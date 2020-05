HIT MED PENGA: Trygve Slagsvold Vedum mener Nicolai Tangen løser alle problemene hvis han flytter pengene sine hit – til Oslo Børs. Foto: Janne Møller-Hansen, VG

Sp-Vedum: Tangen kan ikke bli oljefond-sjef uten å flytte hele formuen hjem til Norge

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum går nå for første gang tungt inn i det betente spørsmålet om hvem som skal bli ny sjef for Oljefondet – og ber hedgefondforvalter og mangemilliardær Nicolai Tangen om å «velge Norge fullt og helt».

– Etter min mening kan ikke Nicolai Tangen være sjef for Oljefondet hvis han ikke flytter formuen sin hjem til Norge, fastslår Vedum i dette intervjuet med VG.

Den 27. mars offentliggjorde Norges Bank at den styrtrike sørlendingen var ansatt som Yngve Slyngstads etterfølger i Statens pensjonsfond utland. Siden har debatten rast om rollekonflikter, dyre seminarer i USA og skatteparadiser.

Vedum mener han har løsningen:

– Det er en veldig enkel måte for Nicolai Tangen å gjøre dette på, og det er å flytte hele formuen hjem. Da går det ikke an å stille i tvil om at Statens pensjonsfond utland (SPU) investerer i det ene eller det andre internasjonalt. Det kan ikke komme i konflikt med hans egen formue, ved at han kan tjene på det selv.

– Han er en dyktig fyr, som har valgt Norge delvis med å ta den jobben. Han bør nå velge Norge fullt og helt. Det er saken. Han må velge Norge hvis han skal bli sjef for Oljefondet.

– Hva mener du skal skje hvis Tangen ikke «velger Norge» etter din definisjon, men fortsatt ønsker å bli sjef for Oljefondet?

– Mitt råd til Hovedstyret i Norges Bank er at de tydelige på det. Det er et råd. Norges Bank er uavhengige. Men så har vi et svært tydelig representantskap også. Så mitt råd til Norges Banks hovedstyre og i neste omgang representantskapet, at de er tydelige på det, at det kan ikke være en sånn tvil i det hele tatt.

– Kan han bli sjef for Oljefondet hvis han ikke flytter alle pengene hjem?

– Det avgjør Norges Bank. Nå har Tangen muligheten til å rydde opp i dette. Den nåværende sjefen, Yngve Slyngstad, sørget for at alle hans investeringer var på Oslo Børs.

– Er Nicolai Tangen etter din mening kvalifisert til å være Oljefond-sjef hvis han ikke forstår at han må ta formuen sin hjem?

– Det må Norges Banks hovedstyre bestemme til slutt.

– Ja, men hva mener du?

– Etter min mening kan han ikke være sjef for Oljefondet hvis han ikke flytter formuen sin hjem til Norge, konkluderer Vedum.

Sps leder frykter at det kan bli en belastning for Norge hvis det blir tvil om rollene.

– Nå har Nicolai Tangen hatt et ønske om å ha den jobben. Og ingen er i tvil om at han er en dyktig person, og at han ønsker å flytte hjem. Så har man sett at de personlige eierinteressene han har gjør at det er blitt skapt mye uro rundt hans rolle. Og representantskapet i Norges Bank har vært veldig tydelige på at det må være etablert en trygghet rundt hans private eierinteresser, og at det ikke må kunne bli en belastning for SPU eller Norges Bank, det vil si for Norge.

KJØP NORSK: Trygve Slagsvold Vedum mener at Nicolai Tangen, som har bodd 20 år i London, bør bli «norsk fullt og helt». Foto: Janne Møller-Hansen

– Hvorfor løses dette etter din mening ved å flytte formuen til Norge?

