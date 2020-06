FASTLEGENE AVKLARTE: Fastlege Tor Magne Johnsen, mener svarene fra 1000 fastleger, viser at «demningen» rundt sykehusene har fungert optimalt. Foto: Therese Alice Sanne

Tusenvis fryktet coronasmitte: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

Mange tusen pasienter har kontaktet fastlegene om mulig coronasmitte. Men bare én av 20 pasienter er sendt videre til sykehus.

Det viser en undersøkelse som gruppen Fastlegeordningen 2.0 har gjennomført sammen med NTNU og Norsk Helseinformatikk.

– Fastlegene har forhindret en voldsom pasientstrøm til sykehusene, sier fastlege og forsker Tor Magne Johnsen som leder Fastlegeordningen 2.0.

Cirka 1000 fastleger over hele landet har svart om sine coronaerfaringer. De beskriver en massiv pågang av pasienter som fryktet coronasmitte.

– Hadde alle pasientene havnet rett på sykehus, ville det satt sykehusene i et stort press. Dette viser hvor viktig fastlegeordningens oppgave som portvokter er, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Norge, Danmark og Irland er blant landene som har en fastlegeordning som en førstelinje overfor pasientene. Det er fastlegene som bestemmer at pasienter skal legges inn på sykehus. I mange land finnes ikke denne «portvokteren», som fastlegeordningen kalles.

«Tidlig avklaring viktig»

Fastlegene har i undersøkelsen registrert konsultasjoner og problemstillinger en hel arbeidsdag i løpet av de første to ukene etter påske.

– Vi har en førstelinje i helsevesenet som har sørget for at pasientene har fått en rask avklaring på sin bekymring og tegn på sykdom. Fastlegene har håndtert pasientene selv eller henvist til kommunale testestasjoner. Tidlig avklaring av smitte har vært viktig for å stanse smittespredningen, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til VG.

Undersøkelsen er en del av et forskningsprosjekt om fastlegenes rolle under pandemien.

VIKTIG AVKLARING: Pasientene med mulig coronasmitte ble raskt avklart av fastlegene. Det har hindret smittespredning, sier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet. Foto: NTB/Terje Bendiksbye

Fastlegeopprøret Fastlegeordningen 2.0 er en videreføring av Trønderopprøret.

Det oppsto i kjølvannet av Samhandlingsreformen og overføringen av oppgaver fra sykehusene til kommunehelsetjenesten.

Trønderopprøret har jobbet for å få ned antall pasienter per fastlege og øke rekrutteringen til yrket. Det er cirka 4800 fastleger i Norge.

I mai offentliggjorde regjeringen at det settes av 1,6 milliarder kroner til en handlingsplan for å styrke fastlegeordningen og allmennlegetjenesten. Vis mer

Stoppet smitten

Johnsen, leder av Fastlegeordningen 2.0, mener undersøkelsen viser at rollefordelingen i helsevesenet har fungert optimalt gjennom månedene med pandemihåndtering.

– Oppbyggingen av det norske helsevesenet er en av hovedårsakene til at dette har gått bra. Våre tall viser hvorfor fastlegeordningen regnes som grunnmuren i helsevesenet, sier Johnsen, som også er medlem av styret i Allmennlegeforeningen.

Fagdirektør Svein Lie sier at tidlig håndteringen av smittede, har vært et veldig viktig ledd i den norske strategien.

– I land med en lite utviklet primærhelsetjeneste, har folk gått lenge med sykdom. Det gjelder blant annet i USA. Det øker smitterisikoen.

Det bekrefter fastlege Anna Stavdal som er nyvalgt president i WONCA, den internasjonale organisasjonen for allmennleger.

– Det har gått bedre med pasientene i land som har en sterk primærhelsetjeneste. Det er et faktum. Det har stått et korps av helsearbeidere i første linje, de har kjent sine pasienter og er trent til å vite når det er fare, sier hun.

