for øvrig svært spesielt, sier Gjelsvik.

Publisert: 30.07.20 kl. 20:12

