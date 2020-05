NORSKE STUDENTER: Skoleåret 2018–2019 var det 270 norske studenter ved Semmelweis University of Medicine i Budapest. Foto: Marton Monus / MTI

Ber Asheim hjelpe norske studenter i Ungarn

Leder for utdanningskomiteen på Stortinget Roy Steffensen (Frp) ber utdanningsminister Henrik Asheim (H) om å finne en rask løsning for de norske studentene som er kalt tilbake til universitetet Semmelweis i Ungarn.

Norske studenter i Ungarn risikerer å miste både et skoleår og hundretusener i skolepenger, skriver NRK. Universitetet krever nemlig at internasjonale studenter må returnere til skolen for å gjennomføre eksamener midt under coronapandemien.

Nå har «Students of Semmelweis» fått over 1150 personer til å underskrive et opprop mot universitet.

Stressende for studentene

VG har vært i kontakt med flere studenter ved medisinlinjen i Semmelweis som forteller om mange usikre dager med mange kontrabeskjeder.

To av dem har gått i ukesvis uten klarering om en eksamen kunne gjennomføres over Zoom, men fikk ikke beskjed før midnatt - ti timer før eksamen skulle finne sted.

De sier at skolen er en akademisk anerkjent institusjon, men opplever nå at skolen ikke er så samarbeidsvillige og stiller vanskelige krav midt under en ekstraordinær situasjon.

Medisinstudentene forteller til VG at to av dem nå skal reise til Sverige for å ta fly til Budapest i håp om å rekke de resterende obligatoriske oppmøtene. Det til tross for at de ikke har lyst til å reise.

Semmelweis har nemlig krevd oppmøte fra internasjonale studenter også.

– Vi ønsker ikke å utsette oss for smitte, når vi like godt kunne har gjennomført eksamen over internett, sier studentene.

Tilbyr studentene nødforsikring

ANSA-president Hanna Flood forteller at de har fått flere henvendelser fra norske medisinstudenter ved universitetet som er fortvilet over situasjonen.

Hun mener mener at Utenriksdepartementets (UD) ordlyd i reiserådet til Ungarn ikke er tydelig nok. Dermed er det usikkert om en reise tilbake til Budapest vil være dekket av reiseforsikringer.

Mandag annonserte ANSA at deres studentforsikring gjennom Tryg nå skal gjelde deres kunder som tilbakekalles til studiestedet.

FÅTT HENVENDELSER: Hanna Flood i ANSA forteller at flere norske studenter har bedt om hjelp. Foto: Thea Høyer

– Vi har fått til en midlertidig endring i forsikringsvilkårene våre hos Tryg, slik at studentene som må ned kan dra tilbake og fullføre utdanningen sin, sier Hanna Flood, president i ANSA.

Det er en midlertidig løsning som gjelder reiser og opphold i Europa, og da også studentene som ønsker å reise til universitet i Budapest.

Organisasjonen skriver at «forsikringen er gyldig med noen forbehold» på sin Facebook-side.

Det vil si at studentene ikke dekkes av forsinket hjemreise grunnet stengte grenser i studielandet, situasjoner som oppstår som følge av enkelte lands karantenebestemmelser, forsinkelser i reiseruten, evakuering og konkurs hos reiseselskap.

Tema i spørretimen

Under onsdagens spørretime på Stortinget, ba Roy Steffensen (Frp) utdanningsminister Henrik Asheim (H) om å finne en rask løsning for disse studentene som er rammet av krisen.

– Regjeringen kan løse situasjonen for disse studentene hvis de definerer reisen deres som nødvendig, sier stortingsrepresentanten.

Asheim svarte at Kunnskapsdepartementet forsøker å organisere et svar innen få dager.

– Jeg har oppfatter at studentene trenger forsikring som kan dekke reisen. Hvis ikke må studentene få økonomisk kompensasjon for tapt skoleår. Hvis de går glipp av eksamen fordi de følger UDs reiseråd, må de få økonomisk støtte hvis de må ta igjen studieåret i utlandet, sier Steffensen til VG.

Han mener at det haster for de det gjelder.

SPØRRETIMEN: Frps Roy Steffensen ber regjeringen hjelpe de norske studentene. Foto: Vidar Ruud

Plutselige endringer

15. mai sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide på en pressekonferanse at Utenriksdepartementet opprettholder reiserådene som fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige.

Så langt har universitetet tilpasset undervisningen som følge av corona-krisen, etter at studentene fikk beskjed om å reise hjem i mars. Tidligere har beskjeden vært at de kunne ta teoretiske deler ved eksamen over video, for så å ta igjen praktiske oppgaver senere.

Skoleåret 2018–2019 var det 270 norske studenter ved Semmelweis University of Medicine i Budapest, ifølge tall fra Lånekassen. Totalt var det 873 norske studenter som tok en grad i Ungarn.

Medisinutdanningen går over seks år. Første, andre og tredjeklasse har fått beskjed om at de kan fullføre eksamen digitalt, mens fjerde til sjetteklasse nå må møte opp fysisk. Det er totalt 3450 internasjonale studenter ved Semmelweis, ifølge universitetets egne nettsider.

Vil prøve å finne en løsning

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier at Kunnskapsdepartementet er i dialog med Utenriksdepartementet og ANSA for å prøve å finne en løsning for medisinstudentene.

– Dette er en problemstilling jeg er klar over og som jeg håper at vi kan finne en god løsning på så snart som mulig. Vi har tett og god dialog med Utenriksdepartementet og ANSA når det gjelder dette. Jeg er klar over at det begynner å haste, og jeg håper å kunne konkludere med noe i løpet av uken, skriver Asheim i en e-post til VG.

Asheim sier at studentene først og fremst bør ha en god dialog med universitetene sine i landet der de studerer, og undersøke om man kan ta eksamen digitalt.

SVAR KOMMER: Henrik Asheim håper på en rask avklaring for studentene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Alle norske universitet tilbyr det denne våren og dersom utenlandske universitet også tilbyr det, bør studentene vurdere å benytte seg av det.

Han sier at det er opp til hver enkelt å bestemme om man ønsker å reise utenlands nå eller ikke.

– Utenriksdepartementets reiseråd er råd, ikke en instruks. Men jeg har forståelse for at så lenge Utenriksdepartementet fraråder reiser så er det mange som ikke ønsker å reise. Dersom de må møte fysisk opp på eksamen må de selv avgjøre om de skal dra eller ikke. Vi kommer til å fortsette med den tette og gode dialogen vi har med Utenriksdepartementet og ANSA for å prøve og finne en løsning slik at alle får tatt eksamen.

Universitetet Semmelweis har ikke besvart VGs spørsmål.