– I USA har store deler av befolkningen ikke tilgang til basale helsetjenester og der har det gått dårlig. Det samme gjelder Brasil, selv om man der har forsøkt å bygge opp en primærhelsetjeneste blant annet i Rio. Det som mangler begge steder er en nasjonal helsetjeneste med primærhelsetjenesten som grunnmur, tilgjengelig for alle, sier Stavdal.

Skremmende scenario

11. mars, dagen før Norge stengte, la Folkehelseinstituttet (FHI) et mulig scenario der opptil 22.000 covid-19-pasienter kunne bli innlagt på sykehus i løpet av året.

Covid-19 er lungesykdommen som kan utvikles hos coronasmittede pasienter. Med en «verstefall-utvikling», planla man at 5500 pasienter ville få behov for intensivbehandling i løpet av et år.

FOLKEHELSE: Avdelingsdirektør i FHI Line Vold. Foto: Terje Pedersen

1700 pasienter ville ligge på sykehus når smittetoppen ble nådd i Norge, ifølge FHI-scenarioet. Av disse ville 600 ligge på intensivavdeling.

– Dette var et scenario som skulle hjelpe helsetjenesten å planlegge, ikke en prognose. Scenarioet var en epidemi som varte et års tid, sier Line Vold i FHI.

Belastningen på sykehusene var størst i starten av april. 1. april var 324 coronasmittede innlagt etter å ha utviklet lungesykdommen covid-19. 114 av dem lå på intensivavdelinger.

Når Norge vender stadig mer tilbake til normalen, er status en helt annen. 27 coronasmittede pasienter er nå innlagt på sykehus, seks av dem ligger på intensivavdeling, tre av dem på respirator. Alle intensivpasientene er innlagt på sykehus i Helse Sør-Øst.

Totalt har 1070 pasienter med coronavirus vært innlagt.

HEKTISK: Sykehuset Østfold Foto: Gisle Oddstad

Videokonsultasjoner

– Vi ønsket mer kunnskap om fastlegenes rolle under pandemien. Svarene viser at «demningen» rundt sykehusene har fungert godt. Om lag 19 av 20 pasienter med symptomer som kunne være forårsaket av corona, belastet ikke sykehusene. De ble håndtert av fastelegene og kommunehelsetjenesten, sier fastlege Tor Magne Johnsen.

Kartleggingen viser også at våren 2020 ble videokonsultasjon for alvor tatt i bruk i primærhelsetjenesten.

– Det har vært ekstremt mange videokonsultasjoner med pasienter som har kontaktet fastlegen med bekymring om mulig coronasmitte. Vi skal nå forske videre på tallene om videokonsultasjoner for å analysere hvordan dette har fungert under pandemien, sier Johnsen.

LEGEFORENINGEN: President Marit Hermansen. Foto: Møller-Hansen, Janne

Kommunal poliklinikk

Etter samhandlingsreformen i 2012 er en rekke oppgaver overført fra sykehusene til kommunene. Fastlegene har en funksjon som «portvoktere» inn til sykehusene og spesialisthelsetjenesten. Dette er en oppbygging av helsevesenet som få andre land har. I Sverige er det langt mer vanlig å kjøre pasienten rett til sykehus og pasientene «siles» ikke i like stor grad som i Norge.

– I det forebyggende smittevernarbeidet er kommuneoverlegene og jobben de gjør veldig viktig. De holder blant annet oversikt over smittesituasjonen, gir smittevernråd og driver smittesporing. I Norge har vi mange hundre kommuneoverleger som gjør en kjempeinnsats for smittevernet, sier Line Vold ved Folkehelseinstituttet.

I Trondheim, som i mange andre kommuner, ble åpenbart syke pasienter lagt inn på sykehus av fastlegen. Av pasienter som ikke kunne avklares på video og telefon, ble cirka 4 av 10 henvist fra fastlege til en nyopprettet luftveispoliklinikk. De ble undersøkt av allmennleger i fullt smittevernutstyr. Rundt 3 prosent av pasientene på luftveispoliklinikken ble lagt inn på sykehus.

Publisert: 07.06.20 kl. 12:21