– Fordi oljefondet ikke har mulighet til å handle i norske aksjer. Det ligger i hele mandatet. Det er satt opp på den måten. Det er et veldig enkelt grep for Tangen, hvis han vil skape ro rundt situasjonen, og da vil man avhjelpe både hovedstyret i Norges Bank med en gang, og i neste omgang vil også representantskapet, som er Stortingets kontrollorgan, sitt hovedpoeng bli ryddet av banen.

– Hva vil det si å «flytte formuen hjem»?

– Da må han investere sine penger på Oslo Børs.

– Det betyr i realiteten å nedlegge AKO?

– Det betyr at han må få andre til å gå inn i de eierpostene. Han må selge seg ut av alle utenlandske aksjer og de selskapene han eier, og flytte pengene hit, til norske bedrifter, aksjer og eiendeler, sier Vedum og legger til:

– Selvfølgelig vil det være en stor operasjon, men det er jo et valg han må ta: Om du ønsker å skape ro og trygghet rundt en av verdens mest prestisjefylte jobber – eller om du er mest opptatt av maksimal avkastning på formuen din. Du vil bli mer sårbar som investor hvis alle pengene investeres i Norge, men han vil jo klare seg uansett.

At store deler av Tangens formue er plassert i skatteparadiser er vel kjent, men innebærer omdømmemessig risiko.

– Noe av det som er problemet hvis bindingene til Tangen ikke blir borte, er at det vil være en risiko for Oljefondet de neste 10 årene. At hver gang det kommer en sak om for eksempel Panama Papers, Jomfruøyene eller Cayman Island, så vil man kunne miste noe av den kraften som Oljefondet har hatt, ved å kunne være en normgiver for god standard, sier Vedum.

Han mener det kan få dobbel effekt dersom Tangen velger å flytte formuen til Norge.

– Det viser at man har så sterke forventninger til den som skal være sjef der, at her må man ta en personlig belastning for å få jobben, at den «fyrtårn-effekten» som det norske Oljefondet har, blir enda sterkere. Og det er mulig å gjennomføre, men det er et valg Tangen må ta, poengterer Vedum.

Han sier Oljefondet har fått en helt annen utenrikspolitisk betydning de senere år, som en direkte følge av at fondet er blitt verdens største, på over 10.000 milliarder kroner.

– Det som alle norske politikere erfarer når vi er utenlands, er at det er én ting vi blir spurt om først, uansett hvor: Oljefondet. Det er så interessant for dem. Derfor vil den som representerer Oljefondet ute oppfattes som Norges sterkeste representant internasjonalt, som vil forbindes med den norske stat. Og hvis det skulle begynne å herske tvil i noen saker om hvor han har lojaliteten, så er han ikke kvalifisert. Da vil det være særdeles negativt og belastende for oss. Og det er det som må ryddes opp i, sier Vedum.

Han åpner imidlertid for at det i teorien kan finnes andre løsninger.

– Jeg mener at den enkleste og ryddigste måten er å flytte formuen hjem. Jeg skal ikke utelukke at det kan finnes en annen vei, men den må være helt transparent, uten tvil og uten noen spørsmål, og ha bred tillit.

– Mener du at sjefsjobben for Oljefondet er en enda viktigere og mektigere stilling enn stillingen som sentralbanksjef?

– Ja, globalt så er det jo det. I Norge er det jo sentralbanksjefen som er mest definerende, men utenfor Norges grenser så oppfattes sjefen for SPU som en mye viktigere person enn sentralbanksjefen. Og noe av det som gjør sentralbanksjef-jobben i Norges Bank veldig interessant i utlandet, er nettopp at han er formelt sett overordnet sjefen for SPU.

– Hva mener du bør skje med yachten hans?

– Den bør han registrere i Norge. Han må selvsagt få eie boliger i utlandet, til privat bruk eller til familien. Vi må jo være rimelige. Jeg har ikke tenkt å blande meg opp i om han har en ekstra leilighet i Roma eller i Paris. Men det er de store kapitalplasseringene er det som er det interessante.

Norges Bank har valgt å ikke kommentere saken.

Publisert: 23.05.20 kl. 12:59

