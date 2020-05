OVERLEGE: Jon Henrik Laake kritiserer regjeringens nød-respiratorer. Bildet er tatt i 2013 i forbindelse med svineinfluensaen. Foto: Trond Solberg, VG

Kritiserer nød-respiratorene: – Penger rett ut av vinduet

Det er skuffende at assisterende helsedirektør Espen Nakstad forsvarer innkjøpet av 1000 nød-respiratorer, sier overlege Jon Henrik Laake etter VG-avsløring.

VG kunne søndag avdekke en skjult konflikt bak anskaffelsen av Norges 1000 nye nød-respiratorer.

Ifølge anestesilege Håkon Asak, som jobber i Forsvarets sanitet og Oslo universitetssykehus, vil nød-respiratorene trolig aldri bli tatt i bruk i Norges kamp mot coronaviruset.

– Jeg er ikke stand til å se for meg at dette er nyttig. Det er penger rett ut av vinduet, sier Jon Henrik Laake til VG.

Han er overlege ved Rikshospitalet og nestleder i Norsk anestesiologisk forening.

Totalkostnaden er trolig mer enn 65 millioner kroner, sier Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Helse Sør-Øst vil ikke opplyse totalprisen til VG.

Laake sier at myndighetene heller burde brukt pengene på forskning eller prosjekter som forbedrer behandlingen av kritisk syke pasienter.

– Hvem er du mest skuffet over?

– Jeg er mest skuffet over assisterende helsedirektør Espen Nakstad som gikk god for dette prosjektet. Det gjør han mot bedre vitende, sier han.

HELSELEDER: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Line Møller

– Større bruksområde

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad forsvarte nød-respiratorene i mediene etter Erna Solberg presenterte dem 31. mars.

Til NRK sa han at en nød-respirator til en viss grad kan brukes på corona-pasienter, men at det vil være behov for mer avanserte respiratorer for de alvorligst syke.

– På generelt grunnlag har jeg tidligere uttalt at bruksområdet for nød-respiratorer trolig er større enn mange ser for seg, ikke minst i utviklingsland der det knapt finnes moderne respiratorer på mange sykehus, skriver Nakstad i en tekstmelding til VG.

Helse Sør-Øst bestilte nød-respiratorene, men sier til VG at Helsedirektoratet tar regningen. Innkjøpet finansieres gjennom en nasjonal innkjøpsordning de administrerer.

– Helsedirektoratet har ikke vært involvert i dette utviklingsarbeidet. Laake må henvende seg til Helse Sør-Øst RHF om dette, sier Nakstad videre om Laakes kritikk av nød-respiratorene.

PRESENTASJON: 31. mars presenterte statsminister Erna Solberg (H) innkjøpet av 1000 norske nødrespiratorer. Foto: Lise Åserud

Kritiserer regjeringen

Leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund reagerer på hvordan nød-respiratorene ble solgt inn av regjeringen.

– Da Statsministeren presenterte ventilatoren, sa hun at vi med dette innkjøpet doblet intensivkapasiteten. Det var det vi virkelig reagerte på, sier hun.

Larsen understreker at ingen maskin, selv en topp moderne respirator, vil kunne doble intensivkapasiteten. Det kreves mye mer, blant annet flere sykepleiere.

Helseminister Bent Høie (H) svarer på vegne av regjeringen. Han skriver til VG at helsemyndighetenes kartlegging tidlig i corona-krisen viste mangel på både personell og utstyr.

Regjeringen planla for en smittetopp med opptil 1200 intensivpasienter i månedsskiftet mai-juni, som beskrevet i Folkehelseinstituttets scenario.

– Selv om det allerede tidlig på året var bestilt flere respiratorer, sto vi i fare for å mangle livreddende utstyr. Nød-respiratoren er med andre ord ett av flere tiltak for å sikre nødvendig kapasitet hos sykehusene slik at det er god nok kapasitet til å møte en smittetopp, skriver Høie i en e-post til VG.

